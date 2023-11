Okamura (SPD): Obnovitelné zdroje energie nemohou nahradit takzvané stabilní zdroje

reklama

Vážené dámy a pánové,

dnes máme na programu Sněmovny další opoziční mimořádnou schůzi Sněmovny ohledně plánovaného masivního zdražení energií od ledna příštího roku. Proběhly stávky a protesty. Ale pokud jde o řešení ekonomické krize, vláda dělá mrtvého brouka, nebo možná přesněji, hraje si na živého brouka kůrovce a snaží se ohryzat a zlikvidovat poslední zdravé zbytky české ekonomiky, ať už svými balíčky, kdy prudce zvyšuje daně, nebo naposledy zákonem o státním rozpočtu.

Vládní nápady, které zvyšují náklady firmám a lidem, nás stahují do propasti, ze které se budeme dlouho škrábat. A bude to nakonec stát daleko víc peněz, než by to stálo dnes. Řešení zmíním později, ale pokud třeba zastropujeme ceny elektřiny u výrobců a distributorů podle cenového zákona třeba na třech korunách za kilowatthodinu do konce volební období, tak dáme jednak firmám jistotu a cenu, která sice nebude nejnižší, ale nějak ji všichni unesou a přežijeme. Stát to nebude stát ani halíř, jen podpis ministra na cenové vyhlášce. V čem je problém překousnout ego, uznat chybu a přijmout řešení, které tady navrhuje již od loňského jara SPD a je funkční a pomůže? Země je opravdu v krizi. Když vy ve vládě nic neuděláte, tak nám sice porostou preference a vám budou klesat, ale co je to platné, když zničíte republiku?

Důvodem k dnešní mimořádné opoziční schůzi je fakt, že Energetický regulační úřad přišel s návrhem, že ceny za regulovanou složku, která tvoří část plateb spotřebitelů energií, se v příštím roce zvýší o 71 až 206 % v regulované složce cen energií pro domácnosti a firmy. K tomu dodám, že cena silové elektřiny kupované na rok dopředu je nyní v České republice zhruba o 230 % vyšší, než odpovídá průměru let 2014 až 2019.

Proč nebývale zdraží regulovaná cena elektřiny? Prvním a zásadním důvodem je neschopná a nekompetentní Fialova vláda. Dalším důvodem je to, že Češi začínají pořádně platit za Green Deal Evropské unie. Růst cen elektřiny u nás není daný tím, že bychom poslední dva roky měli málo zdrojů elektřiny. Stále patříme k největším výrobcům elektrické energie v Evropě a jsme vývozci elektřiny, dokonce vývozci levné elektřiny. Růst cen silové elektřiny v řádu stovek procent odráží několik dalších faktorů. Jedná se samozřejmě i o dopady války na Ukrajině, ovšem ne tak, jak nám to líčí vládní propaganda. Jde o bezhlavé dobrovolné odstřihávání podstatné části Evropské unie od relativně levných ruských energií, zejména plynu, to v situaci, kdy si Německo původně na ruském levném plynu postavilo svůj zelený energetický mix, tedy nestabilní zdroje z větru a slunce vyvažované plynovými elektrárnami, a kdy zároveň začalo vypínat nejstabilnější zdroj energie - jaderné elektrárny, to vše z ideologických, nikoliv ekonomických důvodů. Plán to byl chytrý, posílený novým plynovodem Nord Stream 2, který obcházel nestabilní Ukrajinu a obcházel i Polsko a bohužel také předražený americký břidlicový plyn. Prezident Biden prohlásil, že Nord Stream 2 fungovat nebude. Začala válka na Ukrajině a západní média za ustrašeného mlčení těch českých dnes už píšou, že útok na plynovod byla práce ukrajinské rozvědky, a spekuluje se, zdali to bylo s podporou CIA, či nikoliv. To nevíme. Připomeňme, že šlo o bezprecedentní teroristický útok na energetickou infrastrukturu člena NATO a EU. Tady ve Sněmovně k tomu svorně mlčíte, ale měli bychom si už jednou uvědomit, že žádná mocnost nemá skutečné přátele, ale jen svoje zájmy. Jak už jsem vícekrát opakoval, naposledy Afghánci to mohou dosvědčit.

