Okamura (SPD): Miliony lidí mají strach z toho, jak to bude v zimě

Vážené dámy a pánové, chtěl bych navrhnout jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny za SPD bod s názvem Vláda nepomáhá lidem se zdražováním. Musím říci, že když jsem slyšel představu vládní koalice Petra Fialy ohledně parametrů úsporného tarifu, tak jsem si řekl, že je to už opravdu nechutný výsměch lidem.

Vláda Petra Fialy z ODS po tři čtvrtě roce slibů zveřejnila parametry úsporného tarifu, kterým slibovala pomoc lidem s drahými energiemi. Výše podpory bude v průměru pouze kolem 1 000 korun měsíčně. To si snad děláte srandu? Vždyť lidem zdražily zálohy na energie i násobně. Navíc zdražily i potraviny. Fialova vláda nemá řešení a měla by podat demisi. Miliony našich občanů se kvůli Fialově vládě řítí do neřešitelné finanční a sociální situace. Navíc vláda neřeší příčinu zdražování, ale následek. Tisícovka měsíčně prudce rostoucí ceny pro občany fakt neřeší.

Přitom peníze stát má. Jen za červenec vyplatila vláda Petra Fialy z ODS migrantům z Ukrajiny v České republice na dávkách téměř miliardu korun. Jen za červenec! Přesně 887 milionů. Fialova ukrajinská vláda pomáhá každý měsíc Ukrajině a Ukrajincům miliardami, ale na české občany úplně kašle. Já říkám, pomáhejme těm skutečně potřebným. Ale vy úplně zapomínáte na občany České republiky. Ostatně to vidíme i u priorit předsednictví Evropské unie, které má vláda Petra Fialy. Už máme druhý měsíc za sebou pryč z toho půlročního předsednictví. Lhali jste, slibovali hory doly. No, ale jako prioritu číslo jedna na první místo jste dali obnovu Ukrajiny a vstup Ukrajiny do EU. Vy nejste česká vláda. Vy jste ukrajinská vláda! A jste zaprodaní. Zaprodaní zájmům Bruselu, Berlína, Washingtonu a Ukrajiny. A doplácí na to všichni občané v České republice.

Možná nejste ani tak neschopní, ale v každém případě jste všehoschopní, ale ne ve prospěch občanů České republiky. Navíc premiér Fiala otevřeně předevčírem lhal, a to opakovaně, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. To ale není pravda.

Například jednou z největších položek z této částky je totiž valorizace důchodů. K té ale dochází automaticky kvůli inflaci na základě zákona, který byl přijatý již dříve. Fialova vláda na tom tedy nemá vůbec žádnou zásluhu. A ani to. Protože když se vloni hlasovalo o zvýšení důchodů na letošní rok, loni v létě, tak poslanci současné Fialovy vládní pětikoalice hlasovali proti zvýšení důchodů. Důchody se tak letos zvyšují nad rámec zákonné valorizace pouze díky hlasům poslanců SPD a ANO plus tuším, že pro to hlasovali dva poslanci nějaké jiné strany, která už není dneska ve Sněmovně, loni v létě. Takže vy jste naopak proti zvyšování důchodů. A ze své vůle jste důchody nezvýšili občanům ani o halíř. Naopak vy jste dokonce proaktivně hlasovali - vláda Petra Fialy, ta pětikoalice - proti zvýšení důchodů.

Hnutí SPD předložilo už před několika měsíci konkrétní desatero řešení Fialovy drahoty. A jsou to tyto návrhy:

1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie. To je ten takzvaný zelený úděl.

2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Jak víte, tak emisní povolenky lámou úplné rekordy. Staly se terčem spekulací. Ale na všechno doplácí občan České republiky.

3. Navrhujeme prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes unijní energetickou burzu v Lipsku pouze prodej přebytků. My jsme v elektrické energii soběstačnou zemí. Ale vláda, jak je zaprodaná cizině a jde proti českým občanům, resp. Češi jsou vám úplně ukradení, vaší vládě, vládě Petra Fialy, tak vy prostě tvrdošíjně hájíte zájmy Rakouska a Německa, které potřebují naši elektrickou energii, ale tu naši původně levně, u nás velice levně vyrobenou energii z uhlí a z jádra, posíláte na unijní burzu a tam nám ji zdražují až o 4 000 %. A vám je to úplně jedno. A my říkáme, nejprve naplňte tou levnou elektřinou potřeby našich občanů a firem a pak teprve případně přebytky prodávejte na burzu, například jako Francie. Takže to Evropská unie umožňuje. Umožňuje to. Jenom vaše vláda to nechce udělat.

4. Navrhujeme obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoli přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. Ano, my nakupujeme ten stejný ruský plyn, ale násobně dražší přes německé překupníky. A s tím my prostě nesouhlasíme v SPD. My chceme levný plyn. A vůbec nechápu, proč se nakupuje přes překupníky? Proč vy na tom trváte? Aby na tom vydělali Němci? Ale Češi prodělávají. Ale já to chápu, já vás znám. Vy nejste vláda pro české občany. Asi se premiér Petr Fiala už vidí na místě eurokomisaře, proto opravdu skáče tak, jak mu v Bruselu pískají, v Bruselu a ve Washingtonu.

