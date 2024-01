Okamura (SPD): Měsíc uplynul, odpověď žádná. To je přístup premiéra Fialy a Fialovy vlády

reklama

Vážené dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout jménem hnutí SPD několik mimořádných bodů na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny.

Jako bod číslo chci navrhnout bod s názvem situace v huti Liberty Ostrava, kterou Fialova vláda neřeší. Včera v pondělí 15. 1. 2024 zaměstnavatel opět oznámil, že se lidé do práce dnes nevrátí a odsunul návrat o další týden.

V huti Liberty pracuje 6 000 lidí v Moravskoslezském kraji a v dodavatelských firmách a firmách sídlících v areálu Liberty pracuje celkem cca 45 000 lidí. Návrat do práce o další týden později je navíc technologicky nemožný. Komunikuji přímo s odbory KOVO a mám to potvrzeno. Podle našich informací se mohou lidé do práce reálně vrátit nejdříve koncem února. Jsem poslancem za Moravskoslezský kraj, takže se mě samozřejmě tato situace i osobně velice dotýká. Ta nečinnost Fialovy vlády - (Silný hluk v sále.) Můžu poprosit o klid?

Problém huti Liberty se týká desítek tisíc lidí a ve skutečnosti i více, jelikož když do toho připočteme i rodiny těchto pracovníků v Moravskoslezském kraji, tak se dotýká celkově 150 až 170 000 lidí v Moravskoslezském kraji. Hnutí SPD samozřejmě stojí za těmito občany. Chceme, aby tito lidé nepřišli o práci a nepřišli o příjem.

Samozřejmě k těmto 150 až 170 000 lidí, což je včetně těch rodinných příslušníků pracovníků, kteří buď pracují přímo v huti Liberty nebo v dodavatelských firmách či ve firmách sídlících v areálu Liberty... Problém této hutě, který Fialova vláda neřeší - hned řeknu, proč by ho měla řešit a vláda to moc dobře ví, ale kašle na to, kašle na ty lidi - tak samozřejmě negativně ovlivní i například okolní obchody, prodejny a tak dále, protože pokles příjmů v tom regionu negativně ovlivňuje i maloobchodní tržby a má to další konsekvence.

Vláda Petra Fialy se cestou ministra průmyslu Síkely z hnutí STAN zbavila možnosti mít zástupce v dozorčí radě. Stát je přitom druhým největším věřitelem Liberty Ostrava a to je to, proč o tom hovořím. Českým daňovým poplatníkům dluží Liberty 1,5 miliardy korun. To je přesně ten okamžik, kdy stát by se měl o to už zajímat i z minulosti, protože to není žádná nová informace.

Navíc ještě státní pojišťovací společnost EGAP poskytla firmě Liberty dříve garanci za úvěr a v září loňského roku za Liberty Ostrava zaplatila pohledávku 60,8 miliony EUR. To znamená, že stát už měl dávno zasáhnout tak, aby ochránil oprávněné zájmy státu a také pracovníků, kteří pracují v Liberty a v dodavatelských firmách i ve firmách areálu.

Já jsem v této souvislosti - protože samozřejmě stát tam má pohledávku, je velkým věřitelem, druhým největším věřitelem Liberty Ostrava a státu neboli našim občanům dluží tato firma 1,5 miliardy korun - tak jsem samozřejmě už před měsícem napsal premiérovi Fialovi dopis, kde mu píšu... Jenom předešlu, premiér Fiala na to úplně kašle, kašle na ty lidi, na tyhlety problémy více než 100 tisíců lidí v Moravskoslezském regionu, protože mi ani za měsíc neodepsal na můj dopis. Neodepsal, on to neřeší. Premiér Fiala tady úplně kašle na celý problém, jemu je to úplně ukradené.

Před měsícem jsem mu posílal dopis, ještě dnes jsem kontroloval na sekretariátu, zdali mi přišla odpověď. Nic, nezajímá ho to. Já jsem mu přímo napsal. Vážený pane premiére, žádám vás, aby vaše vláda začala zcela vážně a neprodleně řešit situaci huti Liberty. Ohroženo je tisíce pracovních míst. Je to 45 000 pracovních míst, plus ještě 150 až 170 000 lidí v jejich rodinách, psal jsem před tím měsícem. V ocelárně dnes není v provozu ani jedna z vysokých pecí, takže je přerušena výroba surového železa.

Za současnou neschopností hutě Liberty Ostrava splácet finanční závazky může podle dostupných informací vedle drahých cen energií a nižší poptávky také vedení ze strany britského vlastníka. Vygenerované peníze převedlo či půjčilo do jiných společností v koncernu Sandžíva Gupty. Ještě ve finančním roce, který skončil v březnu 2022, měla společnost zisk po zdanění 6,1 miliardy korun při tržbách 61,2 miliardy korun. O Guptovu skupinu se od roku 2021 zajímá britský úřad pro vyšetřování závažných podvodů, prošetřuje podezření z podvodu, podvodného obchodování a praní špinavých peněz. Guptovo podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii, které jej podezřívají rovněž z praní špinavých peněz a ze zneužití firemního majetku.

Stát je velkým věřitelem Liberty Ostrava. Jak už jsem uvedl, je druhým největším věřitelem Liberty Ostrava, která českým daňovým poplatníkům dluží 1,5 miliardy korun. Státní pojišťovací společnost EGAP poskytla firmě dřív garanci za úvěr a v září za Liberty Ostrava zaplatila pohledávku 60,8 milionů korun. Je třeba, aby podezření z tunelování, podvodů a porušení povinnosti při správě cizího majetku ihned začaly šetřit orgány činné v trestním řízení. Stát by měl také okamžitě a skutečně efektivně vymáhat dluh vůči státu. Samozřejmě optimální řešení by v této situaci bylo převzetí Liberty, restrukturalizace a případný násilný prodej. Ostatně vidíme to i v případě OKD.

