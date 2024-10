Okamura (SPD): Mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach

Vážené dámy a pánové,

jako první bod na schůzi Poslanecké sněmovny - jako druhý bod, pardon, jako druhý bod na schůzi Poslanecké sněmovny chci navrhnout bod ohledně zhoršující se bezpečnostní situace v České republice. Titulky médií: nemůžeme spát, kdo mohl, ten se odstěhoval, otřesné svědectví, otřesné svědectví o diskotéce, kde se mlátí Ukrajinci. Další titulek: hromadné rvačky a dobíjení na zemi - čtenář Expresu zachytil dění před ukrajinským klubem na Žižkově. Další titulka: ukrajinský klub rváčů očima sousedů, policie bezradná, na víkendy jezdíme pryč.

Takže toto je situace kvůli Fialově vládě a já jsem podal právě včera interpelaci na premiéra Fialu, protože já se tady snažím každou schůzi se ptát vlády, co chce dělat s touhletou zhoršující se bezpečnostní situací. Premiér Fiala nedělá vůbec nic, ministr vnitra Rakušan taky nic, naopak to podporují. A já jsem podal interpelaci na premiéra Fialu, takže do 30 dnů mi musí odpovědět a s odpovědí seznámím veřejnost. Opět to bude odpověď o ničem, to už víme. A interpelaci jsem nazval mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach. Na základě toho, když jsem to zveřejnil na sociálních sítích, tak se samozřejmě ozývají občané z celé České republiky, protože ta situace a ta kriminalita Ukrajinců a dalších cizinců v České republice prudce stoupá s těmi oficiálními statistikami, ty mám taky k dispozici a za chvíli je zmíním

. A napsal jsem premiéru Fialovi: Vážený pane premiére, mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach. Vy zase bojujete za ukrajinské nacisty. Žádám vás proto, abyste se postaral o to, aby v pražských ulicích byl klid a lidé se nemuseli bát opilých ukrajinských mladíků. A pokud chtějí Ukrajinci bojovat, ať bojují na Ukrajině, ne v Praze. V příloze přikládám veřejné dostupné informace o tristní situaci na pražském Žižkově. Žádám vás o konkrétní odpověď, jaké kroky konkrétně a kdy učiníte, aby k těmto situacím nedocházelo.

Ta situace je opravdu velmi špatná, a to po celé České republice. Tady mám oficiální údaje z Ministerstva vnitra, kde podle zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za loňský rok jenom vloni kriminalita cizinců v České republice narostla meziročně o 18,3 %, a konkrétně kriminalita Ukrajinců narostla o 45 %. Takže to je výsledek politiky Fialovy vládní pětikoalice, protože to je výsledek i samozřejmě v době, kdy tam byli Piráti, a ta situace se opravdu neuvěřitelně zhoršuje, ta bezpečnostní situace, lidi jsou zoufalí a my v SPD prostě bojujeme za bezpečnost občanů České republiky a vy ji naopak zhoršujete.

No jo, jenže problém je, že kvůli Fialově vládě a ministru vnitra Rakušanovi, pro kterého jsou Ukrajinci na prvním místě, stejně jako pro ODS, tak policie je - oni úplně destruovali policii, vy jste úplně zničili policii, protože dneska je situace taková, že dostat hlídku například ke střelbě trvalo dokonce na Písecku 38 minut, píše Seznam.

Dál. Když okradli mladíka v Jihočeském kraji, ve Vodňanech, pardon, v Liberci, tak mladík zavolal policii, že ho oloupili na ulici o telefon a hlídka se dostala na místo až po 50 minutách. Mezitím hlídka zjistila, že mladík už to vzdal. Ale to není vina policie, pozor, to je vina toho, že policistů je málo, protože oni už mezitím zasahují u jiného případu. Takže oni než se postupně při tom nárůstu kriminality cizinců a při tom podstavu, který panuje, protože jsou tak nízké platy u policie, že, policisté nejsou schopni uživit svoji rodinu, takže se k policii prostě hlásí málo lidí, tak v podstatě oni ti policisti jsou tak vytížení... Třeba na noční Liberec, jsem se dočetl, že je pouze šest policistů. To máte krajské město, takže vlastně jsou zavaleni i velkou byrokracií. Samozřejmě těch policistů je nedostatek.

A v téhle situaci, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace v České republice, tak tady Fialova vláda navrhuje, že si sama sobě chce zvýšit platy. Sami sobě si chcete zvýšit o 14 % platy. A až po velkém tlaku opozice si chcete zvýšit platy o 7 %. Takže zvýšit o 14 nejdřív, teď o sedm. A to znamená, na potřebné služby pro občany, jako je zajištění bezpečnosti, peníze nedáte. Ukrajincům jste dali už 122 miliard korun, jste pro ně připravili, část už jste dali, část ještě pošlete, 122 miliard. Ale bezpečnostní situace v České republice se neuvěřitelně zhoršuje. A není to jenom Praha, je to po celé republice, třeba Tachovsko, sám jsem to tam osobně navštívil. Neustálé konflikty i v centru města. Cizinců. Lidé se bojí už večer chodit ven. A vy to prostě neřešíte. Takže jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny jsem chtěl zařadit bod Zhoršující se bezpečnostní situace v České republice. A chci se zeptat, jakým způsobem to chce Fialova vláda řešit? Protože vůbec nereagujete. Jak jsem říkal, já to téma tady se snažím zařadit na program schůze opakovaně, ale vy, Fialova vláda vůbec nereaguje a situace se dál zhoršuje. Takže doufám, že vaše vláda za rok skončí, protože já chci žít v bezpečné České republice. Takže to je bod číslo 1 - pardon, bod číslo 2 - na schůzi dnešní Sněmovny to navrhuju.