5. Chceme obnovení národního zpracovatele ropy. Ano, minulé vlády nechaly zprivatizovat hlava nehlava úplně všechno - Unipetrol, Transgas, innogy mají taky Maďaři. Prostě my jsme tady v područí ciziny a Česká republika v podstatě nemá ani strategickou infrastrukturu. A my to chceme změnit.

6. Chceme zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Nojo, ale vláda jde na ruku solárním baronům. Dělala to tedy i vláda Andreje Babiše. Ale hnutí SPD tady říká, že to tak dělat nemáme, že má být český občan a Česká republika na prvním místě.

7. Chceme zajištění potravinové bezpečnosti, podporu českých zemědělců a potravinářů. Drahé potraviny - je to velké téma, které vláda Petra Fialy vůbec neřeší. Z 27 unijních zemí 24 pomohlo producentům potravin s cenami energií. 24 zemí z 27. Samozřejmě Česká republika kvůli vládě Petra Fialy je mezi těmi třemi zeměmi, které nepomohly. Máme nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě. 15 %. Poláci ho mají nulu na základní potraviny a ostatní země kolem mají ty sazby mezi. Takže kvůli vládě Petra Fialy jsou i nejdražší daně na potraviny. A také to občané potom vidí na těch předražených potravinách. A vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic, aby našim občanům pomohla.

8. SPD navrhuje přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. Snížení DPH - už jsme to tady říkali mnohokrát, že se má snížit DPH na energie, na základní potraviny, na pohonné hmoty. Udělaly to i jiné evropské země. Vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic, vůbec nepomáhá lidem. Samozřejmě, buď jste neschopní a diletanti, což vidíme také, ale u vás je v tom navíc ještě ten zlý záměr, to znamená, že opravdu nechcete pomoc českým občanům.

10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v České republice. SPD má v programu, že jsme proti zvyšování daní českým občanům a českým firmám. A to držíme. A budeme to držet. Ale tady jsou nadnárodní internetové giganty, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice - Google, Facebook a tak dále. A také chceme zdanění vyvádění nezdaněných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Je to o těch nadnárodních korporacích. A jenom toto by přineslo do pokladny České republiky 75 miliard korun, to zdanění vyvádění nezdaněných dividend. Nadnárodní korporace tady generují zisky a pak si to daní někde v daňovém ráji. Jak má potom česká firma konkurovat? Ostatně tak utíkají peníze i českému státu. My už jsme ten zákon navrhli. Navrhli jsme ho ještě v minulém volebním období a Babišova vláda nám na to odepsala, že je to prý proti pravidlům EU. Ale na ty já zvysoka kašlu. Protože mně je úplně jedno, co si myslí v tomhletom EU. Mě zajímá, co je prospěšné pro českého občana a pro Českou republiku. A to je přesně ten rozdíl mezi SPD a jinými stranami tady ve Sněmovně.

A tyto všechny naše návrhy, to naše desatero proti Fialově drahotě, vláda koalice SPOLU, to znamená ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, odmítá přijmout a dostává tak čím dál více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda nemá důvěru občanů a už vidíme i z mainstreamových průzkumů, že vládě Petra Fialy věří 20 % lidí. Dvacet osm někde vidím. Prostě drtivá většina, přes 70 % občanů, už vládě Petra Fialy nevěří. I z těchto průzkumů vyplývá, že jenom za tři čtvrtě roku, co jste u vlády, jste přišli cca o tři čtvrtě milionu vašich voličů, kteří vás původně volili. Ale vám je to stejně úplně jedno.

Přední politici vládních stran jsou navíc zapojeni v korupci, v organizovaném zločinu a v kontaktech s mafií. Samozřejmě řešení se tady nabízí takové rychlé. V září budou komunální a senátní volby a doufám, že občané přijdou k volbám a vyjádří se, co si myslí o vládě Petra Fialy, a vystaví vládě Petra Fialy účet. Cena elektřiny na evropské energetické burze v Lipsku překročila hranici 700 eur za megawatthodinu, to znamená, je to asi 17 tisíc korun. Za pondělí si připsala více než 25 %. Prostě cena elektřiny láme úplné rekordy. Teprve před týdnem přitom byla cena o 200 eur nižší, činila 500 eur za megawatthodinu.

SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby ČEZ přestal vyvážet a současně přestal nakupovat elektřinu na burze v Lipsku a zajistil nízké ceny elektřiny pro české občany a firmy, tak jak už jsem navrhoval v našem desateru. Ať případně vyváží pouze přebytky, protože dneska je to tak, že ČEZ vyrobí z jádra elektřinu, jednu megawatthodinu za cca 250 koru, aby ji pak nakupoval v Lipsku za 17 tisíc. Vládě Petra Fialy to připadá normální, takhle doslova okrádat české občany, ale nám v SPD to rozhodně normální nepřipadá. Vláda Petra Fialy prostě kašle na Českou republiku a na české občany. Toto šílené zdražování a neschopnost vlády Petra Fialy přivádí lidi do chudoby a přivede ke kolapsu hospodářství naší země. Už začínají krachovat české firmy, živnostníci, hrozí vzrůstající nezaměstnanost, protože vláda Petra Fialy prostě vůbec tyto závažné věci neřeší. A kolaps průmyslu, kolaps ekonomiky, tak to bude další tvrdá rána pro Českou republiku kvůli vládě Petra Fialy.

