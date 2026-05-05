Pavel vyběhl s finským prezidentem. „Kampaň,“ zní ze sítí

05.05.2026 15:55 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Prezidenti Petr Pavel a Alexander Stubb uběhli při společném ranním výběhu v Praze přes 10,5 kilometrů. A zatímco část veřejnosti jejich výkon chválí, jiní už začali spekulovat, zda nejde o začátek prezidentské kampaně.

Popisek: Prezident Petr Pavel po ranním běhu se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem

Finský prezident Alexander Stubb si během návštěvy Česka v úterý ráno zaběhal v centru Prahy s prezidentem Petrem Pavlem. Doprovázeli je česko-finská atletka Kristiina Sasínek Mäki a fotbalista Kaan Kairinen.

Nápad na společný ranní výběh vznikl podle prezidenta Pavla velmi spontánně, a to předně díky přítomnosti česko-finské běžkyně. Finský prezident měl navrhnout, že by si s ní šel zaběhat. Následně pak při loučení vyzval Petra Pavla, aby se k nim přidal.

Videa a fotografie ze společného běhu hned zaplavily sociální sítě. Podle záznamu z aplikace Strava společně prezidenti s atlety uběhli přes 10,5 kilometrů s za 1 hodinu a 2 minuty.

Lidé na sociálních sítích prezidentům tempo chválili. „Na 11 km velmi slušné tempo, zejména, když je to jen takový přátelský výběh!“ napsal na sociální síti X uživatel Pavel.

„Je mi trošku trapně, že v jeho věku mu to běhá líp než mě. S tím se musí něco udělat,“ dodala uživatelka Petra.

Další uživatelé ovšem poukázal na to, že už podle něj může jít o součást prezidentské kampaně.

Prezidentské volby se mají v České republice konat v roce 2028 a Petr Pavel v dubnu oznámil, že je připravený opět kandidovat. Ještě na začátku roku nicméně prezident tvrdil, že bude obhajovat svou funkci jen v případě, že ucítí dostatečnou podporu veřejnosti a zájem.

„Koukám, že hradní bolševik, co neměl v plánu znovu kandidovat, jede kampaň na plný pecky," napsal uživatel.

Další uživatel si ironicky přisadil, že by měl odteď prezident veřejnosti hlásit i návštěvy toalety. Jeho ranní výběh ho nezaujal.

Jiný uživatel pak v ranním běhu prezidentů s atlety viděl paralelu s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. „Ten taky s každým vyběhl,“ napsal uživatel sítě.

„A běžel ten komunista do prdele nebo se zase vrátil?“ ptal se další.

Prezident Pavel dnes spolu s finským prezidentem zahájili česko-finské byznys fórum, které má otevřít nové příležitosti pro firmy v několika odvětvích. Pavel uvedl, že Finsko je inspirací v oblasti inovací, a připomněl silnou ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi, kdy obchod loni dosáhl 42,3 miliardy korun s převahou českého exportu.