Dále jako bod číslo 3 na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda extrémně zhoršuje dostupnost zdravotní péče v České republice. Je to bod, který tady navrhuji opakovaně a opakovaně u toho sedí, stejně jako nyní za mnou sedí, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a opakovaně vy tento můj návrh bodu zamítáte a neslyšíme vůbec žádný plán, co s tím chcete dělat. Samozřejmě že vy s tím nechcete dělat nic. Já ocituju nejnovější vyjádření předsedy Sdružení praktických lékařů Martina Šonky. Cituji: "Milion českých občanů nemá svého stálého praktického lékaře a na polovině území státu jsou velké problémy s dostupností dětských i dalších lékařů."

Takže je prostě evidentní, já už to tedy říkám dlouho, že ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 ve své funkci opakovaně selhává, tři roky již trvá nedostatek základních léků a zvyšuje se nedostupnost lékařské péče. Podle našeho názoru, podle názoru SPD je zdravotnictví veřejnou službou, kterou si všichni občané platí formou povinného pojištění a vláda prostě podle našeho názoru musí zajistit trvalou dostupnost zdravotní péče na celém území v České republice tak, aby občané měli tu nejlepší možnou péči, která je v daném okamžiku k dispozici.

Takže já bych chtěl znovu požádat pana ministra zdravotnictví Válka, který tady sedí za mnou, aby řekl svým vládním kolegům poslancům, aby nechali odhlasovat vaší většinou, protože my jsme v menšině jako opozice, tento můj návrh bodu, protože prostě je potřeba, abychom si poslechli, jestli máte vůbec nějaké návrhy na zlepšení zdravotní péče, protože zatím to jde od deseti k pěti. Takže to je bod 3, který navrhuji na schůzi Poslanecké sněmovny, a my bychom rádi také samozřejmě představili naše body řešení.

Jako bod číslo 4 na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny je bod s názvem - bych chtěl zařadit - Fialova vláda likviduje živnostníky neustálým zvyšováním daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. Dodám, že SPD prosazuje naopak snížení daní a povinných odvodů pro živnostníky. Proč o tom tady aktuálně hovořím? Protože kvůli rozhodnutí Fialovy vlády, kvůli rozhodnutí ODS a dalších, čeká živnostníky od roku 2025 další výrazné zvyšování daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. Jde o důsledek takzvaného vládního konsolidačního balíčku z loňského roku, který představuje nejvyšší plošné zvýšení všech daní v novodobé historii České republiky. Fialova vláda tímto krokem schválila postupné zvyšování minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které bude probíhat až do roku 2026. Růst těchto minimálních záloh činí v úhrnu 1 127 korun měsíčně. Opět se tak rozhodnutím Fialovy vlády zvýší minimální vyměřovací základ pro živnostníky, a to na 35 %. Od roku 2026 to bude už 40 %.

V roce 2025 dojde i k významnému navýšení daňových a pojistných odvodů pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kterým se celkové měsíční odvody zvýší z letošních 7 498 korun měsíčně na 8 765 korun měsíčně. Vládní koalice v čele s ODS, tedy hlavně ODS, plánovitě poškozuje živnostníky, přestože vždy před volbami hovořila o tom, že podporuje podnikání. Děláte pravý opak. Drobní živnostníci a malé firmy do 10 zaměstnanců jsou přitom důležitým zdrojem prosperity České republiky, zaměstnávají zhruba třetinu českých občanů a na celkovém počtu podniků v České republice se podílejí více než 95 procenty. V důsledku těchto kroků vlády lze očekávat pokračování masového zanikání živností, ke kterému již nyní dochází v reakci na ceny energií a zvýšení nepřímých daní. Pokud bude hnutí SPD součástí vlády, chceme snížit zdanění živnostníků na úroveň před nástupem Fialovy vlády a upravíme i systém nastavení jejich odvodů, protože ten současný poškozuje živnostníky s nižšími příjmy včetně systému, který zvyšuje paušální daň.

Takže já bych chtěl... Znovu zopakuji, jako bod 4 navrhuji bod s názvem Fialova vláda likviduje živnostníky neustálým zvyšováním daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. A zajímalo by mě v rámci tohoto bodu, jak chcete postupovat ohledně malých, drobných a středních podnikatelů, protože zatím jdete úplně proti nim a likvidujete podnikání, kde můžete. A my bychom rádi tady v plénu si s vámi na tohleto vyměnili názory. A rádi bychom tedy před občany představili i naše řešení na podporu živnostníků.

Jako bod číslo 5 navrhuji bod s názvem Energetická chudoba se týká šestiny domácností. Já bych to ještě modifikoval. Kvůli Fialově vládě se energetická chudoba týká šestiny domácností. To je ten správný název. A já už jsem na toto téma upozorňoval opakovaně, ale ono je to v případě Fialovy vlády při té vaší aroganci, jako když hrách na zeď hází. Přitom zima se blíží a v České republice 700 000 českých domácností, tedy téměř šestina, je v energetické chudobě.

