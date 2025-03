Okamura (SPD): Ministerstvo obrany by si mělo ujasnit, co má vlastně nakupovat

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem SPD navrhnout dva mimořádné body.

Jako první bod navrhuji bod s názvem Fialova vláda chce navýšit výdaje České republiky na zbrojení na 300 miliard korun ročně. K tomuto premiér Fiala svolal na tento čtvrtek schůzku, kde oslovil i mě jako předsedu opoziční strany, zdali bych se zúčastnil. Vláda Petra Fialy minulý týden o nás bez nás odsouhlasila navyšování výdajů na zbrojení, přičemž by to mělo být ze současných, z letošních 164 miliard korun ročně by to mělo být navýšení o více než 100 miliard korun na téměř 300 miliard korun ročně, všechno na dluh, a to samozřejmě hnutí SPD musí odmítnout.

Prvním okamžikem je, že já nechápu, proč nás zve Fialova vláda na jednání. Pojmenovali to takovým honosnější názvem Bezpečnostní otázky a posilování obranyschopnosti ČR, ale pod tím se skrývá, a všichni to víme, že chtějí s opozicí diskutovat to, že si odsouhlasili minulou středu navyšování výdajů na zbrojení, když přihlédneme k té předpokládané, k tomu růstu HDP, vychází to cirka na 300 miliard ročně.

No, v normálním standardním chování nebo v normálním standardním, řekl bych, jednání nejprve, pakliže chce někdo něco projednat s tím druhým, tak to s ním přece projedná a pak teprve případně si to odsouhlasí. Fialova vláda to udělala opačně, takže si chtěla udělat z opozice asi nějaký fíkový list, nějaké alibi, jako že to projednávali s opozicí. Takže oni si to nejprve minulou středu sami sobě odsouhlasili, takže už to mají odsouhlaseno na vládě, a teď o čem tady chtějí vlastně s námi jednat? Takže ten postup je od začátku zcela opačný. A oni to dělají záměrně. Zřejmě máme sloužit jako opozice k jejich předvolební kampani.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No a co se týče toho jejich návrhu, tak samozřejmě musím na úvod zdůraznit, že SPD prosazuje moderní, akceschopnou a silnou armádu se zaměřením na obranu našich občanů a území České republiky. To je jasné, ale lišíme se v tom postupu. Proto jsem to navrhl dneska jako mimořádný bod, abychom to mohli diskutovat, protože nevím, co na té uzavřené schůzce, kdy už si to sami sobě odsouhlasila Fialova vláda a staví nás úplně před hotovou věc, tak co vlastně chtějí tedy s tou opozicí diskutovat, když si ani nenašli čas na to, aby to probrali v předstihu, než si to teda sami už odsouhlasili.

Za nás platí, že by tedy bylo dobré, abychom to projednali dnes tady, proto tento bod navrhuju jako první bod dnešní schůze Sněmovny, protože je to teďka to nejaktuálnější téma, tak abychom tedy ihned dnes to tady projednali, opozice, koalice, když tedy vláda, Fialova vláda nás tedy pozvala na tu schůzku. My na tu schůzku nepůjdeme, protože to už jsem avizoval, protože už si to stejně sami odsouhlasili. Tak proč bychom tam měli chodit dělat nějakou stafáž? Ale to téma je skutečně velmi důležité, takže je potřeba, abychom to tady v rámci bodu, pevně zařazeného bodu, jako první bod to navrhuji, aby ta diskuse mezi vládní koalicí a opozicí tady dnes hned mohla proběhnout. My jsme na tu diskusi připraveni.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3789 lidí

Takže aby se potom Fialova vláda nevymlouvala, že my jsme nešli na nějakou interní schůzku, kde už si to stejně oni sami odsouhlasili předem. Ale my chceme, aby se o tom tady hovořilo, a ještě samozřejmě aby ta debata tady proběhla i před zraky veřejnosti a médií.