Mimochodem ještě malinko odbočím. Češi platí za mobilní služby nejvyšší ceny v Evropské unii. Další důkaz toho, že jsme v pozici kolonie západu. Český telekomunikační úřad uvedl ve své analýze, a je to z tohoto týdne, že maloobchodní ceny mobilních služeb v České republice jsou nadále nejvyšší v Evropské unii, i když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemí EU klesají rychleji než v České republice. Tuto skutečnost potvrzují podle Českého telekomunikačního úřadu také nejnovější data a analýzy Evropské komise. Podle analýzy ČTÚ, Českého telekomunikační úřadu, jsou ceny mobilních služeb v České republice i o 150 % vyšší než průměr Evropské unie a jeden gigabyte dat je pak dražší dokonce o 201 %. A vláda Petra Fialy s tím opět vůbec nic nedělá!

Takže vláda Petra Fialy, tady vláda předsedá Evropské unii, chlubili jste se, co všechno ovlivníte a změníte, a my jsme říkali, že nezměníte vůbec nic. Za a) je to jenom takový loutkový systém, to předsednictví, takže nezměníte vůbec nic, a samozřejmě dochází na moje slova. To předsednictví stojí občany České republiky 2,24 miliardy korun. 2,24 miliardy korun jste vyplázli za předsednictví České republiky v Evropské unii, a co z toho má tedy občan? Takže se tady promenádujete po Bruselu, promenádujete se všude možně, udělali jste si kvůli tomu nějaké barevné deštníky; na rozdíl od toho, co nabízíte lidem, aspoň není děravý, ale prostě je to jedna komedie, jedno PR, které lidem vůbec nic nepřináší. A utrácíte za to horentní miliardy na úkor českých občanů! Nezměníte vůbec nic. Nikdo vás nebude v Evropské unii poslouchat, jenom jste vyhodili zbytečné peníze.

A v České republice je situace taková, jak jsem říkal třeba i ohledně těch cen mobilních operátorů, že zde existuje oligopol a nízká konkurence. Ti tři operátoři vlastní 96 % SIM karet. A já říkám jasně, pokud volný trh nezajistí konkurenci, je potřeba, aby zasáhl stát, protože proč mají občané České republiky kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platit nejvyšší ceny za mobilní služby a datové služby v Evropské unii? To přece není normální. Vždyť naše platy, platy občanů České republiky, průměrné platy v České republice jsou třetinové než třeba v Německu, a přesto vy jste tak servilní, že k tomu mlčíte, a vytahujete další a další peníze z kapes našich občanů, přitom mobilní telefon dneska má snad každý občan v České republice. Vám je to úplně ukradené protože vám tady proplácí mobilní telefon Sněmovna, ministerstva a podobně, takže vás to vlastně vůbec nezajímá, kolik platí občané za mobilní služby, ale nás v SPD to zajímá. Nás to zajímá, protože my chceme, aby občané měli lepší životní úroveň. My prostě nesouhlasíme, aby se nám Brusel pletl do našich vnitřních věcí, protože Český telekomunikační úřad uvedl, že už chtěl v minulosti několikrát zasáhnout, ale nelíbilo se to prý Evropské komisi. To je neskutečná situace úplně! Neskutečná arogance a neschopnost. Arogance Bruselu a neschopnost Fialovy vlády. Já opravdu nechápu, proč by měli čeští spotřebitelé platit nejvíce v celé Evropské unii.

Další věc, to tady budeme řešit dneska. Takže vy na jednu stranu odmítáte lidem pomoci se zdražováním a odmítáte vyřešit zdražování. Já jsem jasně představil konkrétní desatero, už jsme ho představovali několikrát, takže SPD nabízí konkrétní řešení, co s tím, to vaše vláda nechce udělat, protože jste servilní vůči Berlínu, Bruselu, Washingtonu atd., ale do toho všeho, kdy občané se dostávají do obrovských finančních problémů a sociální problémů, vy ještě dneska tady předkládáte do Sněmovny zákon, znova ho tady máme na stole, vládní koalice to tady předkládá, že chcete snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. To znamená, vy ještě přímo tady prosazujete a protlačujete zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršení podmínek pro práci zdravotníků, a to je pro SPD také úplně nepřijatelné! Proto tomuto vašemu návrhu jsme tady už od zimy bránili zuby nehty, dělali jsme tady v zimě i obstrukce proti tomuto návrhu v prvním čtení, ale i v dalších čteních, a k tomu se hrdě hlásím, že jsme tu obstrukci tady dělali, protože my prostě nechceme, aby se zdravotním pojišťovnám, zvláště když tady narostla inflace a stouply vstupy, stouply ceny energií i pro zdravotní zařízení atd., tak vy ještě berete 14 miliard korun českým občanům, českému systému zdravotnictví, abyste zhoršili péči, a místo toho jste ty miliardy přesunuli na Ukrajinu. A to si myslím, že je opravdu neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Já jsem takovouhle škodlivou vládu od roku 1989 ještě snad neviděl. Podle mě jste nejhorší a nejškodlivější vláda vůbec minimálně za toho tři čtvrtě roku, co jste předvedli, která tady kdy vůbec byla. A není to jenom můj názor, stovky lidí mi to píšou, možná už tisíce.