Žádám premiéra o sdělení, jaké kroky vaše vláda v této věci bude činit. Měsíc uplynul, odpověď žádná. To je přístup premiéra Fialy a Fialovy vlády. Úplně tady na to kašlou. Vy už jste se vykašlali na všechno, na lidi, na naše podniky, ale hlavně, že neustále cestujete do zahraničí. Předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová si udělala z Poslanecké sněmovny vlastní cestovní kancelář. Přestože hovořila o tom, jak bude omezovat výdaje Sněmovny, tak neustále někam cestuje do zahraničí a samozřejmě výsledky jsou nula nula nic. Viz ten Tchaj-wan jsme viděli.

To znamená, zatímco i vedení Evropské unie už bylo v prosinci v Pekingu, kompletní vedení, a jedná, tak tady prostě je to úplně marné. Takže už nebudu rozebírat přístup paní předsedkyně Pekarové Adamové z TOP 09. Všichni ho známe, občané to vidí a já tady nebudu samozřejmě zbytečně teď ztrácet čas. Mně se jedná o to, aby Fialova vláda konečně začala řešit pomoc lidem. V Liberty Ostrava a v okolí má problém, včetně rodin, 150 až 170 000 lidí. To je údaj od odborových organizací.

Takže já vás žádám, aby se prostě jako první mimořádný bod této schůze Poslanecké sněmovny zařadil na žádost SPD bod Situace huti Liberty Ostrava. Žádám vás o schválení tohoto bodu, protože občané v Moravskoslezském kraji, nejen v Moravskoslezském kraji, chtějí konečně, aby to Fialova vláda řešila, aby nepřišli o práci, aby nepřišli o příjmy. Týká se to i širokého okolí.

Protože mi premiér Fiala ani po měsíci neodpověděl na můj dopis a vykašlal se na to, kašle na to, celá vláda na to kašle, tak jsem se rozhodl, že to tady navrhnu ihned jako mimořádný bod. Žádám vás o schválení tohoto bodu, aby vláda a ministři - může k tomu mluvit i tady paní předsedkyně Pekarová, jestli jí vůbec to zajímá, ono jí to samozřejmě nezajímá, tu zajímá Tchaj-wan - takže prostě chci, aby se tady řešily problémy našich občanů. Takže to je bod číslo jedna.

Bod číslo dvě. Co bych chtěl, co by chtěl navrhnout jménem SPD je opět velice nepříjemná situace, kterou způsobila nečinnost Fialovy vlády 200 000 občanů České republiky. V letošním roce přestane být legální používání některých typů kotlů pro vytápění domácností v rodinných domech tím, že dojde k omezení či zákazu používání některých starších topidel. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky Evropské unie a samozřejmě neschopné Fialovy vlády Vyzýváme Fialu vládu, aby ho zrušila.

Do 1. září 2024 budou muset kvůli tomuto mnohé české domácnosti povinně vyměnit emisně nevyhovující kotel za nový, takzvaný ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo. V opačném případě jim může místně příslušný obecní úřad udělit pokutu až 50 000 korun, a to i opakovaně. Jedná se o zákaz používání kotlů v takzvané první a druhé emisní třídě, kotle vyrobené před rokem 2000 na tuhá paliva, dřevo, uhlí, kterých je nyní v provozu mezi lidmi zhruba 200 000. Cena nového kotle, který bude vyhovovat přísným emisním podmínkám, se přitom pohybuje v průměru shodou okolností okolo 200 000 korun.

Navíc je těchto kotlů nyní na trhu nedostatek. Tento zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky Evropské unie a samozřejmě nečinnosti Fialovy vlády, která vůbec nic v tom nedělá. Hnutí SPD tímto vyzývá vládu Petra Fialy, aby tento zákaz zrušila či alespoň pozastavila a aby ve spolupráci s úřady územních samospráv garantovala, že žádný občan nebude v souvislosti s tímto opatřením pokutován. Takže já navrhuji jako druhý mimořádný bod Řešení zákazu používání určitých typů topidel. Ještě to řeknu jednou, aby nedošlo k té přestřelce jako minule. Zákaz používání určitých typů topidel.

Jako třetí mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji téma toho, že vláda navrhuje, je to vládní návrh, Fialova vládní pětikoalice opět, navrhuje výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí, a to je problém. Je to problém v regionech hlavně, v regionech mimo samozřejmě Prahu, mimo ta největší města. Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany. Lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. Pohotovostní lékařské služby by se rovněž měly nově soustředit pouze do nemocnic, které mají urgentní příjmy. Místo nynějších 113 pohotovostí by jich napříště měli mít čeští občané k dispozici v České republice jen zhruba 80. Hnutí SPD s tímto řešením nesouhlasí a jsme přesvědčeni, že by tato opatření ještě více zhoršila současnou kritickou provozní a personální situaci v nemocnicích.

Vládní návrh by tak jednoznačně vedl i k omezení dostupnosti lékařské pohotovostní péče pro občany, což je nepřijatelné. V praxi by to mimo jiné znamenalo, že by bez urgentní lékařské pomoci v dosahu bydliště zůstaly desítky tisíc občanů a často i celé regiony a okresy. Nový systém organizace a provozu lékařských pohotovostí by navíc byl i výrazně dražší a nákladnější, než ten stávající. Hnutí SPD považuje zdravotnictví, včetně lékařských pohotovostí, za klíčovou veřejnou službu, která musí být občanům jednoduše dostupná po celém území České republiky. Je povinností státu a vlády toto zajistit. Pokud to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 není schopen zajistit a ve vládě prosadit, potom by měl podat demisi. A pana ministra zdravotnictví Válka tady vidím za sebou, takže si myslím, že je na místě, když tady pan ministr zrovna je, a žádám vás o to, abyste schválili tento bod, aby pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 podal informaci o tomto tématu, které samozřejmě trápí naše voliče a trápí to i občany v České republice.