Jednak je potřeba taky dodat, že současný závazek vydávat na obranu, respektive na zbrojení, částku ve výši dvě procenta HDP, to je to, co jste si už tady odsouhlasili, tak to plní pouze 23 ze 32 členských států NATO, 23 ze 32. Například Itálie dává na obranu - oni tomu říkají obrana, protože neposílají v takovém množství - vy posíláte zbraně na Ukrajinu, už se dali Ukrajincům 232 miliard, teď tam chcete dávat další z našich peněz, a to prostě je v současné situaci rozhodně nepřijatelné, je to nepřijatelné pro nás. No, a třeba Itálie dává, tuším, nebo přibližně - já to vím - 1,57 procenta HDP a italskou premiérku Meloni přijal i Donald Trump. Itálie je partnerem pro Spojené státy a tam probíhají ty vztahy zcela, řekl bych, standardním způsobem.

Druhá věc je, za co Ministerstvo obrany tyto peníze utrácí. Výdaje Ministerstva obrany na zbrojení zásadním způsobem omezuje Fialovou vládou odsouhlasený nákup předražených amerických stíhaček F-35 s možností nosit jaderné zbraně, za které bylo jenom vloni v závěru roku zaplaceno Fialovou vládou 26 miliard korun. Dokonce jste dali oproti té plánované záloze 15 miliard, tak jste dokonce dali 11 miliard navíc na celkových 26 miliard. Vy jste zaplatili ještě peníze v předstihu, 11 miliard navíc.

A Ministerstvo obrany by si mělo skutečně ujasnit, co má vlastně nakupovat, protože na jednu stranu koupíte předražené stíhačky, zatímco Maďaři mají gripeny, prodloužili gripeny, Poláci jednají o mnohem levnějších F-šestnáctkách a vy jste koupili ty nejdražší předražené stíhačky s možností nosit jaderné zbraně a teď říkáte, že nejsou další peníze na zbrojení. No a má to za vás zaplatit český občan zase, tuhle tu vaši politiku, který za to vůbec nemůže. Většina českých občanů Fialovu vládní koalici nechtěla. Dokonce ani v těch volbách, v posledních volbách 2021, když jste získali menšinu hlasů voličů, ale kvůli tomu, že víc než milion hlasů voličů propadl, rekordní množství v historii České republiky, tak tady poprvé v historii České republiky vládne vláda, která nezískala většinu hlasů voličů.

Zároveň si myslíme, že by se měl maximálně podpořit domácí zbrojní průmysl a neměla by se nakupovat výzbroj netransparentně a tudíž draze. To přesně děláte vy stylem vláda - vláda, zejména z USA, z Německa a z Francie. Navíc česká armáda má velký problém s náborem a nedostatkem lidí. Což vy prostě neřešíte, vy to prostě nechcete řešit. Je potřeba, ale k tomu se ještě dostanu, je potřeba také vzít v úvahu, že je potřeba investovat také do vnitřní bezpečnosti České republiky. Zatímco na zbrojení se vynakládají dvě procenta HDP poté, co jste to zvýšili, a do budoucna to chcete dokonce zvýšit na tři procenta HDP, tedy cirka to vychází v tom roce 2030 na 300 miliard korun ročně, tak na tu vnitřní bezpečnost se vynakládá pouze 0,6 procenta HDP. Takže tady vidíte tu disproporci. Přitom stoupá kriminalita cizinců, lidé si stěžují na bezpečnost. A chybí policisté. Nejsou zde kryty například pro 90 procent obyvatel v případě nebezpečí. Správa státních hmotných rezerv nemá dostatečné zásoby pro případy vyhlašování krizových stavů. Například nejsou dostatečné zásoby trvanlivých potravin a tak dále. To vše je potřeba změnit.

A toto jsou další a další důvody, proč hnutí SPD nesouhlasí s takto jednostranným prudkým navyšováním výdajů na zbrojení. A znovu říkám, je to všechno na dluh, je to opět všechno na monstrózní dluh. A jak říkám, i odborníci se shodují na tom, že současná armáda totiž nemá kapacity ani tyto vaše nákupy smysluplně pojmout. Mimochodem, chybí 6 000 vojáků. V loňském roce 6 000 jich chybí a výsledek činnosti paní ministryně obrany Černochové a Fialovy vlády ODS tak je, že když se podíváte na loňská čísla odchodů vojáků a příchodu nových vojáků, tak ten stav je plus 182 osob. A schází 6 000 vojáků přitom. Takže vy vydáváte monstrózní peníze na zbrojení, z toho ještě posíláte na Ukrajinu.

