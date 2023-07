Okamura (SPD): Nevím, proč by se z peněz koncesionářů měla platit propaganda

reklama

Znovu se podle mého názoru potvrzuje, že vysílání České televize je neobjektivní. Zatímco motoristům před prázdninami blokovaly průjezd Prahou protestní pochody ekologických extremistů z hnutí Poslední generace, odvysílala ČT o jejich akcích “30 pro Prahu” reportáž, o jejíž vyváženosti a nestrannosti jsou silné pochybnosti. V epizodě z pořadu Nedej se! zveřejněné v polovině května totiž nezazněl ani jeden oponentní názor, zato v něm byly bez korekce ponechány nepravdivé údaje. Pořadem by se měla zabývat Rada ČT, informovaly Novinky. Nevím, proč by se z peněz koncesionářů měla platit propaganda pro klimatické extremisty, kteří obtěžují život slušným lidem! Proti těmto extremistům by podle mě měla zasahovat policie a umožnit volný průjezd občanům.

Na dotaz, jak by se snížení maximální rychlosti na 30 km/h projevilo na čistotě ovzduší v metropoli, odpověděl Novinkám Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertíz Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), takto: „Minimum emisí nastává pro rychlosti mezi 60 až 70 km/h a při nárůstu nebo poklesu rychlosti emise rostou. Lze odhadnout, že změna rychlosti z 50 na 30 km/h by mohla vést u vozového parku s nižším zastoupením nákladních aut k nárůstu emisí NOx o cca. 20 procent. Jde ale o horní odhad,“ doplnil. Takže snížení rychlosti by emise naopak zvýšilo!

Hnutí SPD navrhuje úplné zrušení koncesionářských poplatků. Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Špička? Leda tak v prů****. Okamura kvůli Fialovi zostřil slovník Okamura (SPD): Tři čtvrtiny občanů považují Fialovu drahotu za nepřijatelnou Špička v dopravě, špička v obraně... Usnul Fiala na sluníčku? V koalici ale přikyvují Okamura (SPD): 100 miliard korun dala vláda Ukrajincům. A čeští důchodci?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.