A teď ještě tady avizujete předem, že dneska to má přijít tady na program, to, že vy chcete zhoršit dostupnost zdravotní péče, a ještě už předem avizuje tady vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, že to veto prezidenta přehlasujete. Prostě ve vás se nepohne vůbec nic. Vůbec nic! Přitom občané už čekají dlouhé měsíce na vyšetření u specializovaných lékařů, už dlouhé měsíce se čeká na různé zákroky. Teď během toho půl roku přišly kvůli vámi nezvládnuté migrační vlně z Ukrajiny statisíce nových státních pojištěnců do systému a vy ještě berete peníze. To je opravdu neuvěřitelné!

Samozřejmě v této souvislosti my prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, protože tato škodlivá a neschopná vláda musí skončit. A už dneska jste uvrhli miliony občanů do finančních problémů, vaše vláda, ale teď teprve přichází podzim, teď přichází zima. Ty problémy budou ještě horší. Ale vy jste nepředložili jediné řešení. Jediné řešení jste nepředložili.

To, že dáte lidem v průměru tisíc korun měsíčně na pomoc s drahými energiemi se zálohami, tak to je opravdu výsměch, protože to nikomu nepomůže. Navíc řešíte následek a neřešíte příčinu. O těch příčinách už jsem hovořil a konkrétní řešení jsem za SPD navrhl.

Takže my samozřejmě už tady usilujeme delší dobu o to, abychom tady hlasovali o vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy. Samozřejmě vládní koalice se tomu vysmívá a říká: My máme 108, vy máte 92. Jako opozice jsme tady dvě opoziční strany. Ale je to sice tak početně, ale to neznamená na to, že budeme rezignovat na silný politický tlak na vás, protože prostě vy nejednáte v zájmu většiny občanů České republiky, o čemž svědčí také to, že 80 % občanů, nebo více než 70 % občanů už nemá důvěru ve vládu Petra Fialy, tak ona tu důvěru neměla většina občanů ani po volbách, protože vy jste dostali jenom 43 % hlasů občanů, protože milion hlasů propadlo, takže kdybychom sečetli všechny hlasy voličů České republiky v loňských říjnových volbách do Sněmovny, tak vy už jste od začátku měli pouze 43 % hlasů. Takže vy jste z pohledu hlasů občanů menšinová vláda, ale vůbec se tak nechováte. Vy jste normální raubíři, kteří prostě chtějí jenom vyrabovat, co se dá, ale na občany úplně, úplně jste se vykašlali.

Takže my samozřejmě... já vítám, že hnutí ANO se rozhodlo včera, že by také chtělo vyvolat to hlasování o nedůvěře vládě, je k tomu potřeba 50 podpisů poslanců, SPD má jenom 20, takže ty podpisy už sbíráme dneska, už to dáváme vzájemně dohromady. A doufám, že k tomu hlasování dojde co nejrychleji, protože je potřeba si také říct při té schůzi názory jednotlivých poslanců, předpokládám, že to budou hlavně opoziční názory, protože u vládních poslanců jsme si všimli, že oni mlčí všichni. Vy vlastně nevystupujete vůbec, vy mlčíte, jo? Vždycky jenom vidíme něco na sociálních sítích, nějaké invektivy, ale že byste ve Sněmovně navrhli nějaké konkrétní řešení drahoty a pomoc lidem, to jsme tady neslyšeli nikdy. A už máme skoro rok po volbách a skoro rok tady máte většinu ve Sněmovně. A výsledek je úplně, úplně tristní.

Samozřejmě když jsem mluvil o té Evropské unii, tak teď byl průzkum - tuším, že to byla agentura STEM a bylo to v Mainstreamu, v mainstreamových médiích, že občané nesouhlasí - tuším, že to bylo 80 % občanů, 79 % to bylo v tom průzkumu, jestli ti pamatuji dobře, bylo to takhle plus, minus, 79 % nesouhlasí ani s těmi vašimi prioritami, pro to předsednictví České republiky v Evropské unii. Protože vy tam máte na prvním místě, že chcete pomoct Ukrajině a přijmout Ukrajinu do Evropské unie, místo toho, abyste na prvním místě měli řešení energetické krize. To je opravdu neskutečné, co vy předvádíte. (Se smíchem.) Takže už se tady většina lidí staví proti vám, ale s vámi to ani nehne.