Přitom naše armáda je ve velkých problémech, chybí lidi, chybí dokonce i základní výstroj. K tomu se ještě dostanu. Ta situace je dokonce tak tristní, že vojáci si musí sami kupovat základní výstroj, sami si dokonce v Army shopech musí kupovat základní výstroj jako ponožky například, jo, a další, jsou tam vesty, zimní vesty a tak dále. Za své peníze, samozřejmě, v Army shopu za svoje peníze. Takže vy na jednu stranu, na což upozornil mimochodem vloni veřejně i Nejvyšší kontrolní úřad, chcete dávat další a další desítky miliard na zbrojení, a přitom naši vojáci nemají ani základní výstroj, nemají ani základní výstroj a ještě si tu základní výstroj, protože ji nutně potřebují, za svoje peníze musí kupovat v Army shopech. To je stav, kam to došlo za Fialovy vlády a za paní ministryně obrany Černochové. Takže personální nedostatek, materiální nedostatek pro naše občany, pro účely obrany území České republiky a našich občanů. Ale hlavně že nakupujete předražené nákupy v zahraničí, bůhví, co za tím je, skutečně, musím říct, bůhví, co za tím vším je.

No, a my právě z těhletěch důvodů, které jsem tady naznačil a mohl bych mluvit ještě dlouze, tak my jsme řekli, že se té čtvrteční schůzky, na kterou nás zve premiér Fiala, takže se jí nezúčastníme a chceme raději, a ještě o dva dny v předstihu, tak to chceme projednat tady ve Sněmovně, takže to navrhuju jako první bod dnešní schůze Sněmovny, pevně zařazený bod, první bod dnešní schůze Sněmovny. No a doufám, že to Fialova vládní koalice podpoří, že v okamžiku, že byste to nepodpořili, tak se jenom potvrdí, že ta čtvrteční schůzka bylo jenom vaše PR, jenom nějaká vaše předvolební kampaň, kde jste chtěli zneužít přítomnosti opozice, protože jak říkám, vy jste si to minulý týden na vládě už sami odsouhlasili, o nás bez nás, bez opozice jste si odsouhlasili, že budete navyšovat, že chcete navyšovat do roku 2030 na 300 miliard korun ročně ty výdaje na zbrojení.

Doufám, že už tady po letošních volbách Fialova vláda nebude a že se tyto věci potom změní ve prospěch českých občanů. Takže já jsem premiérovi Fialovi dnes poslal dopis v odpovědi na to jeho pozvání. A shrnul jsem tam mnohem stručněji ty důvody, o kterých tady dnes hovořím. My chceme mluvit, my rozhodně, SPD chce mluvit o bezpečnostních otázkách a posilování obranyschopnosti České republiky. Považujeme to téma za mimořádně důležité, mimořádně důležité, ale k tomu musí být opravdu vůle obou stran. To znamená, abychom se té debaty účastnili předtím, než si to Fialova vláda sama sobě odsouhlasí. Tak o čem chcete mluvit?

Takže musí to být seriózní debata, která musí být seriózní ze strany Fialovy vlády. Takže já jsem napsal: "Vážený pane premiére, v hodnocení bezpečnostní situace České republiky, hrozeb a rizik pro bezpečnost České republiky v otázkách výstavby Armády České republiky a zajištění bezpečnosti českých občanů se stanoviska vámi vedené vládní koalice a hnutí SPD zcela zásadním způsobem odlišují. Hnutí SPD považuje další zvyšování výdajů na zbrojení za neefektivní vynakládání finančních prostředků. Jedná se o utrácení peněz daňových poplatníků, které v konečném důsledku může ohrozit sociální smír v České republice. Armáda České republiky vyžaduje koncepční změny, které ji budou předurčovat k obraně území České republiky. Tyto koncepční a organizační změny a její postupné dovybavení obrannými prostředky lze realizovat v rámci současné výše výdajů na obranu.