Je to dokonce na základě výsledků průzkumu, který představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale co s tím teda děláte? Takže vy představíte průzkum a kde je teda řešení? To snad není možné vůbec. To znamená, 700 000 českých domácností teď před zimou nemá dostatek peněz na to, aby si doma dostatečně zatopila. A já bych rád tedy tento bod zařadil jako bod číslo 5, protože nás by zajímalo v SPD, co s tím hodláte dělat. Průzkum jste představili. Ale jaké jsou teda činy? Vy všechno jenom zdražujete. A vůbec nekonáte, aby byly levnější energie, levnější vytápění. A co se týče loňského rok, tak si zhruba 450 000 českých občanů v loňském roce nemohlo dovolit dostatečné vytápění.

Jako já nechci patřit mezi rozvojové země, kde lidé nemají peníze na to si ani zatopit, a tam nás přesně Fialova vláda dotáhla, naše občany. Kategorie energetické chudoby, abych přesně řekl tu definici, zahrnuje lidi, kteří si jednak nemohou dovolit dostatečně vytápět svoje obydlí, mají dluhy za energie, anebo za ně platí minimálně 20 % svých příjmů. Hlavními skupinami zasaženými energetickou chudobou jsou samoživitelky, nízkopříjmové pracující rodiny s dětmi a osaměle žijící seniorky a senioři.

Tolik lidí vy jste uvrhli do situace, že nemají peníze na to si ani zatopit tak, aby jim nebylo zima. A už se na to ptám několik měsíců. Zima se blíží, máme říjen, a od vás žádnou odpověď nemám, jenom arogantně zamítáte, abychom tady o tom diskutovali. Jde o naprosto nepřijatelný stav vzhledem k tomu, že Česká republika je čistým vývozcem a producentem elektřiny, který je schopen domácí poptávku po elektrické energii uspokojit z vlastních zdrojů. Už jsme vám mnohokrát tady říkali recepty SPD na cenově dostupnou elektřinu. V minulosti jsme už hovořili o tom zastropovat ceny elektřiny přímo u jejich výrobců a následně i u dodavatelů ve prospěch koncových zákazníků.

Další cestou je její (?) převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny v České republice. Je rovněž nezbytné prodávat v České republice vyrobenou elektřinu přímo bez zahraničních prostředníků a komoditních burz jejím českým spotřebitelům. Ale vy nepřicházíte s žádnými návrhy. A jak říkám, čím dál více lidí se dostává do energetické chudoby. Takže to je můj návrh k bodu pět.

K bodu šest, který bych chtěl řešit, má název Roste počet občanů, kterým jejich měsíční pracovní příjem nestačí na úhradu všech povinných měsíčních výdajů. Hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhodobé zdražování základních životních potřeb zaviněné Fialovou vládou. Dle údajů Českého statistického úřadu klesly v minulém roce reálné příjmy českých domácností o 6,5 %. Hlavním důvodem je právě to, že zvyšování cen základních potřeb, jako je bydlení, energie nebo potraviny, dlouhodobě výrazně převyšuje růst čistých mezd a platů. A samozřejmě v letošním roce ta situace je podobná. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že politika vlády Petra Fialy vede k reálnému zchudnutí významné většiny české společnosti. Důkazem je i značný podíl nárůstu podílu zaměstnanců, kteří se propadli pod hranici takzvané minimální důstojné mzdy, která zaměstnanci a jednomu dítěti zajistí dostatečné zdroje na pokrytí standardního životního stylu. Tento podíl během posledních dvou let vzrostl ze 41 % na dvě třetiny, což je naprosto alarmující. Hnutí SPD dlouhodobě říká, že je nutné co nejrychleji ukončit působení současné škodlivé vlády, zastavit proces propadu životní úrovně a začít opět pracovat ve prospěch lepších životů všech slušných a pracujících občanů.

Cestou k tomu je zejména okamžité snížení zdanění zaměstnanců a živnostníků včetně zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti pracujících rodičů. Je rovněž nutné snížit a regulovat ceny elektřiny, od kterých se odvíjí další vývoj inflace.

Já se chci tedy zeptat v tomto bodě šest, který navrhuje SPD, jak to chce Fialova vláda řešit? Já vím, že nijak to nechcete řešit, že je vám úplně jedno. Že je vám úplně jedno, běžný český občan je vám úplně ukradený, ale prostě ta situace je opravdu závažná. Proto navrhuji zařazení bodu s názvem Roste počet občanů, kterým jejich měsíční pracovní příjem nestačí na úhradu všech povinných měsíčních nákladů. Protože je to prostě problém. Pro nás v SPD je to problém, vám je to jedno, ale je potřeba podle našeho názoru to tady diskutovat, protože vy jste teďka vláda, doufám, že to bude za rok jinak.

Jako bod číslo 7 na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova drahota roste. Ceny másla meziměsíčně stouply o 16 %, ceny mléka o 14 %, o 10,5 %, se zvýšily ceny v oblasti školství a vzdělávání a například poplatky za mateřské školky vzrostly meziměsíčně dokonce o 28,4 %, a poplatky za školní družiny o 39,6 %. A v tomto výčtu by se dalo dlouze pokračovat.

Inflace v září vzrostla více, než bylo všeobecné očekávání České národní banky a ekonomických expertů. V meziročním srovnání jde o růst zdražování o 2,6 %. Klíčovým důvodem je plošný růst cen potravin v důsledku asociální politiky vlády Petra Fialy. Katastrofálně zejména to, že až skokově rostou ceny základních životních potřeb, potravin a nákladů na bydlení, což zásadním způsobem snižuje kvalitu života všech občanů, jejich životní úroveň a sociální situaci.