Samozřejmě ty energie to je musím říct velký problém. A já za sebe chci říct, že my jsme na toto téma svolali na dnešek jako opozice, to znamená SPD a hnutí ANO, jsme tady dvě opoziční strany, takže samozřejmě nezbývá než spolupracovat vzájemně a je to v těchto věcech určitě prospěšné, tak my jsme tady svolali mimořádnou schůzi s názvem Strategie vlády pro řešení energetické krize zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti, a dozvěděl jsem se opět nemilou věc, co předvádí tady předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, a předsedkyně TOP 09. Místo, aby toto zásadní téma předřadila na dnešek jako první bod schůze, aby to bylo od devíti, protože zdražování zajímá všechny občany, všichni občané mají problémy, tak paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, schválně udělala to, že to dala až jako ten poslední bod, aby se to projednávalo někdy o půlnoci. To je potřeba říct. Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 paní Pekarová Adamová schválně, schválně přesunula, protože to je její pravomoc, náš bod tak, aby se o zdražování nemluvilo, aby se o tom mluvilo v noci a ještě se tady vysmíval, tuším, že to byl poslanec Benda, předseda poslaneckého klubu SPD v médiích, že prý to bude někdy v noci, a už to nebude za pozornosti médií a tak dále.

Takže vy se vysmíváte do ksichtu občanům, do obličeje občanům, jo? Jako že nechcete řešit zdražování a chce pomáhat lidem, a tahleta, vaším prostřednictvím, když vás oslovuji, předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová z TOP 09 ještě normálně se vysmívá lidem do obličeje a zařadí tak závažné téma jako pomoc lidem se zdražováním, abychom probrali znova ty naše opoziční návrhy, protože vy žádné nemáte jako vláda, tak to ještě dáte klidně na noc, možná na to dneska ani nedojde, aby se o tom vůbec nemluvilo. Takže vy na jednu stranu doporučujete lidem, aby si vzali svetry - tady paní Pekarová Adamová s panem Michálkem z Pirátů to tady doporučuje občanům, že vaše řešení je vezměte si svetry a ještě takhle se vysmíváte lidem, aby na to téma nedošlo a zařadíte schválně, aby se o tom jednalo v noci a bůh ví, jestli se na to tím pádem dneska vůbec dostane.

Neuvěřitelná drzost. TOP 09, která má tříprocentní preference, jo, tak prostě vy si to tady vždycky zmanipulujete tak... dobře, je to podle jednacího řádu, ale vidíme ty vaše priority tady. Prostě vy škodíte lidem, vážená paní předsedkyně Pekarová Adamová, a jdete úplně proti lidem. To znamená, blíží se září, miliony lidí mají strach z toho, jak to bude v zimě, mají obrovský strach ti lidé, vy si jezdíte v tom vašem státním drahém BMW, vyhřáté zadní sedačky, a je vám to úplně jedno. To je neskutečné, co vy předvádíte jako předsedkyně Poslanecké sněmovny! Prostě výsměch lidem předvádíte, výsměch lidem, to snad není vůbec možné. A místo toho vy zařadíte, vy předsedkyně Sněmovny, protože vy to máte v kompetenci, jako první bod zařadíte jako vaší prioritu vzít ze zdravotního pojištění 14 miliard korun a zhoršit zdravotní péči občanům České republiky a zdravotní podmínky zdravotníkům. Vy jste za to plně odpovědna, předsedkyně Sněmovny a předsedkyně TOP 09 paní Pekarová Adamová. Vy jste tenhleten program tady dneska takhle navrhla a vy jste takhle rozposlala tu pozvánku.

Takže je to opravdu neuvěřitelné chování a to jsem tady chtěl říct, kdo za to může a kdo je tím hlavním viníkem tady ve Sněmovně, že ani dneska, dneska nebudeme tady řešit podle všeho zdražování energií a že nás to nenecháte vůbec tady, abychom o tom mluvili. Je to potřeba pojmenovat jmenovitě, kdo za to může a kdo nese plnou odpovědnost. To je opravdu absolutní vrchol musím říct, to, co tady vážená paní předsedkyně Sněmovny předvádíte, s tím, jak vy úplně bezostyšně, beze studu jdete proti lidem. Tohleto je další důležitá věc.

Jinak ještě k tomu vašemu návrhu, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím. Vy navrhujete lidem, aby si vzali svetry. Pak říkáte v televizi na Primě, že vláda tady není, aby pomáhala lidem. Potom váš koaliční kolega, předseda Senátu, podívejte se, jak se chovají nejvyšší ústavní činitelé za vládní koalici, tak prostě v neděli řekne, v rozhovoru pro Novinky, všichni si to přečetli, tak řekne, aby si lidé s drahými zálohami pomohli sami. To jsou návody vaší pětikoalice? Vzít si svetry, pomozte si sami, vláda tady není pro lidi. To jsem shrnul jenom tři vyjádření z poslední doby, co říkají představitelé vaší vládní koalice vůči lidem a vůči současné vážné situaci. A já na základě těch vašich vyjádření, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, dostávám dopisy. Dostal jsem dopis od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a dalších, kteří říkají a správně, jak můžou být staří lidé v osmnácti stupních? Tam to píší odborníci, mně to tady posílají, posílají mi to prostě majitelů domovů pro seniory, majitelé sociálních zařízení nebo ti provozovatelů respektive. To nejsou často majitelé, jsou provozovatelé, ať jsou to z veřejné sféry nebo jsou soukromí. A říkají, že staří lidé mají problémy s termoregulací například.