Hnutí SPD podporuje ukončení války na Ukrajině a v této souvislosti vítá jednání mezi USA a Ruskou federací o ukončení tohoto konfliktu. Za zásadní bezpečnostní riziko považujeme nebezpečí vtažení České republiky do válečného konfliktu na Ukrajině. Za další významnou potenciální hrozbu pro občany České republiky považujeme migrační politiku EU. Vzhledem k těmto zcela rozdílným stanoviskům k výše uvedené problematice vám musím poděkovat za pozvání, ale nabízené schůzky se nezúčastníme, neboť v této věci současné době nevidíme reálnou možnost sblížení stanovisek."

Tento dopis v tomto znění jsem dnes odeslal v odpovědi na dopis premiéra Fialy adresovaný mně, tak jsem mu poslal tuto odpověď. Jak říkám, ten prostor máme tady ihned dnes, abychom tu diskusi tady veřejně zahájili. Takže to je k tomu, to je první mimořádný bod, který chci dnes jako první bod navrhnout.

Jako druhý mimořádný bod, chci navrhnout bod z názvem Fialova vláda podporuje migraci z afrických a islámských zemí do České republiky. A skutečně to téma už je více než více než palčivé a více než aktuální. Protože vy jste odsouhlasili, vy jste podepsali migrační pakt EU, ten migrační pakt EU, já tady na to upozorňuju snad každou schůzi. Říkal jsem, že začne platit za dva roky, jsme si říkali, no, a teď už je to za rok a půl, jo, už je to za necelé dva roky, dokonce, už je to za rok. Protože migrační pakt EU má začít platit od června roku 2026 pro Českou republiku. To znamená, to je za rok a čtvrt a za rok a čtvrt nám tady bude mít možnost Evropská unie přerozdělovat ty africké a islámské migranty. A to je teda úplně šílený, co vy jste odsouhlasili.

A já se to tady opakovaně snažím dát jako bod schůze Sněmovny, ale evidentně to už rozhodnou až volby, až letošní volby do Sněmovny a výměna, následná výměna Fialovy vlády, protože my trváme na tom a uděláme to, pakliže bychom byli součástí příští vlády, že chceme odmítnout migrační pakt EU, nebudeme ho respektovat, jako to už zveřejnila polská vláda. Polská vláda už to řekla, že nebudou respektovat migrační pakt EU, no ale Poláci a Maďaři hlasovali proti, Fialova vláda to podepsala a nehlasovala proti.

Takže to téma je skutečně závažné, je to obrovské bezpečnostní, ale i sociální a ekonomické riziko pro Českou republiku. Vy opravdu máte klapky na očích a nevidíte, co se děje v Německu a na západě? Vždyť oni se chtějí jen těch migrantů zbavit a přerozdělit je nám do České republiky. A to, jak je to teďka nebezpečný v Německu, tak chtějí, aby to bylo nebezpečný i u nás. To je úplně neuvěřitelný. To znamená, vy nás ženete do úplné katastrofy. No, a teď ještě se v plné nahotě odhalila Fialova vláda v pátek, kdy premiér Fiala udělal tiskovou konferenci a řekl, že vládní koalice navrhne zákon pro rychlejší vyhošťování nelegálních cizinců. Tak jsem se na to podíval, co tam vlastně premiér říkal. Písemnou formu jsme nikdo neviděli, toho zákona, tu nám neukázali, tu nám nepředložili ještě. Ale z toho, co premiér Fiala říkal, tak plyne právě ta základní klíčová věc, že Fialova vláda nadále prosazuje a podporuje migrační pakt EU, nadále podporuje a prosazuje to přerozdělování těch nelegálních migrantů do České republiky.