Zdražování elektřiny a energií je také důsledek zelené agendy Evropské unie, jejímž klíčovým cílem je v souladu se souborem regulací v podobě šíleného Green Dealu Evropské unie dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Hnutí SPD prosazuje ochranu přírody, ale rozumnou formou, v souladu s možnostmi České republiky, českých občanů a našeho průmyslu. A to Green Deal není. A právě s tím dosažením uhlíkové neutrality do roku 2050 v souladu s Green Dealem Evropské unie je spojeno například zdražování emisních povolenek. Cena emisní povolenky EU v posledních pěti letech vzrostla o zhruba 400 procent. Ve vyšší ceně silové elektřiny se odrážejí také další faktory, jako je například německá energetická transformace, tak zvaná Energiewende a s ní související odklon Německa od provozně relativně levné výroby jaderné elektřiny. Relativně drahá silová elektřina totiž zvyšuje náklady na elektřinu určenou na krytí ztrát a taktéž obecně náklady na poskytování podpůrných služeb. Od roku 2021 také vzrostly náklady na investice v elektrizační soustavě, které odrážejí vyšší ceny stavebních prací, materiálu.

Dalším zdrojem růstu regulované složky ceny elektřiny je aktuální zásah Fialovy vlády v podobě ukončení platby příspěvku za obnovitelné zdroje energie. To znamená, že to vláda platí za ty občany a firmy. V příštím roce bude tato platba uskutečňována samotnými domácnostmi a firmami, nikoliv z prostředků veřejných rozpočtů. Po malém poklesu cen silové elektřiny má nyní Fialova vláda zjevně pocit, že této úlevy už dále není třeba. Vláda na domácnosti a firmy přenáší od příštího roku opět také platby související se zmíněnými technickými ztrátami v přenosové a distribuční soustavě nebo rovněž uvedené platby na podpůrné služby, a to ve vyšší výši, než tomu bylo, když dotaci zavedla. Vážené dámy a pánové, vláda se při svém váhání nad stropováním a zlevňováním cen energií vždy oháněla nějakým jednotným trhem a čekala na povely, pardon, na signály z Bruselu. Jednotný energetický trh v Evropě neexistuje. Podívejte se, kolik stojí elektrická energie ve Francii, kolik v Německu a kolik na Pyrenejském poloostrově. Ten trh není jednotný. V jednotlivých zemích jsou koncové ceny pro spotřebitele i průmysl konstruovány jinak. Podívejte se na naprosto bezprecedentní snahu Německa dotovat ceny energie pro firmy na jeho území. Ten rozdíl v cenách energie je 10 eur na megawatt za hodinu a bude to narůstat. Vláda by v tomto mohla a měla něco dělat, ale nedělá to. Nehájí český průmysl.

Rozmezí zastropovaných cen v jiných státech se podle odborníků pohybuje v mezích 1,50 až 2,50 koruny za jednu kilowatthodinu, maximálně pak 4 koruny, samozřejmě v přepočtu na české koruny. Loni se v rámci podvýboru pro ochranu spotřebitele konala ve Sněmovně odborná konference na téma dopadů cen energií na spotřebitele a zazněla tam skutečně zajímavá čísla. Výrobní cena energetického mixu v České republice je kolem jedné koruny. Cituji: Z toho cena jaderné elektřiny, která pokrývá zhruba polovinu spotřeby země, je kolem 25 haléřů za jednu kilowatthodinu. A cena uhelné elektřiny, což pokrývá díky obnovitelným zdrojům energie méně než polovinu spotřeby, byla na odborné pracovní skupině odhadnuta na 1,65 koruny, tedy koruna šedesát včetně emisní povolenky. Konec citátu odborníků z tohoto semináře ve Sněmovně.