Vy prostě, omlouvám se, ale já nechci být nějaký osobní, ale já mám dítě, mému synovi je 27 let a vzpomínám si, jak byl miminko a podle vašeho názoru já bych měl svému miminku nasazovat tři svetry, aby mu nebyla zima. Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takové nesmysly! Prostě například kojenec nemůže si vzít svetry dva, tři, ty vaše návody nesmyslné. Nezlobte se na mě.

Takže já budu mluvit o sobě, nebudu mluvit o vás, to jste si všimla, nechci být osobní, ale o své osobní zkušenosti, kterou vy evidentně nemáte z nějakého důvodu, to je mi jedno z jakého, to vůbec nebudu hodnotit, ale já zkušenost mám, stejně jako staří lidé. Posílají mi dopisy ti zástupci, říkají mi, jak mají provádět osobní hygienu v 18 stupních osmdesátiletému devadesátiletému člověku. Vždyť ten člověk to zdravotně nemůže zvládnout ani. Prostě vy, promiňte, ale plácáte úplný nesmysly. Je to ostuda, co říkáte. Je to urážka všech slušných lidí, kteří tady třeba odpracovali celý život, teďka mají zdravotní problémy, jsou někde v zařízeních zdravotnických a vy jim řeknete, v 18 stupních se koupejte. V 18 stupních se nechte osprchovat. Říkáte matkám samoživitelkám a rodinám s dětmi říkejte buďte s miminkem, s malým miminkem buďte v 18 stupních. Já už nevím, jak to mám říct. Jo? Ty vaše vyjádření, to opravdu jako já se stydím za to, že je takováhle předsedkyně Sněmovny, jako jo, je to strašná ostuda. Je to strašná ostuda, jak vy se chováte a jak vy prostě hovoříte. Jo? Jste úplně mimo realitu. A ten předseda Senátu Vystrčil tak ten tomu dal korunu za ODS, je to jeden z jejich představitelů ODS, tím, že si lidi mají se zálohama pomoci sami.

A když jsem se ptal pana ministra Kupky, se kterým jsem byl v Partii v neděli na Primě v neděli, jak dlouho tedy si mají lidi pomoct sami, tak kouká a mlčí. Místopředseda ODS a jeden z nejvyšších, je to místopředseda největší vládní strany a ministr. Tohleto je vláda České republiky? Tahleta ostuda?

A to ještě vy máte takovou drzost, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, že říkáte o SPD, že jsme extrémní. My s těmahletěma názorama? Jestli je tady někdo extrémní, tak jste to vy. Protože extrémní, podívejte se do slovníku, co znamená to slovo. To znamená, když prosazujete názory mimo hlavní názorový proud, což samo o sobě nemusí být vždycky špatně, ale jestli někdo jde proti lidem, tak je to právě vaše vláda. Vy zastáváte extrémní názory. Vy jdete proti lidem. Jo?

Takže jestli je tady někdo extrémní, řekl bych extremistická vláda, která jde normálně úplně proti zájmu většiny lidí, a jsou to i ty veřejný průzkumy, tak je to přesně vláda Petra Fialy. Je to tak.

Takže já bych se vrátil zpátky k tomu bodu, který tady chci navrhovat a navrhuju ho, takže ten bod se jmenuje Vláda nepomáhá lidem se zdražováním a chtěl bych ho zařadit jako první bod na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Jinak samozřejmě já tady mám k tomu více materiálů, ale teď nevím, jestli teda to mám ještě rozebrat tady, protože ta mimořádná schůze, vy jste ji zařadila schválně tak, aby se o řešení pro občany nehovořilo, ale tak počkáme si. Počkáme si na to, jestli se v koalici pohne svědomí a třeba na to dáte prostor.

Tak. Druhý bod, vážené dámy a pánové, chtěl bych navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny ještě druhý mimořádný bod, a je to bod s názvem Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. Mně píše řada lidí a já už na to téma upozorňuju už několik měsíců, že razantně stoupá počet nelegálních migrantů, přechodu nelegálních migrantů, do České republiky. Občané, kteří bydlí u moravsko-slovenské hranice, na moravské straně, tak mi už posílají i fotografie, že třeba projíždí kolem tam někde po těch obcích a jsou tam ti nelegální migranti, obklopení policií, samozřejmě, protože jsou zadrženi, občané mají strach, mají dokonce strach, píšou mi ženy a dívky, mají strach třeba jít na procházku když se třeba setmí, protože tam někde po lesích a podobně tam pobíhají ti nelegální migranti. Podle údajů Ministerstva vnitra jde ze 76 % o migranty z muslimské Sýrie, nehovořím teďka o Ukrajincích vůbec, hovořím o této nelegální migraci z těchto, hovořím, vůbec nemluvím o problematice Ukrajiny teď. Jo? Vůbec o tom nemluvím, kdyby tady zase někdo to chtěl, protože si tady někdy občas sedí někteří poslanci na uších jenom aby dehonestovali a jenom aby překrucovali.