Já vás žádám o to, abychom tento bod také zařadili jako třetí mimořádný bod dnešní schůze. A bod se bude jmenovat Vláda navrhuje výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Ještě jednou. Vláda navrhuje výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Takže doufám, když tady je pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, takže tento bod schválíte a nezamítnete jako vždycky, protože je to samozřejmě problém. A budu mít ještě jeden bod na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, když už tady je, a bude se to týkat dlouhodobého nedostatku základních léků. Takže pan ministr tady je, je tady za mnou, je tady dva metry za mnou, takže je to příležitost, aby se vláda nevyhýbala jako vždycky odpovědím na palčivé otázky, aby pan ministr to tady zdůvodnil. Takže jsem zvědavý, jestli ty body SPD schválíte.

Jako mimořádnému bodu číslo čtyři na schůzi této Poslanecké sněmovny bych se chtěl věnovat tématu - a je to nutné se tomu věnovat, protože to pálí plošně všechny občany České republiky, a je to téma vysoké inflace a drahoty. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se totiž nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně našich občanů. Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila průměrná míra inflace v roce 2023 10,7 %. Jedná se, a to i v rámci všech evropských zemí, o jednu z nejvyšších hodnot inflace a stále o velice vysoké a rychlé tempo zdražování zboží a služeb pro české občany. Proklamace vlády Petra Fialy o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se tak nezakládají na pravdě.

Jsme stále svědky plošného zdražování a poklesu hrubého domácího produktu HDP. Aby docházelo k celkovému poklesu cen, musela by mít míra inflace záporné hodnoty, takzvaná deflace, což je v některých evropských zemích realitou. Pokud se jedná o meziroční růst cen, tak ten v prosinci roku 2023 dosáhl hodnoty 6,9 %, což je opět evropský nadprůměr. Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci znovu největší vliv ceny v oblasti bydlení, kde vzrostly ceny nájemného o 7,3 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, ceny tepla a teplé vody v České republice vzrostly o 24,2 % a ceny elektřiny o neskutečných 142,4 %. Výrazný byl za Fialovy vlády opět i meziroční růst cen v oblasti stravovacích služeb o 8,1 % a ubytovacích služeb o 11,4 %. O tom, že je situace vážná, hovoří i tvrdá data, a sice že loni v České republice ukončilo činnost téměř 280 000 živnostníků, což je nejvíce od roku 1993. Mimochodem uvedl to i server iDNES.

A hnutí SPD pevně stojí za všemi živnostníky, za všemi živnostníky pevně stojíme i za malými a středními firmami, samozřejmě i za těmi velkými zaměstnavateli, o tom, že chceme, aby vláda konečně začala řešit situaci v huti Liberty, už jsem mluvil. Diletantská a ekonomická politika Fialovy vlády produkující vysokou inflaci i nadále znehodnocuje úspory, mzdy a platy a vede k propadu kupní síly, a tím i životní úrovně a kvality života všech pracujících občanů, důchodců, zdravotně postižených rodin a rodin s dětmi. No a samozřejmě jak říkám, vláda ničí živnostníky a ničíte malé a střední podnikání v České republice, ničíte i firmy, ničíte českou ekonomiku, ničíte peněženky českých občanů. Ten mimořádný bod číslo čtyři, který navrhuji, tak má název Fialova vláda odmítá řešit inflaci a drahotu. (Obrací se k předsedající. Předsedající: Ano, v pořádku. Děkuji.)... Vláda odmítá řešit inflaci a drahotu.

Bod číslo pět, mimořádný bod na schůzi této Poslanecké sněmovny, navrhuji bod s názvem - a teď to řeknu, paní předsedkyně, název hned, řeknu ho tedy pomalu, protože je delší, Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami. Ještě jednou. Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami. Vláda Petra Fialy od nového roku, tedy od tohoto měsíce, spouští další vlnu propagandistické kampaně s názvem Česko informuje. No Česko neinformuje a informuje Fialova vláda. Tato kampaň bude stát 22 milionů korun z veřejných peněz - vládní kampaň, vládní předvolební kampaň. Navíc je to zneužití veřejných prostředků ze státního rozpočtu. A ta vaše kampaň, kde budete vysvětlovat, co děláte, protože jenom škodíte lidem, tak teď si myslíte, že to přebijete zneužitím veřejných peněz, tak tato kampaň má trvat do června, z čehož jasně vyplývá, že jde o vládní snahu se zneužitím veřejných peněz ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice.

Podle názoru SPD jde o bezprecedentní utrácení finančních prostředků vybraných od občanů v době, právě Fialovou vládou způsobené ekonomické a rozpočtové krize, a chcete zneužít tyto veřejné prostředky pro vaše interní, politické a mocenské zájmy vládních stran, kterým rapidně klesají volební preference. Já bych rád navrhl tento bod jako mimořádný bod Sněmovny, protože je třeba si o tom tady popovídat. Veřejně. Protože našim voličům a občanům se to nelíbí, že v situaci, kdy lidé nemají peníze a podnikatelé krachují, živnostníci, jak jsem už říkal, činnost ukončilo aktuálně 280 tisíc živnostníků za loňský rok, nejvíce od roku 1993. Schválně jsem zdůraznil to datum, takže nelze se vymlouvat, že teď něco a támhleto, prostě jste nejhorší vláda od roku 1993.

Prostě v této situaci, kdy chcete rušit zdravotní pohotovosti, lékařské pohotovosti, v situaci, kdy třetina lidí je na nebo pod hranicí chudoby, tak vy jste si sami sobě přiklepli z veřejných peněz 22 milionů korun na vaši vlastní sebepropagaci, která je navíc ještě lživá.

To znamená, že toto je třeba rozebrat, jestli máte odvahu, což já neočekávám, tak vás žádám, abyste si odsouhlasili tento mimořádný bod, abyste sdělili, proč zneužíváte veřejné peníze a čelili otázkám opozice, v zastoupení občanů samozřejmě, kterým se to samozřejmě nelíbí. Vloni jste si sami sobě zvýšili platy, jak víme, vládní koalice sama sobě zvýšila platy politiků, my jsme jako SPD hlasovali proti. Ještě jste navíc zamítli můj návrh na zmrazení platů politiků na celé volební období, takže sami sobě jste si přidali, proti vůli SPD samozřejmě. My jsme byli proti tomu, aby si politici zvyšovali platy. A teď si sami sobě přiklepáváte další a další peníze. To je opravdu velmi neseriózní.