Jde o selhání a projev totální neschopnosti a nezodpovědnosti vlády. Hnutí SPD dlouhodobě a jasně říká, že boj proti inflaci, proti znehodnocování úspor a propadu reálný příjmů občanů musí být vládní prioritou. Fialova vláda má podle veřejného průzkumu CVVM plnou podporu pouhých 2 % obyvatel, není vládou odborníků a měla už dávno odstoupit. Takže jako bod 7 navrhuju bod s názvem Fialova drahota roste.

A zajímalo by nás v SPD, jak to chcete řešit? Jaký máte plán? Já vím, že žádný, a řešit to nechcete, ale prostě nás z opozice, nás v SPD to zajímá, protože nás zajímá to, že chceme zlepšovat životy všech občanů v České republice.

Jako bod číslo 8 bych chtěl tady se zeptat na to, jak to vlastně zamýšlíte s tou digitalizací stavebního řízení, protože je to fiasko na fiasko, podle odborníků jsou miliardové škody. A vy jste teďka se rozhodli zavést digitalizaci až v roce 2028. To ale může paralyzovat stavební řízení. Podle SPD musí k nápravě dojít rychle.

A já tady právě jsem si přečetl vyjádření České komory auditorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČKAIT. A podle České komory auditorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě si Fialova vláda odporuje ve svých vyjádřeních. Na jednu stranu připouští, že je nynější stav v rozporu s novým stavebním zákonem, a tvrdí, že prakticky neexistuje dokumentace nových systémů.

Na straně druhé, táž vláda a cituji z vyjádření odborníků. "Táž vláda zakazuje stavebníkům používat před 1. 7. 2024 fungující digitální způsob podání datovými schránkami či jiným elektronickým nástrojem a nutí stavebníky, aby výhradně používali pouze progmaticky fungující Portál stavebníka a centrální úložiště dokumentací, které navíc nehodlá rozvíjet a opravovat, a to nejméně dalších 32 až 38 měsíců. Tak dlouho má totiž trvat, než bude vysoutěžen a vytvořen zcela nový systém, uvedla v ostře kritickém prohlášení Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Myslím si, že je potřeba zařadit tento bod, protože my v SPD bychom rádi od vlády slyšeli, jak to vlastně plánuje, protože máme informace z médií, ale ten váš postup rozporují i odborníci. Už jsme to tady zažili před létem, kdy my z opozice jsme vás upozorňovali, že ten systém digitálního stavebního řízení nebude funkční, a vyzývali jsme vás tady k tomu, abyste to dali nejprve na druhou polovinu roku do zkušebního provozu a spustili to až od 1. 1. 2025. Neudělali jste to, arogantně jste neposlouchali opozici a teď jsou tady miliardové škody.

Pak jsme vám říkali - naposledy se ještě o tom hlasovalo tady v září - kdy jsme vás vyzvali, abyste udělali urychlenou novelu stavebního zákona, aby šly oba systémy používat souběžně - ten starý a ten, který jste zpackali. Vy jste nám tento návrh arogantně hlasováním zamítli. Na tu novelu tady čekáme doteď. Před 14 dny, třemi týdny, jsme slyšeli při odvolávání ministra Bartoše z Pirátů, že snad se nějaká novela chystá na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale od té doby jsem to tady ve Sněmovně ještě neviděl a čas běží.

Do toho všeho vláda Petra Fialy rozhodla minulý týden, že digitální stavební řízení, které zkazila právě Fialova vláda, začíná od nuly, a oznámila, že náklady na nové digitální stavební řízení budou činit vyšší stovky milionů korun. Odborníci upozorňují na to, že to může dále paralyzovat stavební řízení, protože zavedení digitální formy do praxe má být až od roku 2028.

Jak jsem říkal, tak hnutí SPD ještě před spuštěním digitálního stavebního řízení opakovaně upozorňovalo na to, že systém je nepřipravený, nebude fungovat, a požadovali jsme jeho odložení nebo zastavení. Přestože digitální stavební řízení kritizovali dlouhodobě prakticky všichni jeho aktéři, kterých se přímo týká, nepřimělo to dlouhé měsíce vládu Petra Fialy přijít s návrhem, který by situaci řešil. Vláda měla vicepremiéra vlády pro digitalizaci - byl jím Ivan Bartoš z Pirátů - který za tři roky ve funkci v oblasti digitálního stavebního řízení nedotáhl do konce naprosto nic. Nefunkční systém digitalizace stále ohrožuje plnění zákonných lhůt stavebního řízení a tím již vznikly a dále vznikají přímé škody v řádech stovek milionů korun a následné škody ve výši miliard korun. Dalším důsledkem krachu digitálního stavebního řízení je zdražení bytů a nájmů.

Vláda se snaží zbavit odpovědnosti vyhazovem Pirátů z vlády, nicméně hlavní míru odpovědnosti nese premiér Petr Fiala společně s dalšími ministry. Nejen proto by měl premiér Petr Fiala podat demisi. Zároveň je potřeba vyvodit trestní a hmotnou odpovědnost konkrétních politiků za vzniklé škody. Podle našeho názoru musí ke změně procesu stavebního řízení dojít velice rychle, a nikoliv až od roku 2028, protože jinak dojde v krátké době k razantnímu poklesu stavební produkce. Takže to je bod číslo 8, který navrhuji na schůzi Poslanecké sněmovny.

