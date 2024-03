Okamura (SPD): Nelžu, hnutí ANO zvažuje vyslání českých vojáků na Ukrajinu

reklama

Mrzí mě, že to musím napsat, jelikož si myslím, že by měla opozice spolupracovat proti Fialově vládě, ale bohužel musím reagovat na to, co před chvílí veřejně napsal místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, že prý lžu, když jsem napsal, že hnutí ANO zvažuje vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Zde je důkaz, vyjádření místopředsedy hnutí ANO a poslance Roberta Králíčka v ČT24, kdy říká, že by se měl takový krok koordinovat s NATO. Takže otázka zní: Proč to zástupce nejužšího vedení hnutí ANO říká? Stačilo by přeci v televizi říct NIKDY nevyšleme české vojáky na Ukrajinu, pakliže by si to hnutí ANO skutečně myslelo. To jsme ale neslyšeli. A další otázka tedy zní, proč to tedy vrcholný zástupce hnutí ANO takto neřekl? My v SPD máme zcela jasno a říkáme v této věci NIKDY žádní čeští vojáci na Ukrajinu! A SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti zasílání peněz a zbraní na Ukrajinu, protože chceme mír a ne válku. Hnutí ANO zasílání zbraní a peněz Ukrajincům po celou dobu aktivně podporuje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