Teď bych rád navrhl bod číslo 6, mimořádný bod číslo 6 na dnešní schůzi Sněmovny a týká se půjčky Ukrajině v řádech desítek miliard EUR, s čímž SPD samozřejmě nesouhlasí. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard EUR je pro SPD zcela nepřijatelné. To znamená, nejen že půjčíme Ukrajině, my si na to musíme půjčit, evropské státy si na to musí půjčit, aby to poslaly Ukrajině. To je úplně neuvěřitelné.

Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU, přitom náš rozpočet je kvůli vaší vládě úplně v troskách. Jsme zadluženi až po uši. Naši občané nemají peníze. Evropská rada minulý měsíc souhlasila se zahájením přístupových jednání s Ukrajinou, a to jenom díky tomu, že Maďarsko se jako členský stát hlasování nezúčastnilo. Následně ani nebyla schválena finanční pomoc Ukrajině v celkové výši 50 miliard EUR, díky využití práva veta ze strany Maďarska. Samozřejmě Fialova vláda je servilní, ta žádné veto nedává.

Hnutí SPD podporuje tento pragmatický postoj Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán tímto chrání zájmy své země. V minulosti EU již podpořila Ukrajinu celkovou částkou 100 miliard EUR, tedy z peněz České republiky. Další pomoc ve výši 50 miliard EUR je plánována tak, že 34 miliard EUR by bylo řešeno půjčkou EU a zbytek asi 17 miliard EUR by zaplatily členské státy. Znovu opakuji, že řešit pomoc Ukrajině půjčkou, když sama Česká republika je zadlužena až po uši, je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné.

S ohledem na vývoj ekonomiky a stav veřejných financí si to náš rozpočet nemůže dovolit, potřebujeme peníze pro naše vlastní občany.

Zároveň nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Ukrajina je ve válečném stavu a ze strany Ukrajiny musí být splněna celá řada kritérií, aby se vůbec mohla o své členství ucházet. Je dobře, že v této otázce ze strany členských států stále uplatnit právo veta. No ale právo veta pro Českou republiku v Evropské unii chtějí strany Fialovy koalice zrušit. Chce to zrušit STAN, chtějí to zrušit Piráti atd. To je přímo vlastizrádný přístup, samozřejmě. To je prostě vlastizrádná politika. No a potom už to zrušení práva veta navrhují Francouzi a Němci a tím bychom se dostali úplně do područí těchto zemí, bez jakékoliv možnosti vyjádření vlastního názoru. Prostě to je opravdu šílené, co tady předvádí Fialova vládní pětikoalice. Nejste česká vláda, lidé vás přezdívají ukrajinská vláda. To jsem zvědavý, jaká bude další přezdívka od lidí, protože vy vůbec nehájíte zájmy České republiky.

Jen pro příklad. Turecko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a stále vstupní kritéria neplní, mimo jiné z důvodů omezování práv národnostních menšin, zejména Kurdů.

Hnutí SPD podporuje v této věci postoje a kroky Maďarska a jeho premiéra Viktora Orbána a vyzýváme Petra Fialu, aby postupoval v těchto otázkách společně s Maďarskem a Slovenskem.

Takže já bych chtěl navrhnout mimořádný bod číslo 6 s názvem "Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard EUR je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné". Ještě jednou "Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard EUR je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné".

Teď bych chtěl navrhnout předřazení jednoho bodu, v rámci návrhů změn schůze Poslanecké sněmovny, rád bych zařadil jako bod číslo 7, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, po těchto mnou navrhovaných bodech návrh zákona SPD, je to tisk 8, bod 24, a je to návrh zákona o referendu. Už dva roky tady v Poslanecké sněmovně leží návrh zákona SPD o referendu. Zákon o referendu jsme podali také v minulém volebním období. Tam se nám podařil historický moment, kdy poprvé v historii samostatné České republiky se posunul náš zákon o referendu přes první čtení, takže se dostal do druhého čtení, kde ovšem, přestože tady byla v tu danou chvíli v minulém volebním období ústavní většina na to, aby zákon o referendu prošel do Senátu, tak se ostatní strany lekly a zákon ve třetím čtení už hlasován nebyl. Protože, pro ty, kdo to neví, tak u ústavních zákonů není lhůta na projednání, podle zákona o jednacím řádu. Na rozdíl od běžných zákonů, i když to tady někdo prohlasuje přes první čtení, tak potom ty ostatní strany mohou měnit názor a najednou to tady stopnou a může to tady ležet potom neomezeně dlouho. Což se stalo. Mě to mrzí hlavně u Pirátů, že obrátili, protože před volbami říkali, že chtějí zákon o referendu, včetně možností hlasovat o mezinárodních smlouvách v minulém volebním období, ale hned obrátili, porušili jejich předvolební sliby, které dávali lidem a postavili se proti v této otázce, proti referendu.

Já bych to rád tady předložil, byl bych rád, abychom to konečně projednali v prvním čtení. Ono už se o tom jednou tady vloni začalo jednat, o našem návrhu o referendu, jestli se pamatujete, bylo to vloni na jaře, ale ta debata byla přerušena. Takže návrh zákona SPD o referendu už tady je, už se otevřelo dokonce i první čtení, ale návrh zákona, naše projednávání našeho zákona o referendu SPD bylo přerušeno. Jako jediný zákon do projednání, že se otevřelo první čtení. A já bych chtěl poprosit a požádat ostatní strany i hnutí ANO, protože je dobré, že také hovoříte o tom, že chcete navrhovat zákon o referendu, tak pojďme spolupracovat a pojďme to posunout do dalšího čtení.

Samozřejmě máme rozpor v tom, že hnutí ANO na rozdíl od SPD, nechce hlasování o mezinárodních smlouvách a závazcích, konkrétně například o vystoupení či setrvání České republiky v Evropské unii. To je zásadní programový rozdíl mezi SPD a hnutí ANO. My chceme, aby občané mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách a závazcích České republiky.