Tak to tak nechme. Nebo to opravím nebo upřesním. Fialova vláda svým rozhodnutím zavést digitalizaci až v roce 2028 může paralyzovat stavební řízení.

Jako bod číslo 9 bych bych chtěl navrhnout bod s názvem Fialova vláda a Evropská unie likvidují český průmysl. Stav a výkon českého průmyslu se stále zhoršují. Podmínky v našem domácím zpracovatelském průmyslu jsou dlouhodobě špatné. V září letošního roku se zhoršovaly už 28. měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů zveřejněného indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu. Ten v září vykázal hodnotu 46 bodů, přičemž v srpnu to bylo 46,7 bodů. S tímto negativním vývojem se pojí i nejvýraznější snížení míry zaměstnanosti v našem průmyslu za poslední rok. Rozsáhlé propouštění oznámil například českolipský výrobce autosedaček Adient, na nějž dopadlo výrazné snížení poptávky po automobilech v Evropské unii a propad konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, způsobený zejména regulacemi takzvaného Green Dealu.

Důvodem propadu českého průmyslu jsou i rozsáhlé ekonomické problémy Německa, na které jsou mnozí naši výrobci navázáni jako subdodavatelé. Vývoj českého průmyslu za dobu, kdy je ve funkci vláda Petra Fialy, je alarmující, zejména co se týče automobilového průmyslu jakožto klíčového pilíře české ekonomiky. Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že je v našem národním zájmu odstoupit od likvidační energetické politiky Evropské unie, včetně systému takzvaných emisních povolenek. Chceme též odstoupit od závazků Green Dealu, které bez širšího mandátu odsouhlasila Fialova vláda. Bez těchto kroků nemůže dojít k obnově naší hospodářské prosperity a k obratu v negativním vývoji výsledků českého průmyslu. Takže to je bod číslo 9, mimořádně závažný bod - Fialova vláda a Evropská unie likvidují český průmysl.

V rámci digitalizace, o které jsem hovořil ještě v předešlém bodě, bych rád připomněl, že SPD prosadilo provedení kontroly všech zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj, které souvisí se zpackanou digitalizací stavebního řízení. Minulý týden byl na návrh našeho poslance a předsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Radovana Vícha schválen na kontrolním výboru podnět k provedení kontroly všech zakázek Ministerstva pro místní rozvoj souvisejících s digitalizací stavebního řízení. Tento náš návrh byl schválen všemi hlasy přítomných poslanců. Zpackaná digitalizace stavebního řízení, která již více než tři měsíce nefunguje, má za následek miliardové škody s dopadem na žadatele o stavební povolení a kolaudace staveb, architekty, stavební firmy, města a obce.

Podle zjištění vydavatelství MAFRA ze 4. 10. 2024 bylo na Ministerstvu pro místní rozvoj v souvislosti s digitalizací zaplaceno již více než 80 milionů korun, a dokonce byly vypláceny i odměny. Existují důvodná podezření, že v této souvislosti došlo i k porušení zákona. V hnutí SPD jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba zjistit Nejvyšším kontrolním úřadem výši škod a míru zavinění, případně pochybení, anebo porušení legislativy související s digitalizací stavebního řízení, a vůči viníkům přijmout odpovídající opatření. Nejen v této souvislosti hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Takže to bych ještě doplnil k té digitalizaci stavebního řízení.

Další bod, o kterém bych chtěl tady hovořit - bod číslo 10 - a který bych chtěl na schůzi Poslanecké sněmovny navrhnout, je, že Fialova vláda chce pod záminkou takzvaného boje proti dezinformacím veřejnoprávní média zneužít k cenzuře a propagandě. Jedná se o součást takzvané velké mediální novely. To znamená, o změnu zákona o České televizi a Českém rozhlase. Konkrétně jde o to, že v návrhu se nově definuje hlavní úkol veřejnoprávních médií, ke kterému má nově patřit, mimo jiné, přispívání k postupu proti dezinformacím.

To, že Fialova vláda po odchodu Pirátů teď říká, že se k tomuto návrhu najednou nehlásí, že to chtěli Piráti - to jsou neomarxisti, tady to vidíme na tomto příkladu - tak to samozřejmě Fialovu vládu vůbec nezprošťuje z toho, že s tím souhlasila. Vy jste s tím souhlasili. Přitom pojem dezinformace není nikde v právním řádu České republiky definován. Navíc je v pojetí současných vládních stran zneužíván k potlačování politicky nepohodlných názorů a k omezování ústavně garantované svobody projevu.

Tento návrh kritizuje dokonce i Legislativní rada vlády jako zavádějící, věcně nesprávný a v podstatě nerealizovatelný a nevymahatelný. Hnutí SPD proto nikdy tuto legislativní změnu nepodpoří. Hájíme zásadově svobodu slova jako součást Ústavy České republiky a právo občanů na svobodnou výměnu informací před nedemokratickými a svévolnými zásahy Fialovy vlády, protože tím mistrem v dezinformacích je právě Fialova vláda. Obelhali jste občany, lžete, kudy chodíte, slibovali jste před volbami, že nebudete zvyšovat daně, o snižování důchodů a zvyšování věku odchodu do důchodu také nebyla ani řeč. Před volbami jste vůbec neříkali, že budete zvyšovat - zdražovat lidem poplatky za televizi například, za rozhlas, a prostě okrádáte lidi, kde to jde. Teď zase se zdraží kvůli vám dálniční známky. Takže vy, kteří jste mistři světa v obelhávání lidí a v šíření dezinformací, tak chcete dát do zákona, chtěli jste dát do zákona, že Česká televize by měla přispívat k postupu proti dezinformacím. Přitom mimochodem Česká televize, mistr světa v manipulaci a dezinformaci. Ostatně o tom, že jsem nebyl devět let pozván do pořadu Václava Moravce Otázky Václava Moravce, už jsem tady hovořil několikrát. Ani jednou jsem pozvání neodmítl, rád bych přišel do toho pořadu, protože ho platí z 10 %, když to zjednoduším, voliči SPD a voliči SPD se ptají, proč Česká televize manipuluje s veřejným míněním a dezinformuje, protože účelově ohýbá prostě ty informace. Přitom je to v rozporu s kodexem České televize, protože Česká televize má zvát zástupce všech hlavních názorových proudů.