O tom tam není... A když jsem se díval, tak oni vlastně to chtějí řešit tak, že tedy pro Českou republiku má začít platit migrační pakt EU, Fialova vláda s tím souhlasila, a pakliže tady nějaký cizinec bude tedy páchat tu trestnou činnost, tak chtějí zákon na rychlejší vyhošťování. No jo, ale když se na to podíváte, tak ten Fialův zákon ve skutečnosti je jenom past na voliče. Opět je to lež, manipulace a taková předvolební šaráda, protože ve skutečnosti v tom zákoně vůbec nic, vůbec nic principiálně neřeší, takže Fialova vláda dál z toho návrhu, co říkal premiér Fiala, vyplývá, že Fialova vláda dál bude vyplácet sociální podporu migrantům. Píšou tady o snížení sociálních standardů, ale nikoliv o zrušení, no a SPD chce nulovou toleranci nelegální migrace.

My chceme, aby tady neměli žádné sociální pobídky. Návrh Fialovy vlády, byť byl jenom verbální, ale už ho prezentoval premiér Fiala, je další pozvánkou pro migranty do České republiky, protože ví, že tady něco dostanou. Ani slovo (slovem) se premiér Fiala nezmínil, nejenom v tom zákonu, ani v rámci toho, že by chtěli dělat ochranu státních hranic. Ale SPD říká, že je potřeba chránit naše státní hranice, jako to už dělají dlouhou dobu Němci. Ani slovo o ochraně státních hranic. Takže opět, návrh Fialovy vlády vůbec nic neřeší - to je druhá naše připomínka, respektive třetí. To znamená, chcete pokračovat v migračním paktu EU - to je ten problém. Mimochodem, tady bych dodal, že právo Evropské unie je nadřazeno národní legislativě. To znamená, pakliže se tady bude jakýkoliv migrant soudit na základě migračního paktu EU a vy ho budete chtít vyhošťovat, tak on ten soud vyhraje, ten migrant, protože byl přerozdělen na základě migračního paktu EU, což je evropská legislativa.

To znamená, vy, dokud nevypovíme migrační pakt EU, což Fialova vláda udělat nechce - no, tak vy jste ho podepsali, naopak, že ho podporujete, tak vůbec nevyřešíme principiálně problém nelegální migrace do České republiky, který po migračním paktu - to samozřejmě bude eskalovat, může to eskalovat velice, pakliže se Evropská unie nezačne rozpadat už do té doby. Ale chci říct, že to je tedy problém. Takže chcete pokračovat v migračním paktu, dál chcete vyplácet sociální standardy, sociální podporu žadatelům o azyl, opět odmítáte, vůbec nemluvíte o ochraně státních hranic, no, a v neposlední řadě to, o čem premiér Fiala mluvil a mluvili na té tiskové konferenci, že vy chcete, chcete, aby cizinec odsouzen za trestnou činnost, tak aby soudy měly povinnost zvážit, zda mu mohou uložit trest vyhoštění. No, opět - návrh, který nikam nevede, protože přece my navrhujeme, (za?) SPD navrhujeme - a už jsem to představil před několika měsíci, náš návrh zákona - my navrhujeme zákon s pracovním názvem Jednou a dost. To znamená, SPD navrhuje, pakliže tady cizí cizinec spáchá trestný čin, aby mu bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu, bez soudu prostě, automaticky - jako když překročíte rychlost, tak dostanete od policisty pokutu a taky se s vámi nikdo nesoudí. Je to prostě dáno v zákoně a je to hotovo a je to jasné. To znamená, aby ta pravidla byla odrazující. Ale vy navrhujete, aby to posuzoval soud - jenže soudy, jak víme, jsou na straně migrantů v České republice, je to rozsudek mimo jiné v minulém volební období. Já jsem tady to právě říkal tehdejšímu premiérovi Babišovi, to byl rozsudek s těmi afghánskými migranty nelegálními, které tady zastupovala nezisková organizace, která je placená ještě navíc vládou, proimigrační česká nezisková organizace - taky je potřeba všechna škrtnout, tyhlety peníze, to chceme udělat - a oni dokonce vyhráli. Tady přijdou nelegální migranti přišli, dva Afghánci, to byl ten soud, bylo to i v médiích, samozřejmě, oni se soudili o to, že byli umístěni do detenčního zařízení pro dospělé, přičemž se pak zjistilo, že nebyli dospělí, ale bylo jim, tuším, 17. Takže soud jim dal zapravdu, český soud, těmto nelegálním migrantům, vyhráli soud nad Českou republikou, zastupovala je česká proimigrační nezisková organizace, která je placená ještě z vládních peněz, a vysoudili odškodné - to je ta pointa - 150 000 korun na osobu.