Hnutí ANO to nechce. Ale tak jako tak, my rádi podpoříme, pakliže hnutí ANO předloží návrh zákona o referendu, což avizoval jejich zákon - bez té možnosti hlasovat o těchto mezinárodních smlouvách, jenom na vybrané otázky, my to samozřejmě podpoříme, protože my chceme jakýkoliv zákon o referendu, protože tady žádný není. Aspoň něco bude, bude nějaký posun.

Tady bych rád jenom sdělil, že zákon hnutí SPD, který tady leží ve Sněmovně, je to i ten v minulém volebním období, tak náš zákon umožňuje - umožňuje! - hlasovat jak o odmítnutí migračního paktu EU, to znamená odmítnutí přijímání migrantů do České republiky, to je to, co tady prosazuje Fialova vládní koalice, podpořili migrační pakt EU, přijímání migrantů, islámských a afrických migrantů do České republiky prosazuje Fialova vládní pětikoalice, to je ta povinná solidarita. Vždycky na to říkám, že žádná povinná solidarita neexistuje, že je to protimluv, co si tady už vytvořili, vytvořila vládní pětikoalice, to nesmyslné úsloví. Vytvořili to jejich kamarádi ve vedení Evropské unie.

Samozřejmě náš návrh zákona, který podalo SPD, umožňuje hlasovat i o otázce, zdali chceme zrušení veta České republiky v Evropské unii. Samozřejmě SPD to nechce, to tady prosazuje Fialova vládní pětikoalice. Náš návrh zákon o referendu umožňuje i hlasovat o tom, jestli přijmout, či nepřijmout euro. Samozřejmě SPD je proti. A umožňuje i to, jestli občané chtějí korespondenční volbu, nebo nechtějí korespondenční volbu. Proto my ten zákon o referendu máme hotový, je tady podaný, a na tyto otázky, například na euro nebo na migraci, už jsme sbírali petice SPD, sbíráme ty petice už několik let, průběžně to monitorujeme, postupně petice předáváme na petiční výbor tady v Poslanecké sněmovně, aby se projednaly, takže už se řada petic SPD i veřejně projednala tady ve Sněmovně na tato i jiná témata. Takže na tom pracujeme už několik let a samozřejmě těch podpisů máme spoustu i pod ty petice proti přijetí eura, petice proti migraci, to jsou petice SPC, které samozřejmě už léta fungují, a budeme v těch peticích samozřejmě pokračovat, protože už tam máme spoustu podpisů a cílem je, abychom sesbírali co nejvíce podpisů, abychom vytvořili veřejný politický tlak na Fialovu vládu, aby prostě nedělala věci proti lidem.

Takže já samozřejmě bych chtěl, aby se předřadil na program schůze zákon SPD o referendu, protože jsem rád, že i druhá opoziční strana to téma chce už uchopit, byť menším způsobem, jenom na několik vybraných otázek, ne na tu úplně zásadní otázku, protože všechny ty otázky typu migrace, veto, euro vyplývají z politiky Evropské unie. To je všechno Evropská unie, to jsou příkazy Evropské unie. Takže samozřejmě tou systémovou otázkou, systémovým referendem, tím skutečným referendem, které by bylo jasnou odpovědí na tyto otázky, je hlasovat o tom, zdali - o vystoupení, či setrvání v EU.

Samozřejmě když jsem slyšel tady argumenty vládní pětikoalice a jejích zastánců, že už se o přijetí eura prý hlasovalo v referendu roku 2003 při vstupu do EU - co je za nesmysl! Co to říkáte! Co je to za argument! Kdyby v tom referendu před 20 lety řekli ti předkladatelé referenda popravdě, že členství v Evropské unii bude obsahovat přijímání afrických a islámských migrantů, kdyby řekli popravdě, že to bude obsahovat přijetí eura v situaci, kdy je Evropská unie zadlužená až po uši a kdy státy eurozóny jsou tak zadluženy, že už jim nechce nikdo půjčit - tady Španělsko, Itálie, Řecko a další, kdyby řekli ti předkladatelé referenda, že ten, kdo přijme euro bude spoluodpovědný a bude spolufinancovat ty dluhy těchto zemí v eurozóně, kdyby řekli ti předkladatelé referenda, že Česká republika ztratí právo veta v Evropské unii a budeme plně podřízeni diktátu z Bruselu, z Berlína nebo z Paříže, tak to referendum dopadne jinak podle mého názoru.

A navíc, že před 20 lety bylo referendum? Co to je za argument? To znamená, kdo se před 20 lety třeba s někým seznámil, vzali se, pak už se nesmí celý život rozvést? Když mu ten druhý zahne třeba? Jako Evropská unie dělá úplně jinou politiku, než byla deklarovaná? Nebo chcete říct, že ve 20 máte stejný názor jako ve 40 nebo v 45? Že má člověk názory stejné ve 20 nebo v 15 jako ve 35? Co to vykládáte! Co to je za nesmysly! Co to je za argument! To snad není možné vůbec! Přece 20 let je tak dlouhý horizont z toho životního cyklu, tak dlouhá doba, že je zcela legitimní to referendum zopakovat, protože je to úplně jiná Evropská unie, než do které Česká republika vstupovala a hlavně za 20 let se i v životě situace běžně úplně změnila, i rodinné poměry, i pracovní poměry, situace v domácnostech. Vždyť je úplně normální, že to má vývoj. Takže to, jestli něco před 20 lety bylo a zatajily se tady ještě informace, to tedy vůbec nebyly tyto informace, co bude předvádět Evropská unie - Green Deal, vždyť nebylo ani slovo o Green Dealu, ani slovo nebylo rozebráno ani jsem o tom nikdy neslyšel, tenkrát jsem se o politiku už poměrně zajímal, byť jsem samozřejmě v politice nebyl. Ale o tom, že se bude zdražovat takovým způsobem energie, zavírat se naše elektrárny, zavírat se uhlí, že se budou rušit spalovací motory, že bude všechno elektromobilita, že takhle všechno podraží, že budou kvůli zemědělské politice EU a podobně, kvůli dotacím takhle drahé potraviny a další věci, o tom nebylo ani slovo před 20 lety! Tak, prosím vás, neříkejte, že se o něčem hlasovalo v roce 2003! Ano, o něčem se hlasovalo a teď je situace úplně jiná, takže je namístě a načase i z těch důvodů, o kterých hovořím, to referendum zopakovat. A jak jsem říkal, je to zcela legitimní požadavek z hlediska života každého z nás, 20 let je tak dlouhá doba, tolik se toho v životě změní, i v lidských názorech, i ve vývoji člověka, ať mi nikdo neříká, že to, co jste odsouhlasili před 20 lety, že máte ve 100 procentech stejné názory i po 20 letech. Není to pravda, je to lež! Takže by bylo dobré, kdybychom si nalili čistého vína a samozřejmě to referendum je zcela namístě.