Konkrétní částka závisí na ceně povolenky i příslušné ceně uhlí. Ve skutečnosti jde prý o něco méně než o jednu korunu, dokonce méně než o jednu korunu. Co by tedy měla vláda dělat? Co by tedy měla podle našeho názoru vláda dělat? Především by se měla přestat zaklínat Green Dealem EU. A víme, že Fialova vláda, která dokonce Evropské unii předsedala, s tím nejen nic neudělala, ale schválila takové bestiality jako emisní povolenky pro vytápění budov a dopravy. Takže samozřejmě Fialova vláda dokonce i svými konkrétními kroky podporuje zdražování životů pro občany České republiky, ale i pro firmy.

Státy Evropské unie pod vedením české vlády si také odhlasovaly konec bezplatných povolenek pro průmysl v roce 2034. Tyhle plány s sebou nenesou nic racionálního, ničemu dobrému nepřispějí, ale prokazatelně dorazí už tak oslabenou evropskou ekonomiku. Ocel nebo auta se vyrábět nepřestanou, jen se přestanou spolu s tisíci dalšími produkty vyrábět v Evropě. To chceme? Závislost na zemích, které tyhle šílenosti nepřijaly, a které proto budou mít výrobu levnější a efektivnější? To chcete?

Spolu s energetickými experty bych doporučil přestat okamžitě participovat na emisních povolenkách a otevřít v Evropské unii diskusi o jejich funkčnosti. Jde totiž o to, že pouze 50 % z jejich výnosů plní funkci a zbývajících 50 % je finanční výnos spekulantů. Je třeba si přestat hrát na solidaritu jednotlivých zemí a začít hájit zájmy občanů České republiky a firem na území České republiky. Přestat hovořit o nesmyslech placených z modernizačního fondu Evropské unie. Jde totiž o přerozdělování peněz právě ze zmíněných povolenek. Změnit způsob stanovování ceny elektrické energie a zásadně omezit spekulace s ní. Je přece nesmysl, aby energetické koncerny vydělávaly meziročně násobky a zároveň přitom firmy skomíraly.

Dále doporučuji přehodnotit bezuzdnou podporu OZE, obnovitelných zdrojů energie, které v žádném případě nemohou nahradit tak zvané stabilní zdroje, a okamžitě urychlit výstavbu jaderných bloků. Úmyslně říkám bloků, protože jeden neřeší nic. K tomu ale musí vláda, Fialova vláda schválit alespoň státní energetickou koncepci, jak slibuje od jara letošního roku, ale ještě ji ani nepředložila.

Podle odborníků státní společnost ČEZ prodala část své produkce za relativně levnou cenu mimo burzu do Německa. Na burzovní ceny a jejich očekávaný vývoj u toho údajně nehleděla. Domácím spotřebitelům, včetně nemocnic, jedna a ta samá společnost prodávala za německé burzovní ceny, které ale obsahují poplatky za dopravu přes hranice, při vývozním kontraktu do Německa i jiných států. Tohle nesvědčí o nějakém jednotném trhu, ale o jednoznačné diskriminaci českých odběratelů. Ano, ČEZ se chová tržně, proto SPD již dlouho navrhuje vykoupení podílu minoritních akcionářů a zestátnění ČEZu, což mimochodem odborníci odhadli cca na 200 miliard korun, což vzhledem k výši vyplácených dividend ČEZu je poměrně, je to investice s rychlou návratností. Samozřejmě poté by stát mohl převzít plnou kontrolu nad cenami, distribucí a energetickou politikou pro naše občany a firmy. A to si myslím, že by bylo dobře.

Hynek Beran z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky tuhle situaci komentoval loni ve Sněmovně situaci s prodejem energie z ČEZu do zahraničí, citoval loni ve Sněmovně slovy, cituji: Namísto toho, abychom se ubránili Putinovým hrátkám s plynem, zahráváme si s nepřiměřenou cenou vlastní levné domácí suroviny. Konec citátu.

Vláda přistoupila k zastropování cen pozdě a špatně. Upozorňovali jsme, že se musí zastropovat u výrobců, nikoliv u prodejců. A nakonec bylo zastropováno nesmyslně vysoko. I když Česká republika nemá závislost ceny elektřiny na ceně plynu, protože u nás se téměř polovina elektřiny vyrábí z uhlí a větší část druhé poloviny z jádra. Energetickou krizi nezpůsobila válka v únoru 2022. Naplno to propuklo už v roce 2021. Válka to sice nějakým způsobem akcelerovala, ale ne fyzicky, protože plyn a ropa přes Ukrajinu tečou dále. Ano, tečou dále. Samozřejmě mluvím o ruském plynu a ropě.