Takže tady je problém v tom totiž a od ministra vnitra Rakušana tady o tom vůbec nic neslyšíme, protože ministr vnitra Rakušan neustále řeší organizovaný zločin, respektive neřeší, ale neustále vysvětluje a vymlouvá se někde ohledně toho organizovaného zločinu, korupce a mafie kolem toho jeho hnutí STAN a v tom jeho hnutí STAN a ve vaší vládní koalici navíc, protože jak víme, tak jsou tam zapleteni už do toho například poslance Jiří Pospíšil z TOP 09 z té vaší strany, vy jste dodnes neměla, paní předsedkyně Pekarová Adamová vaším prostřednictvím sílu vůbec jste Jiřího Pospíšila nevyzvala, aby rezignoval na mandát europoslance, to jsem nepochopil, takže vy taky kryjete ten organizovaný zločin, jako tady jste vždycky vyskakovala jak čertík, když tady se něco hnulo v minulém volebním období, vždycky jste si tady přibarvila všechno, abyste někoho jenom poplivala a pošpinila, vidíme to i teď, když špiníte a plivete po ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi, který nic neudělal a postupuje v souladu se zákonem přesně, což konstatoval i my na petičním výboře, který to máme v gesci, už jsme projednávali několik zpráv a nikdy petiční výbor, ve kterém má většinu vládní koalice, nekonstatoval porušení zákona na úřadu ombudsmana, a vy pořád jako předsedkyně Sněmovny vlastně útočíte na ombudsmana Křečka, který nikdy neporušil zákon, jako jestli někdo tady má fašizující tendence a jestli je to extrémista, tak jste to opravdu jenom vy tady, protože takhle šikanovat lidi, kteří neporušují zákon, jenom proto, že mají jiný názor než vy a nejsou zvoleni vámi, já mám strach z toho, kde by člověk jako vy byl, no tak k tomu doufám nedojde, ale třeba jo, to musí rozhodnout volič, aby třeba vedl Českou republiku, ale vy už jste jeden ze tří nejvyšších ústavních činitelů, protože šikanovat lidi přestože neporušujou zákon, jo, a pomlouvat je veřejně jenom protože ten člověk není zvolený za vás a jenom že má třeba jiný názor na něco, no to je šílený. Já jsem padesátý léta nezažil, zažil jsem osmdesátý léta, jo, ale jsem z perzekvované rodiny, že jo, jo, což mi určitě dosvědčí i můj bratr, ale prostě tohleto, vy nás vracíte úplně jako do nějakých časů, kdy prostě kdo nebyl s námi, byl proti nám, takovýhle styl uvažování, kdo uvažuje jinak než já si myslím, tak ho budu šikanovat, tak ho budu perzekvovat, to je váš styl, to je styl předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové. Jde z vás strach.

A já jsem nad tím dlouho přemejšlel, jestli to někdy řeknu, ale vy jste opravdu hrozně zlej člověk. Vy jste zlej člověk a já vás znám osobně několik let, jste hrozně zlej člověk, netolerantní člověk a mimořádně nebezpečnej člověk, musím říct. Protože vy vůbec nectíte demokracii a svobodu. A vidíme to na všech těch příkladech, který já tady říkám.

Takže tohleto je to, co jsem tady ještě chtěl dodat, protože je tady schůze, vy jste si vzali vládní prázdniny, já jsem byl připraven chodit do Sněmovny, ale vy jste si vzali prázdniny, vaše vláda, máte času asi dost, pan premiér - tady jsem jenom zaznamenal fotku na twitteru, jak se fotí s manželkou na lodi v Chorvatsku, nevím, jaký je přínos této fotografie pro občany České republiky, ale prostě za měsíc a půl, co nebyla Sněmovna, tak se toho trošku nakupilo, i ty vaše vyjádření, to vaše chování, a já to tady prostě jsem to musel říct. A i to jak prostě poslanci TOP 09, už jsem o tom hovořil, jak mi, jsou to vaši poslanci nebo vaši členové, vaši zastupitelé, který mi vyhrožovali prostě smrtí, který se tady, váš poslanec Kolář se tady fotí u mě před domem, aby poštval lidi s opačným názorem, i proti mojí rodině, prostě tohleto chování jak za fašistů někde jako, nebo jak za Hitlera, takhle si představuju, že to asi tak fungovalo, to přesně předvádí TOP 09, je to neuvěřitelný, co se tady děje a kam vy to směřujete. Jo? Ale tak dělejte si to podle svýho. Jo? Já vám nebudu říkat, jenom vám říkám, že se proti tomu prostě musím ohradit.