Problémem je, že hnutí ANO odmítá referendum o vystoupení či setrvání České republiky v EU, SPD je jediná strana, která to pojmenovává zcela na rovinu a říkáme, že to referendum je potřeba, a takový zákon o referendu samozřejmě také navrhujeme.

Mimochodem hnutí SPD navrhovalo vloni, a navrhujeme to stále, i referendum o přítomnosti cizích vojsk na území České republiky či cizích základen na území České republiky, a tady jsme v tom také jediní, protože SPD hlasovalo jediné proti vloni. Vládní pětikoalice a hnutí ANO hlasovaly pro přítomnost cizích vojsk v České republice. Takže je to ale zase otázka na referendum a my bychom rádi takovéhle referendum, a to náš návrh umožňuje, a SPD je jediné, kdo navrhuje zákon o referendu, které umožňuje hlasovat i to těchto otázkách.

Samozřejmě další velkou diskusí u referenda musí být, a to jsem se také chtěl zeptat kolegů z ANO, protože je to dobře, že také chcete podpořit referendum alespoň na ty čtyři otázky, když už nic jiného, ale nejsou tam ty zásadní otázky, nechcete referendum o vystoupení z EU, tak jaké budou parametry toho zákona o referendu. Protože to se stalo v mnoha zemích, že někdo proklamoval, že chce referendum a pak tam nasadil - ano, zažili jsme to tady i od ČSSD v minulém volebním období, ČSSD hovořilo veřejně, že chce referendum a pak nasadilo takové podmínky, že žádné referendum nikdy nejde zrealizovat. Jestli si pamatuji dobře, tak nasadili kvorum účasti u referenda 2 miliony občanů, že se musí účastnit, a na sesbírání vyvolání referenda 800 tisíc podpisů. No, to byl úplně výsměch lidem! To se vymyká jakýmkoli demokratickým parametrům.

Další otázkou je, a to by mě také zajímalo a doufám, že na to s kolegy bude aspoň krátká řeč, jaké mají být parametry toho referenda. Protože hnutí SPD - v našem návrhu z minulého volebního období jsme navrhovali 100 tisíc podpisů pro vyvolání referenda a aby to referendum - bylo to takové zdravé kvorum - aby když ta otázka je alespoň trochu palčivá, aby to referendum šlo vyvolat, zažil jsem tady ve Sněmovně ovšem velký odpor v minulém volebním období, protože ti, kteří říkali, že chtějí referendum, ho ve skutečnosti nechtěli a chtěli jste to kvorum strašně zvýšit, padala tady ta hausnumera typu chtít 800 tisíc podpisů a tak podobně, takže my jsme upravili náš návrh na kompromisních 250 tisíc podpisů na vyvolání referenda, ten tady leží ve teď znovu ve Sněmovně. Ale znovu říkám, náš návrh z minulého volebního období byl 100 tisíc podpisů, ale to tady nenašlo podporu. Pak se ukázalo, že to byla jenom prázdná proklamace od ostatních stran, že chtějí nějaké referendum, skončilo to v druhém čtení a nikdo už to pak nechtěl řešit.

Takže tady hlavně Piráti v tomhletom selhali, protože Piráti se na to vykašlali, a ČSSD taky. Takže pak už nebyla ústavní většina - sto dvacet. Takže s paní profesorkou Válkovou (nesrozumitelné) jsme o tom konstruktivně hovořili, to je pravda, ale tady ty zbylé dvě strany, ty samozřejmě potom selhaly, a to prostě... pak tím pádem už to nebylo průchodné. Takže potom je samozřejmě tou otázkou, jaké bude kvorum, protože pakliže to kvorum bude vysoké, tak opět je to v podstatě jednom - by to byla jenom předvolební kampaň, ale s realitou by se míjelo. Takže já bych chtěl předřadit bod, ten návrh zákona o referendu, SPD, tisk 8, bod 24. Takže to je 7.

Potom bych chtěl mimořádný bod číslo 8 navrhnout, protože jsou tady další obrovské problémy způsobené Fialovou vládou, protože od nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Příčinou je markantní růst cen energií, ale i zvýšení daně z přidané hodnoty na vodné a stočné o 2 %, což si tady prosadila Fialova vláda. Dle prozatím dostupných informací půjde o zdražení v průměru zhruba o 10 až 20 %, mimo jiné to bude znamenat i další významné zvýšení nákladů na bydlení pro české občany.

Další příčinou zvýšení cen vody je nárůst nákladů na výrobu a úpravu pitné vody a výrazné zvýšení cen stavebních prací souvisejících s údržbou a obnovou vodovodní infrastruktury. Dlouhodobým a systémovým důvodem stále se zvyšujících cen vodného a stočného v České republice je ovšem překotná privatizace někdejších státních vodohospodářských podniků, kdy lukrativní oblast distribuce a dodávek pitné vody přešla ve velkém rozsahu ze státu do rukou privátních, často zahraničních subjektů - například francouzská nadnárodní skupina Veolia, jejíž jediným zájmem je maximalizace zisku, který je navíc často vyváděn z České republiky, a tudíž i k neustálému zvyšování ceny vodného a stočného.