To je strašně důležitá informace, protože Ukrajinci stále dostávají obrovské peníze za tranzit ropy a plynu přes své území a západní země nadále ruské suroviny i teď, v tomto okamžiku, odebírají. Plyn a ropa přes Ukrajinu tekly do Československa od šedesátých let bez technických problémů. Nyní z toho politici vytvořili pouze problém politický a ideologický. I v dobách studené války teklo přes Československo více než 50 miliard m3 zemního plynu ročně do západního Německa. Proč čeští, bohužel téměř jen čeští, vládní politici několik let zastávají filozofii - My nechceme laciný ruský plyn, nechceme lacinou ruskou ropu, raději budeme kupovat drahou ropu z Arábie nebo drahý zkapalněný zemní plyn LNG ze Spojených států, Kataru apod. To je otázka na Fialovy vládní aktivistické politiky. Ostatně LNG není embargovaný a jeho import z Ruska do Evropy meziročně, mezi lety 2021 a 2022, stoupl asi o 21 %. Takže tady nebyl vůbec žádný technický či investiční důvod pro zvyšování ceny elektřiny. To je ten důvod, proč o tom hovořím.

Hlavním důvodem bylo, že se začaly odstavovat pevné zdroje v Německu a jinde v Evropě. Osobně fandím obnovitelným zdrojům, například vodním elektrárnám. Fandím i tomu, když si někdo pořídí na střechu fotovoltaiku, ale nedá se na tom energetika stavět. Ten energetický mix na té státní úrovni musí být robustní a vyvážený, i když zrovna nesvítí a nefouká. A samozřejmě ta šílená ideologie Green Dealu, ta samozřejmě náš souhlas nemá.

A znovu zopakuji, hnutí SPD prosazuje ochranu přírody, rozumnou ochranu přírody, v souladu s možnostmi a podmínkami České republiky, v souladu s možnostmi našich občanů a našeho průmyslu. A to ovšem Green Deal není.

Poměr ceny plynu pro uživatele USA a Evropy je sedmkrát ve prospěch těch amerických. To je opravdu velké selhání Evropské unie. A také Fialovy vlády, která k tomu mlčí, nebo to dokonce ještě aktivně podporuje. Ze závislosti na Rusku jsme se stali závislými na zemích, které bezostyšně hájí své zájmy a využívají neschopnosti Evropy si zajistit suroviny za příznivé ceny. To je fakt. Co s tím? - ptám se znovu vlády. Co s tím vy uděláte? Já jsem tady řadu konkrétních návrhů energetické koncepce z pera SPD sdělil. A budu pokračovat. Oprostěme se od ideologie, jakékoliv, protože klapky na očích a na mozku vždy škodí. Přijměme řešení, která jsou výhodná pro naši ekonomiku, pro naše občany a naši zemi. Tečka. Tak, jako to obvykle dělají všude jinde, naši spojenci i nepřátelé. Dělají to tak v USA, v Německu, v Japonsku, v Rusku, v Číně a v mnoha dalších světových zemích. A ani v těchto zemích, v USA, v Německu, v Japonsku, v Rusku, v Číně a dalších vyspělých zemích nenajdeme tak zaslepené protinárodní politiky jako u nás v České republice. Dokonce i ten Green Deal prosazovalo Německo jako pro sebe výhodnější alternativu k ekonomickému vazalství Evropské unie vůči USA. A spolu s ruskými surovinami by se jim to podařilo. Německá zdánlivě šílená politika měla své racionální jádro, ale to co je či bylo výhodné pro Němce a Rusy, nebylo nikdy výhodné pro nás. V čase, kdy tu byl jen ruský plyn, jsem byl mezi prvními politiky v České republice, a už jsem po tom volal i v minulém volebním období veřejně a volal jsem po diverzifikaci zdrojů. A ne proto, že jsem byl protiruský, ale proto, že jsem pročeský. Dnes znovu volám po diverzifikaci a odběru energií od každého, kdo je dá lacino. A není to proto, že bych se stal proruským, ale proto, že jsem stále na stejné lodi a jsem stále jen a jen pročeský. Zkuste to jednou, vážené dámy a pánové, pochopit. Přijímejme taková řešení, která pomohou nám, ne taková, která si myslíme, že chtějí jinde. Zrušme emisní povolenky, zastropujme ceny energií, nakupujme tam, kde je to levné a vyvážejme elektřinu jen tehdy, když jí bude přebytek.