Legrační bylo, - v uvozovkách - legrační, mně to připadá neskutečně skandální a tristní, že ti nelegální migranti, jak je pak pustili, oni už je totiž předtím, než dopadl soud, už pustili, tak mezitím zmizeli z České republiky, zřejmě do Německa. Takovýhle galimatyáš, takový bordel tady funguje v České republice za vaší vlády, jo, anebo za dosavadních vlád. To znamená, oni ještě vyhráli odškodné na České republice, nelegální migranti, kteří k nám přišli nelegálně, za to, že policie - oni přijdou bez dokladů a tuším, že se tam dělaly nějaké otisky zubů nebo něco - a že zjistili (zjistila?), že jim je 17, na to ještě měli právníky placené z našich peněz - a zjistili (zjistila?), že byli neoprávněně prý umístěni do detenčního zařízení pro dospělé a měli být v detenčním zařízení pro nezletilé. No, to je neuvěřitelné, co se tady děje v České republice. Takovíhle nelegální migranti, ti tady vůbec nemají co dělat, jo, vůbec tady se nemají co soudit s někým - a už vůbec tady nemá být nezisková organizace placená z veřejných peněz, která je ještě zastupuje proti České republice, proti lidem - přitom jsou placeni z daní českých občanů.

Takže já jsem vám chtěl jenom popsat, jakým způsobem tady rozhodují soudy ohledně nelegálních migrantů. Takže tady spoléhat se na nějaké - alibisticky vy to tady napíšete, abyste jako předvedli, Fialova vláda, že jakoby chcete řešit nelegální migraci, přitom to pravý opak, vy ji podporujete, protože vy jste odsouhlasili migrační pakt EU, a vy ho ani nechcete zrušit, tak je to potřeba tady opravdu si vysvětlit, co vy tady předvádíte, a je potřeba to jasně veřejně pojmenovat, zase další podvod na voliče děláte, Fialova vláda, podvod na voliče děláte, jo? Takže vy jste pro imigraci, vy jste pro další migraci, podporujete migraci z afrických a islámských zemí do České republiky, tak jsem nazvali ten bod - a já bych chtěl, abychom o tom tady hovořili, protože je to skutečně závažný problém - a od června příštího roku má začít platit migrační pakt EU, který podepsala Fialova vláda. Takže je nejvyšší čas.

Dokonce, jak víte, tak Fialova vláda letos v lednu odsouhlasila už první peníze z českého rozpočtu, první peníze na přípravu migračního paktu EU, už první desítky milionů - teď to nemám u sebe v podkladech, mám to v kanceláři, tuším, že to bylo - prvních 20 milionů už jste odsouhlasili, co se týče logistických kapacit právě na odbavování už těch migrantů, (kteří?) k nám budou přicházet v rámci migračního paktu EU. Ano, tuším, že (nesrozumitelné) prvních 20 milionů už bylo odsouhlaseno, teď to bylo v lednu. A bylo to ticho po pěšině, proběhla taková jenom malá zprávička, ale i v mainstreamových médiích tedy. To znamená, vy už děláte naplno přípravy na migrační pakt EU a na přijímání nelegálních migrantů do České republiky z Afriky a z islámských zemí a je potřeba tady o tom mluvit, abychom to zarazili - a SPD to zarazí, jo?Pakliže voliči rozhodnou a byli bychom součástí vlády, tak to zarazíme okamžitě, okamžitě to zarazíme - jak peníze politickým neziskovkám, těmhletěm s politickým programem, ty proimigrační neziskovky, tyhlety různé aktivisty, kteří dělají protinárodní činnost, v rozporu s tím, co si přeje většina občanů České republiky - a ukončíme samozřejmě, nebudeme respektovat migrační pakt EU. Takže já to chci jako pevně zařadit, bod číslo dvě, na dnešní schůzi Sněmovny bod s názvem Fialova vláda podporuje migraci z afrických a islámských zemí do České republiky.

Děkuji za pozornost.