Dlouholetým cílem hnutí SPD je takzvaná deprivatizace vody, tedy návrat distribuce a dodávek pitné vody do rukou měst, obcí či krajů, což by jednoznačně vedlo ke snížení ceny této komodity pro české občany. Není přijatelné, aby strategická oblast dodávek vody byla v rukou soukromých či zahraničních subjektů. Voda není standardní tržní zboží a její distribuce je typickým monopolním odvětvím, kde by tudíž měl v roli vlastníka vystupovat pouze stát, respektive subjekty veřejné správy typu krajů, měst či obcí. Současná vláda by rovněž měla podle názoru SPD prostřednictvím Státního fondu životního prostředí snížit maximální částku takzvané sociálně únosné ceny vodného a stočného pro rok 2024. Takže já jako bod číslo 8 navrhuji bod s názvem Kvůli Fialově vládě zdraží vodné a stočné. A zajímá nás řešení. Kvůli Fialově vládě zdraží vodné a stočné. A to už není název, ale navrhuji to, protože nás zajímá řešení, řešení, jakým způsobem to chce Fialova vláda řešit.

Takže to máte zvýšení daní, máte to zdražení vodného a stočného, zdražení dálkového tepla, samozřejmě zdražení cen energií... no, drahé potraviny - a lidé opravdu už nemají peníze. Řada lidí, jak jsem říkal, podle i zveřejněných oficiálních statistik třetina lidí je (nesrozumitelné) pod hranicí chudoby v České republice, každý třetí. A to opravdu je šílená situace. A SPD to řeší, SPD stojí za občany České republiky a za všemi našimi slušnými lidmi.

Dále bych chtěl navrhnout bod číslo 9, a to je bod s názvem - pardon - a tady se chci věnovat zhoršování dostupnosti bydlení v České republice, zhoršení dostupnosti bydlení v České republice za Fialovy vlády. A za Fialovy vlády se Česká republika dostala do situace, že jsme v dostupnosti bydlení dokonce na druhém nejhorším místě v Evropě. Druhé nejhorší místo v Evropě. No a teď připomenu a je to totální selhání, je to totální selhání celé Fialovy vlády a v prvé řadě Pirátů - Piráti - protože ve vládě má v gesci, má na starosti řešení dostupnosti bydlení ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Už jsou ve vládě přes dva roky, Piráti, neudělali vůbec nic. Nic. No, kdyby nic - za Pirátů se situace zhoršila, jak jsem řekl, zhoršila se markantně dostupnost bydlení v České republice.

Ale ona je v tom celá vládní koalice, protože teď si dovolím odcitovat dva citáty. Před dvěma lety Piráti vyvěsili v pražském metru billboardy, plakáty, kde byl obličej Ivana Bartoše, a u nej bylo napsáno - předseda Pirátů. A pak tam byl obličej Zdeňka Hřiba a bylo tam napsáno - primátor hlavního města Prahy. Dva roky, takže už byli Piráti ve vládě, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš - tam bylo napsáno. A na tom plakátu bylo napsáno - Pražanům postavíme desítky tisíc městských bytů - cituji. Ještě jednou to řeknu: Pražanům postavíme desítky tisíc městských bytů. Já se ptám: kde jsou ty byty? Dva roky už jsou Piráti ve vládě, více než dva roky už je Fialova vládní koalice ve vládě. Kde jsou ty byty?

A přidám si další citát. Vidím tady paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, takže si propůjčím citát z webu TOP 09 z 29. 9. 2021, je to tam i teď, ten citát, včera jsem se díval. Ta zpráva je tam teď taky, je to tam, máte tam napsané černé na bílém. A je tam plakát SPOLU, na tom webu, nebo grafika, kde, cituji, píšete - máme plán jak ročně stavět čtyřicet tisíc bytů a vyřešit nedostupné bydlení - konec, konec citátu. Takže 29. 9. 2021, web TOP 09 tady paní Pekarové Adamové, předsedkyně TOP 09, je to stranický web. A je tam, (ale?), za celou koalici SPOLU to píšete, je tam - SPOLU - napsáno, což je koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, je tam - SPOLU: máme plán, jak ročně stavět čtyřicet tisíc bytů a vyřešit nedostupné bydlení.

Takže já se chci zeptat: kde to je tedy? Kde je těch čtyřicet tisíc bytů ročně? A kde je to vyřešení dostupného bydlení, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším předsednictvím? Jste tady, takže vás žádám o to, abyste odsouhlasili tento bod, a pojďte nám vysvětlit tedy, prosím, na mikrofon - máte to napsáno, slibovali jste to voličům těsně před volbami, 29. 9. 2021, web TOP 09 - a já se vás ptám - kde je těch čtyřicet tisíc bytů ročně? Kde je ten plán? Kdy to začne? Kdy tedy vyřešíte nedostupné bydlení, (když?) se za vaší vlády naopak markantně zhoršilo, přesný opak? Proč jste obelhali své voliče? Proč lžete v předvolební kampani? Proč jste populisticky a lživě slibovali, co neumíte splnit, ani to, co (neumíte?) splnit a neudělali jste v tom vůbec nic?

A já vás žádám, paní předsedkyně Pekarová Adamová, abyste to tady šla vysvětlit na mikrofon. Cituji z vašeho webu, z vašeho webu cituji. Takže samozřejmě tohle mě zajímá a (otáčí se k předsedající) jo? Tady to máme, jo? Já jsem k tomu tedy na Facebook napsal, už náš grafik na to napsal "lež" červeně, protože je to lež, protože žádné... skutek utekl. Čtyřicet tisíc bytů tady ročně není, nedostupné bydlení jste nevyřešili, tak no. Teď tady přišel pan ministr Bartoš, zrovna o tom hovořím, že jste před dvěma lety oblepili v Praze metro s citátem - Pražanům postavíme desítky tisíc městských bytů - a nic není, dostupnost bydlení se zhoršila. Takže pan ministr Bartoš tady zrovna je, tak je to příležitost k tomu, jste tady oba dva, jak paní Pekarová, tak pan ministr Bartoš, takže, prosím vás, odsouhlaste tento náš bod, protože vy máte tady většinu, a pojďte vysvětlit, kdy to tedy bude, ty byly, že nejsou, skutek utekl, všechno jde od desíti k pěti jenom, o nedostupnosti bydlení.