Ihned pojďme urychlit projekty na výstavbu vícero bloků jaderných elektráren. A pokud jde o obnovitelné zdroje, podporujme přednostně jen takové projekty, které nezatíží a nedestabilizují páteřní síť, to znamená jen solární či větrné ostrovy. Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst ceny energií. Zdražení energií bude od 1. ledna 2024 dalším velkým problémem pro mnoho českých domácností a pro řadu českých firem bude likvidační.

Poslanci vládní koalice začátkem listopadu skandálně zamítli návrh programu předešlé opoziční mimořádné schůze Sněmovny ke stejnému tématu - a to byl ještě čas. Blíží se už začátek prosince. A samozřejmě to, že vy blokujete jakoukoliv diskusi na toto mimořádně závažné téma, znemožnilo detailní prodiskutování této zásadní problematiky ještě když byl čas. A také jakékoliv vyjádření poslanců bez tzv. přednostního práva.

Jak jsem uvedl, výrazné zdražení elektřiny a plynu od ledna příštího roku o 71 až 206 % regulované složky energií pro domácnosti a firmy, je absolutně nepřijatelné. A dochází k němu kvůli naprosté nečinnosti a neschopnosti vlády Petra Fialy. Úplně zbytečně k tomu dochází. Dopady tohoto zdražení zejména na české průmyslové podniky budou likvidační a fatální. A jak víme, podle posledních průzkumů, tak tři miliony občanů České republiky jsou za dvouleté působení Fialovy vlády na nebo pod hranicí chudoby. Každý třetí občan v České republice. A vy jim teď ještě chcete od ledna zdražit energie a prohlasovali jste si tady, se souhlasem prezidenta Pavla, prudké zvýšení daní. SPD je proti těmto vašim návrhům. My chceme, aby čeští občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti, aby české firmy prosperovaly. SPD nehájí zájmy ciziny a zahraničních korporací jako vy.

Jsme jedinou zemí v Evropě, jak už jsem říkal, která nekompenzuje občanům a firmám růst cen energií. Pomoc v příštím roce chystá Polsko i Slovensko. Například německá spolková vláda schválila masivní dotační program pro německé firmy, který na energie přispěje v příštích dvou letech 12 miliardami korun, pardon 12 miliardami EUR, což je v přepočtu 300 miliard korun.

Ekonomové spočítali, že v přepočtu na sílu české ekonomiky, by měla v tomto porovnání s německou ekonomikou česká vláda pomoci českým firmám s kompenzacemi cen energií přibližně 30 miliardami korun, což z hlediska státního rozpočtu, a vzhledem k tomu, že už jste dali na Ukrajinu 100 miliard Ukrajincům, rozhodně není mnoho. Ale jsou na tom vidět ty vaše priority. Vy hájíte zájmy Bruselu, Berlína, Kyjeva, ale Fialova vláda bohužel nehájí zájmy České republiky a českých firem a našeho průmyslu.

Když se vrátím zpátky do Německa, tak do roku 2028, kdy by tyto dotace měly dosáhnout celkově 28 miliard EUR, což je v přepočtu 700 miliard korun, no a při existenci společného trhu Evropské unie to bude znamenat další ohrožení konkurenceschopnosti i samotné existence mnoha českých firem, se všemi představitelnými negativními důsledky.

Premiér Fiala a další ministři navíc neříkají pravdu o skutečném růstu cen elektřiny a jeho příčinách a důsledcích v příštím roce. Fialova vláda svými diletantskými kroky v oblasti energetiky opakovaně a nevratně poškozuje české hospodářství, průmysl, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů. Musí okamžitě skončit, než napáchá ještě větší a obtížně napravitelné škody.