Takže opravdu tohle už přeháníte, protože když máte podporu, plnou podporu 2 % občanů, tak jako správný - jako to dělali komunisté, jako to dělali nacisté za normalizace, za totality, tak prostě chcete ohnout veřejné mínění podle vašeho. Přitom přímo mezi ministry jsou mistři dezinformací. Vzpomínám, když na Polsko spadla ta raketa, teď tady vidím zrovna ministryni obrany Černochovou, tak okamžitě jsme byli svědky komunikace, že to je ruská raketa, jenže ona nebyla ruská, ona byla ukrajinská, se ukázalo. A tímto způsobem... (Poznámka min. Černochové.) Ruské výroby, ovšem byla ukrajinská a vy jste říkala, že byla ruská. (Opět komentář min. Černochové.) Ale prosím vás, paní ministryně, to už je dávno vyřešeno.

Nemáte psát nesmysly. Jako tyhle vaše nebezpečné tweety někde prostě večer, ty nás tady mohly úplně zatáhnout do války. Takže vy místo, abyste napsala, byla to ukrajinská raketa ruské výroby, tak teď tady na vzadu říkáte, že byla ruská, prosím vás, tak to jsme jak mateřské školce. To snad není možné už vůbec! Tak jestli takhle pracujete na ministerstvu, tak to je úplně jako neuvěřitelné! Přitom vy jste vy jste mediálně zkušená, takže přesně přece víte, jak by to mělo být správně a hlavně pravdivě komunikováno při vaší odpovědné funkci. A nevolejte na mě, prosím vás.

Já radši přejdu už dál k dalšímu tématu, protože tady se nebudu přehadovat, že nad tím, co tady celá republika ví a celá republika ten váš tweet viděla, takže to už nezasluhuje další komentář. A do toho všeho, když už jsem mluvil o té České televizi a o tom Českému rozhlasu, tak já snad jenom ještě dodám, že bych poprosil opravdu ministry, aby si napočítali nejdřív třeba do deseti a pak ty věci komunikovalim, protože skutečně jste v pozicích, že nás můžete zatáhnout opravdu do velkých problémů, což už nás zatahujete, ale fakt do té války bych byl nerad zatažen.

A když mluvím o České televizi a Českému rozhlasu, tak y chcete teď zvýšit ty koncesionářské poplatky lidem, a navíc k tomu ještě chcete, aby nově platilo cca 600 tisíc lidí. Cca 600 tisíc lidí nově, aby měli povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky, protože vy chcete, aby nově to platili všichni vlastníci takzvaného chytrého telefonu, což je podle mě asi už většina občanů v České republice, a také, že bude rozhodující i připojení k internetu. To je neuvěřitelné! Takže vy chcete sedřít lidi opravdu úplně z kůže, zvyšujete daně, chcete - teď ještě to máte v programu do konce roku, takže se budou od 1. 1. dálniční známky zdražovat kvůli vám, kvůli vašemu rozhodnutí, zvyšovat koncesioářské poplatky, snižovat valorizace důchodů, zvyšovat věk odchodu do důchodu. No to je neuvěřitelné!

Já když se lidí ptám na ulici, já se jich ptám jednoduchým dotazem: Můžete mi říct jednu věc, v čem vám Fialova vláda zlepšila životy?Nikdo si nemůže na nic vzpomenout, že jste je jenom zhoršili. Ano, zlepšili jste život americkým zbrojařům, to je pravda, zlepšili jste život, že posíláte peníze Ukrajincům na úkor českých občanů, ale český občan? Českému občanovi jste život jenom zhoršili, českým občanům a firmám.

Takže my samozřejmě absolutně nesouhlasíme s tím zdražením dálničních známek a ze zvyšováním poplatků České televizi a Českému rozhlasu. A je opravdu úplně směšné, že vaše vláda, která je v čele dezinformátorů a dezinformací, tak vy ještě mluvíte o boji proti dezinformacím. To znamená, já už vás znám, takže ve vašem pojetí boj proti dezinformaci znamená - pro vás je dezinformace to, když někdo nesouhlasí s politikou vaší vlády, tak je hnedka populista, extremista, dezinformátor, fašista. Těmito všemi nálepkami vy označujete všechny, kteří nesouhlasí s politikou Fialovy vlády. To je opravdu odporný způsob politiky. A to je opravdu neuvěřitelné.

Tak. K dalšímu bodu. Já bych jako jedenáctý bod chtěl navrhnout bod s názvem V České republice je nejméně dostupné bydlení z celé Evropy. Je to fakt. Je to fakt, protože vy jste opravdu zhoršili život v České republice ve všech oblastech. Zato samozřejmě odpovědnost nesou Piráti, protože dostupné bydlení, zajištění dostupnosti bydlení, to má v gesci ministr pro místní rozvoj, a byl jím celou dobu tři roky Ivan Bartoš z Pirátů.