Takže já bych rád navrhl a je to dobrá situace, že tady máme zrovna dva lidi, o které tady jde, předsedy právě těch dvou stran, které to tady slibovaly, ta druhá tedy, TOP 09 jménem koalice SPOLU, a já navrhuji tedy bod s názvem Selhání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů v oblasti zajištění dostupného bydlení pro české občany - je název bodu, Selhání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů v oblasti zajištění dostupného bydlení pro české občany. Nebo to změňme ještě - Selhání mininistra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů a koalice SPOLU v oblasti zajištění dostupného bydlení pro české občany.

A teď tady mám už poslední desátý bod, mimořádný, který navrhuji. Ne, pardon. Mám jedenáct bodů. Ale to je předposlední desátý. Já bych se tady rád skutečně věnoval a rozebral migrační pakt EU, protože to je otřesné, co vy jste odsouhlasili. Protože ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN souhlasil s migračním paktem v EU jménem Fialovy vlády vloni v červnu. Teď se to táhne samozřejmě. Prostě bude to tady za vaší vlády. Jsou to takzvaná nová migrační azylová pravidla Evropské unie. A já bych rád otevřel diskusi tady, abyste to vysvětlili, abychom to tady rozebrali, abyste to rozebrali s námi s opozicí, protože my jsme proti přijímání afrických a muslimských migrantů do České republiky. My nechceme žádnou povinnou solidaritu. My nechceme ani žádné placení pokuty výpalného 20 000 euro, v přepočtu cca 500 000 korun za odmítnutí každého nelegálního migranta. Navíc, jak už jsem vysvětloval minule, v okamžiku, že by se členské státy vyhýbaly přijímání migrantů pokutou a nepřijímaly by, a příliš mnoho států by si vybralo formu placení pokuty, tak dochází k dalšímu jednání, a už bude přikázáno povinně to přijímání migrantů.

Chci otevřít tento bod. Chci otevřít bod migrační pakt EU, s názvem Migrační pakt EU odsouhlasený Fialovou vládou, to je ten celý název. Protože hnutí SPD je zásadně proti migračnímu paktu EU. Je potřeba to odmítnout. Je potřeba hlasovat proti, jako to udělali Maďaři. A samozřejmě SPD, jestli budeme, jestli voliči rozhodnou a jestli budeme mít možnost být v příští vládě, a chceme být v příští vládě, tak my otevřeme na evropské úrovni jak téma migračního paktu EU, tak Green Deal Evropské unie, protože s tím nemůžeme souhlasit.

Takže toto je bod číslo deset, který chci tady navrhnout. Jsme zásadně proti přijímání těchto nelegálních migrantů do České republiky.

A bod číslo jedenáct, bude to poslední mimořádný bod, který navrhuji, tak je bod s názvem Dlouhodobý nedostatek základních léků. Mě tedy mrzí, že tady před chvílí pan ministr Válek byl a nechal si tady knížku a počítač, protože tady je velice důležité, a já jsem požádal před chvílí ministra zdravotnictví Válka, aby se tady k tomu vyjádřil, když tady je, abyste odsouhlasili jako vládní koalice ten bod s tím, že chcete rušit ty zdravotní pohotovosti, což je problém pro naše občany. A já jsem tady avizoval, že mám ještě druhý bod, panu ministrovi, ale už někam odešel, tak doufám, že tady odsouhlasíte, aby to pan ministr mohl vysvětlit veřejnosti. A je to bod s názvem Dlouhodobý nedostatek léků.

Fialova vládní pětikoalice, pan premiér Fiala a další a ministr Válek neustále slibují, že budou řešit nedostatek základních léků. Vždyť už uplynul víc než rok. Nevyřešili jste nic. Vždyť už rok a půl je ten nedostatek léků. Je to už od předloňského roku. Už předloni na podzim to bylo. A vy jste nevyřešili vůbec nic. Vždyť je to totální selhání. Mám tady seznam - aktuální seznam - jaké léky chybí, nebo je jich málo. Jsou to léky, které známe: Endiaron na průjem, Algifen na bolesti, Diazepam na úzkosti, Framykoin - lokální antibiotikum, Erdomed na kašel. Prostě i takto základní léky buď chybí, nebo je jich málo. A my prostě požadujeme, žádáme zařazení mimořádného bodu číslo deset, pardon, jedenáctý mimořádný bod, s názvem Dlouhodobý nedostatek základních léků, který způsobila nečinnost a neschopnost Fialovy vládní pětikoalice a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, protože ta situace už je neúnosná.

Já už tady navrhuji po x-té, po x-té už to tady navrhuji, poněkolikáté tento mimořádný bod. Vždycky nám to vládní pětikoalice zamítá. My tady chceme diskutovat řešení, protože všichni víte, že hnutí SPD má v poměru na počet poslanců největší počet lékařů a zdravotníků ze všech poslaneckých klubů, takže tady máme odborníky, kteří to z praxe diskutujeme. Máme spoustu lékařů i v SPD. A rádi bychom tedy, abychom to tady probrali před veřejností, protože Fialova vláda strká hlavu do písku. Nemá žádné řešení. A my bychom rádi tento závažný bod otevřeli, protože lidé už jsou zoufalí, občané už jsou zoufalí z toho. Chybí nadále základní léky. Chybí, nebo je jich málo. Po roce a půl, co se o tom hovoří. A je to TOP 09. Ministerstvo zdravotnictví má TOP 09. A premiérovi je to jedno. Premiérovi Fialovi z ODS. To vidíme.

Takže já chci navrhnout tenhleten bod jako jedenáctý bod. A žádám vás tímto o souhlas, o podporu - vládní pětikoalici, poslance, abyste hlasovali pro tyhlety body, protože jsou to závažné body. Všechny ty body, co jsem navrhl, jsou závažné body na témata, která trápí skutečně občany České republiky.

Děkuji za pozornost.

