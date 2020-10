Okamura (SPD): Nikomu nic brát nechceme, ale svoje nedáme

reklama

Někteří sluníčkáři nesmyslně tvrdí, že Češi jsou rasisti, a objevují se články, že český národ je nejvíc rasistický. Češi, Moravané a Slezané ale nejsou rasisti. Jsou to pohodáři, kteří chtějí žít pohodový život v bezpečí svých domovů se svými rodinami a přáteli. V okamžiku, kdy jim chce ale někdo jejich bezpečný a hezký život ohrozit či sebrat, začnou se naprosto oprávněně bránit! Náš nacionalismus není agresivní a útočný, nýbrž obranný a zaměřený na lásku k naší vlasti a k našemu národu. Nikomu nic brát nechceme, ale svoje nedáme! Budeme bránit svou krásnou zemi, své rodiny, své blízké i svůj způsob života! Jestli si myslíte to samé, co my, přidejte se k nám a podpořte nás! Společně naší vlast ubráníme a bude tu dobře!

Obyvatelé naší vlasti jsou těžcí pohodáři. Máme rádi posezení u dobrého piva, na Moravě spíš u vínka a v některých oblastech si dáme panáčka něčeho ostřejšího. Rádi posedíme a pokecáme s přáteli, zajdeme na fotbal, uděláme grilovačku, zabíjačku, vyrazíme na hezký výlet. Naše krajina je nádherná. Pole, louky, lesy, vesničky, barokní kapličky a kostelíčky. Nebo majestátní historická města se středověkými hradbami a katedrálami. Naše vlast je překrásná.

Ne, my nejsme rasisti. Říkáme: každému, co jeho jest. Přejeme každému národu a etniku šťastný život v jeho zemi. Ale nechceme, aby nám někdo něco vnucoval. Nechceme, aby nám někdo vnucoval imigranty. Nechceme, aby nám někdo vnucoval gender a snažil se rozbíjet naše tradiční hodnoty a naše rodiny. Nechceme, aby nás někdo nutil platit dluhy za někoho jiného. Nechceme, aby nám někdo diktoval, jaké zákony máme mít v naší zemi. Nechceme, aby nám někdo zavíral ústa.

Žít a nechat žít. My v naší zemi si chceme žít po svém a aby se do nás nikdo nemíchal. My se nechceme míchat do nikoho jiného. A tohle má být prosím rasismus?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