V České republice se prohlubuje nedostupnost bydlení. Cena nového bytu o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních u nás činí v průměru více než 13 hrubých ročních platů, což je nejvíce v Evropě. V Praze se cena za jeden metr čtvereční nového bytu dostala dokonce na astronomických 155 tisíc korun. Vyplývá to z dat Property indexu, prestižní mezinárodní poradenské společnosti Deloitte. Pro srovnání, v Itálii, Norsku, Polsku, Dánsku, Slovinsku či Chorvatsku stačí občanům na pořízení bydlení méně než osminásobek průměrné hrubé roční mzdy, což je oproti České republice propastný rozdíl. Úrokové sazby hypoteční úvěrů jsou v České republice páté nejvyšší v Evropě. Za tuto kritickou situaci je primárně zodpovědný exministr Ivan Bartoš z Pirátů a Piráti, který svou funkci odborně, ani manažersky absolutně nezvládl a měl být již z vlády dávno odvolán.

Hnutí SPD jasně říká, že stát musí převzít plnou odpovědnost za budování dostatečných kapacit cenově dostupného vlastnického i nájemního bydlení pro české občany, zejména pro mladé rodiny. Je nutné obnovit rozsáhlou bytovou výstavbu na úrovni státu, měst a obcí a nastartovat námi navržený projekt výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny s garancí státu.

A ta situace, kam nás dovedla Fialova vláda, je opravdu otřesná, protože za dobu Fialovy vlády se nyní zhruba 160 tisíc českých občanů nachází v bytové nouzi a dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí aktuálně ohroženo. A vy tu situaci vůbec neřešíte. Navíc teď, jak jste tedy v podstatě zkazili tu digitalizaci stavebního řízení, tak samozřejmě dále se zbržďuje výstavba, takže to půjde zase jenom k horšímu kvůli vám, přičemž připomínám, že v loňském roce v České republice započala výstavba pouhých 35 700 nových bytů a tento počet meziročně poklesl o 15,5 %. To znamená, jde to skutečně od deseti k pěti. Ceny bydlení za vaší vlády stouply.

Mluvím i o nájemním bydlení, tak v Praze to řeknu na rovinu, to zase sluníčkářská provládní média zase bych se ani nedivil, kdyby se začala útočit, tak je to díky přílivu Ukrajinců, samozřejmě. To není žádné tajemství, protože tak stoupla poptávka, přičemž pochopitelně nabídka zůstává stejná, plus minus stejná, že eskalují ceny nájemného v Praze. Takže zatímco ještě před covidem si mohli mnohem snadněji pronajmout i mladí lidé v Praze byt při své práci, tak dneska je to v podstatě nemožné a bydlí třeba společně i několik lidí dohromady, aby vůbec utáhli náklady na bydlení v Praze. Takže vy jste tím, co jste udělali, protože jste ukrajinská vláda, vy nejste česká vláda, tak vy opravdu škodíte českým občanům, kde můžete.

A mimochodem, poškodili jste, co se týče bydlení, české občany tím, že jste zvýšili daň z nemovitosti. Daň z nemovitosti stoupla v průměru o 85 %, někde ale až pětinásobně. Jde o další porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády. Takže to je opravdu, a tady je teda potřeba opravdu zdůraznit, že jde skutečně o hrubé porušení předvolebních slibů ODS. Před volbami ministr financí dnešní, předtím to byl, byl v opozici, je to místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, před volbami dokonce přímo řekl, že zvyšování daně z nemovitosti je nebezpečné a nemorální trestání lidí, kteří si za zdaněné peníze pořídili bydlení. A hned po volbách, když jste se dostali do vlády a obléhali jste voliče, tak jste daň z nemovitosti zvýšili. Takže já prostě chci slyšet v tom bodě, v námi navrženém bodě, SPD navrhuje bod s názvem V České republice je nejméně dostupné bydlení celé Evropy, tak by mě zajímalo, jak to chcete řešit? Já už se tady na to ptám ale poněkolikáté a vždycky mně tento bod zamítnete. A zajímá to i občany, naše voliče to minimálně zajímá, jak chcete řešit větší dostupnost bydlení v České republice, když ho máme teďka nejméně dostupné dokonce z celé Evropy. Takže v tomto parametru jste objektivně nejhorší vládou v celé Evropě.

Potom já znovu zopakuju svoji výzvu, což je bod 12 na schůzi Poslanecké sněmovny.

Ten bod je s názvem Vyzýváme Fialu vládu, aby po vzoru Nizozemska a Maďarska žádala o výjimku z migračního paktu EU. Nizozemská a maďarská vláda totiž oznámily, že požádají vrcholné orgány EU o trvalou výjimku, takzvaný opt-out, z migračního paktu Evropské unie, tedy z nově dohodnutých pravidel migrační azylové politiky, která mají v Evropské unii vstoupit platnost od roku 2026.

To je ta dohoda, že se budou legalizovat nelegální migranti z Afriky a z muslimských zemí. Hnutí SPD zásadně odmítá migrační fakt EU. A pakliže bychom byli ve vládě, v příští vládě, tak samozřejmě nebudeme respektovat ten migrační pakt.