Tak, ale pojďme k tomu bodu, k tomu druhému, o kterém jsem hovořil. Ten bych tedy chtěl navrhnout jako druhý bod dnešní schůze. A znovu říkám, je tady velký nárůst ilegálních migrantů. Vůbec neslyšíme toto téma od ministra vnitra Rakušana, protože on nemá čas na to evidentně, protože on řeší organizovaný zločin ve STANu a vymlouvá se pořád, teď tam dal toho pana Petra Mlejnka, šéfa tajných služeb, který tady se zná deset let s tím Petrem Redlem, já ty jména jsem slyšel poprvé všechny, i toho Petra Redla, jsem v životě neslyšel, neviděl, ale je to, všichni víme, že to je blízký spolupracovník mafiána a zločince Radovana Krejčíře, takže pan Rakušan nemá evidentně čas, ten prostě je řízen zezadu jako loutka, to je tady už dneska evidentní, ale pojďme k tý migraci. Počet nelegálních vstupů nejenom do České republiky, ale i do Evropské unie, se během pěti měsíců tohoto roku meziročně zvýšil o 82 procent.

Šlo o 86 tisíc vstupů. Uvedla to Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Jen v květnu byl podle předběžných dat počet nelegálních přechodů hranic více než 23 500, což je meziroční nárůst o 75 %. Tato čísla nezahrnují migranty z Ukrajiny, nebo uprchlíky z Ukrajiny. Nejvíce mezi migranty jsou lidé z arabských, muslimských a afrických zemí. Jsou to Syřané, Afghánci, Egypťané, Bangladéšané, Tunisané, Nigerijci a občané Konga. Samozřejmě už z těchto zemí vidíte, že v těch zemích není ani válka. Třeba Tunisko, Egypt apod., Bangladéš, a přesto tady hranice Evropské unie otevřeli dokořán. Přitom to nejsou žádní váleční uprchlíci, a to ani nehovořím o tom, že je tady porušováno mezinárodní právo, že si mají žádat o azyl v první bezpečné zemi, což je minimálně Turecko na cestě.

A přesto tady vláda Petra Fialy s tím vůbec nic nedělá, vůbec nic neděláte, to téma nezdviháte, tak k čemu je vaše předsednictví v Evropské unii? Když tam stejně nic neděláte? Vůbec žádný přínos pro občany. Kromě toho, že se tam promenádujete a stojí to 2,24 miliardy korun české občany, které bychom mohli dát třeba právě na pomoc lidem se zdražováním.

Takže já jsem to chtěl, abychom dali toto téma také, a já mám za SPD samozřejmě konstruktivní řešení a návrh, jako vždycky. My vždycky řekneme konkrétní návrh. Prostě SPD odmítá masovou imigraci, a my odmítáme tu migraci z islámských a afrických zemí do Evropy a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby Česká republika zase začala kontrolovat hranice. To neznamená, že se budou kontrolovat čeští občané a že budou fronty, ale dneska je to bez kontroly, dneska je to jak cedník, takže je potřeba kontrolovat právě, zdali k nám nevstupují ti nelegální migranti, protože už zase vidím, jak tady někdo bude lhát někde v médiích, že Okamura chce kontrolovat české občany, fronty na hranicích. Už jsem to slyšel od lhářů z vládní pětikoalice v minulosti. Ale to není pravda. My chceme kontrolovat a zajistit kontrolu nelegálních migrantů, aby k nám nevstupovali nelegálně lidi. Aby se sem nemohli dostat i teroristi. A od ministra vnitra Víta Rakušana ani od vlády, od pana premiéra neslyšíme vůbec nic na tato témata. No protože vy plně jedete tu politiku Evropské unie a jste servilní. Tak proč byste o tom mluvili. Proto to tady musím navrhovat já za SPD. A my prostě chceme chránit naši vlast. Chceme chránit české občany a naše rodiny. Děti, přátele i majetek občanů České republiky. A nechceme my v SPD, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je někdo nepobodal, nezavraždil, nebo aby je někdo neznásilnil.

Takže toto je problém taky, a já bych byl ráda, abychom to zařadili jako bod číslo 2. Vy to samozřejmě zamítnete, vy SPD oba dva body, nebo všechny body, co tady navrhujeme na změnu programu schůze, vy je samozřejmě zamítnete. Já to vím. Vaše vládní koalice je zamítne. Ale myslím, že by se toto téma mělo zdvihnout, obě dvě ta témata, protože před těmi tématy stejně neutečete. Akorát to bude čím dál horší pro Českou republiku a pro české občany, a to mi prostě leží na srdci, protože já bych chtěl, abychom žili v prosperující bezpečné zemi. Takže chápu, že SPD má jiný program, jiné cíle než vaše vládní koalice. Ale my prostě trváme na tom, že Česká republika, český občan, bezpečnost, prosperita a spravedlnost musí tady být na prvním místě, a k tomu se chceme posunout. Děkuji za pozornost.

Okamura řádil ve Sněmovně. Přišel útok na Pekarovou. Už možná za hranou Okamura (SPD): CO2 není škodlivý, ale důležitý pro fotosyntézu Okamura (SPD): Kvůli vysokým cenám energií krachují zemědělci i živnostníci Okamura (SPD): Volit ODS znamená volit Markétu Pekarovou Adamovou