Samozřejmě bychom i o tu výjimku žádali. Migrační pakt EU od počátku podporoval i ministr Vít Rakušan ze STAN a Fialova vláda při závěrečném rozhodování v Radě EU se pak alibisticky a zbaběle zdrželi hlasování. Migrační pakt předpokládá přerozdělování nelegálních migrantů z afrických a islámských zemí do vybraných států Evropské unie včetně České republiky po tisících osob ročně. Pouze ve výjimečných případech bude možné se z povinnosti tyto nepřizpůsobivé migranty přijímat vykoupit za drasticky vysoké pokuty, cca půl milionu korun ročně za jednoho odmítnutého migranta.

Takže, já bych chtěl, abychom zařadili tento bod na návrh SPD, aby se k tomu Fialova vláda vyjádřila. Proč nežádáte taky o tu výjimku po vzoru Nizozemska a Maďarska? No, protože souhlasíte s přísunem nelegálních migrantů do České republiky. Je to jednoduché.

Já jsem se teď opravdu musel zasmát; potkal jsem na chodbě paní redaktorku Muchovou, pardon, Machovou z Novinek, která o našem předvolebním plakátu, na kterém byl i umělou inteligencí vytvořen černoch s nožem v ruce a pod tím byl text Stop migračnímu paktu EU tak napsala nadpis Rasistický plakát EU. A ještě na mě tady útočila na chodbě před chvílí a já jsem jí říkal, vždyť to není žádný rasistický plakát a že lžete. Nebo snad na základě migračního paktu EU ti nelegální migranti jsou běloši? Jediné, co lze našemu plakátu vytknout, je, že tam chybí ještě zahalený muslim, aby to bylo kompletní. Vždyť migrační pakt je pouze o migraci v podstatě z afrických a muslimských zemí. Nebo sem snad migruje na základě migračního paktu nějaký blonďatý Švéd? Tato paní Machová z Novinek vůbec neví, co je rasismus. A je to opravdu, je to opravdu směšný, až bych řekl odporný, když člověk jako redaktorka Machová, která nikdy nezažila rasismus na rozdíl ode mě, tak mluví o rasismu, neví, která bije. To je pravda, to jsou fakta a fakta nejsou rasismus.

A já se ptám, když je tedy po celé republice na plakátech můj obličej a já mám šikmé oči, tak je to taky rasismus? No není, vždyť je to nesmysl, žádný rasismus to není. Takže takovéhle účelové poškozování SPD provládními novináři a touhle tou provládní aktivistickou úderkou jako je paní Machová z těch Novinek, redaktorka, takže jsem se samozřejmě proti tomu ohradil, protože to prostě není pravda. Já jsem jí říkal, že lže, že to není pravda, protože to žádný rasismus není, to je pouze fakt.

Ať mi ukáže tato paní redaktorka z Novinek, jestli tedy na základě migračního paktu bude migrovat někdo jiný než černoši a muslimové.

Takže to s rasismem nemá vůbec nic společného. Rasismus odmítám, ale taky mi připadá opravdu velmi nepatřičné, když o rasismu mluví člověk, který ho v životě nezažil a neví vůbec, co to rasismus je. A mimochodem, právě to nadužívání slova rasismus způsobuje potom velkou, řekl bych, velkou nespokojenost i v té majoritní společnosti, protože cokoliv člověk řekne podle pravdy, tak se označuje hnedka za rasismus, v této souvislosti, přitom to rasismus není. A pak když dojde ke skutečnému rasismu, tak v podstatě už na to stejně ani nikdo nereaguje, protože už toho mají lidi dost. A já sám vím, co to rasismus je a byl jsem jeho terčem mnohokrát a jsem jeho terčem mnohokrát právě od různých provládních aktivistů. Stačí se podívat na diskuzi právě na těchhle těch serverech, Seznam Zprávy, Novinky, IDNES. A stačí se podívat, jakým způsobem tam někteří čtenáři o mně píší, ale já jsem v pohodě, já to za rasismus neoznačuju. Protože nejsem zoufalý a nemá smysl takhle zbytečně lhát a říkat rasismus o něčem, co rasismus není. Takže tohle je věc, kterou jsem teďka tady před chvílí zažil. A paní redaktorka píše úplné nesmysly, které naopak způsobují potom tu tenzi ve společnosti a rozdělování ve společnosti.

A úplně závěrem jsem si nechal úplně na závěr velmi příznačný citát, který řekl teď aktuálně o víkendu nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který řekl, cituji, a to skutečně je úplně příznačný citát pro celou Fialovu vládu a pro koalici Spolu. A nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný řekl, cituji: "My prostě nebudeme lidem nabízet nižší daně a vyšší důchody, takovou politiku my dělat nebudeme." Konec citátu. A zároveň lidovci navrhli zvýšení platů politiků.

Zároveň jsem se tady pousmál, když KDU-ČSL, tedy strana koalice SPOLU, kterou vede Petr Fiala z ODS, rozeslali před svým volebním sjezdem email členům, aby se nevyjadřovali k tématům manželství pro všechny a toalety pro tucet pohlaví a ne jen dvě, protože lidovci se bojí veřejně hájit konzervativní hodnoty, což je další zrada vůči voličům. Za SPD říkám jasně, že manželství je svazek muže a ženy a že pohlaví jsou pouze dvě.

A asi bych své vystoupení zakončil velmi příznačným citátem nové místopředsedkyně KDU-ČSL a bývalé Miss České republiky Moniky Brzeskové, která označila na sjezdu KDU-ČSL lidovce za potápějící se Titanic.

Děkuju za pozornost.