Žádáme Fialovu vládu, aby pomohla českým občanům a firmám s drahými cenami energií v příštím roce, a žádáme fialovu vládu, aby v tomto smyslu urychleně představila řešení. Hnutí SPD podpoří veškeré návrhy, které povedou k levnějším energiím pro české občany a firmy. Bohužel Fialova vláda s žádnými nepřichází. Návrhy SPD jsem tady teď podrobně představil a je na vládě, jak se k tomu postaví.

A nyní bych představil usnesení, které navrhuje SPD a o kterém budeme hlasovat na závěr této mimořádné schůze. A je na vás, na vás ve vládní koalici, jak se k tomu postavíte. Takže usnesení, které navrhuje SPD:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. Vyzývá vládu České republiky, aby učinila veškerá potřebná opatření k tomu, aby celková cena elektřiny a plynu pro české odběratele, domácnosti i firmy za množstevní jednotku v roce 2024 bude (byla) nižší než cena, která je garantovaná cenovými stropy na energie platnými pro rok 2023.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby urychleně představila konkrétní a účinná opatření, například daňového charakteru, zaměřená na kompenzaci vysokých cen energií a související pomoc českému podnikatelskému sektoru, zejména v oblasti průmyslu, s cílem udržet jeho mezinárodní konkurenceschopnost.

III. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým domácnostem a firmám použila prostředky získané z dražby emisních povolenek Evropské unie.

IV. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým domácnostem a firmám použila zisky a dividendy společnosti ČEZ."

Stále je to návrh usnesení z pera SPD, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna na konci této mimořádné schůze.

"V. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na příští řádné schůzi Poslanecké sněmovny představila střednědobý výhled opatření směřující k zajištění převzetí kontroly státu nad procesem cenotvorby energií pro jejich české spotřebitele, včetně návrhu změny fungování a kompetencí Energetického regulačního úřadu v této oblasti.

VI. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila proces vyjednávání s Evropskou komisí, jehož cílem bude odstoupení České republiky od závazku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2030 na 30 %.

VII. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby přehodnotila závazek ukončit provoz uhelných elektráren v České republice do roku 2030.

VIII. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně učinila veškeré kroky potřebné k tomu, aby se cena elektřiny v České republice neodvíjela od její ceny na lipské komoditní burze.

IX. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby na jednáních orgánů Evropské unie vždy hlasovala proti jakýmkoliv opatřením směřujícím ke zvyšování cen energií v České republice.

X. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně představila funkční plán na zachování energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti České republiky."

Toto je návrh usnesení, desetibodového usnesení z pera SPD, které bychom chtěli, aby přijala většinovými hlasy Poslanecká sněmovna dnes na konci schůze Poslanecké sněmovny.

Na závěr zmíním ještě dvě aktuality. Fialova vládní koalice už je tak zoufalá a tak trapná, že někteří exponenti vládních stran v čele s Miroslavem Kalouskem z TOP 09 a provládní pisálkové mají druhé Vánoce z toho, že jsem předevčírem na ČT24 v hektickém závěru pořadu, že jsem se tam přeřekl - a místo toho, že Rakousko není v NATO, jsem řekl, že není v EU. Naštěstí to drtivá většina diváků v kontextu přirozeně pochopila a nepotřebovala se k tomu okamžitě vyjadřovat, k mému jednomu přeřeknutí. Jak ubohé a zoufalé. Ale za přeřeknutí se i tak omlouvám.

A poslední aktualita. Je to ukázka toho, co řeší představitelé vládní koalice, přestože to drtivá většina diváků samozřejmě bez problémů pochopila. Mimochodem, volič SPD, ti, co mám na Facebooku, mi nenapsal v podstatě žádný, ale pisálkové vládní hned se rozepsali, směšné. No a poslední aktualita, kterou tady ještě zmíním. Dnešní čtyřicátníky čeká prudký růst odchodu věku do důchodu - jsou teď v tomto okamžiku titulky hlavních médií.

Ano, vládní koalice už naplno přiznala, že bude prolamovat hranici věku odchodu do důchodu, a lidé budou odcházet do důchodu nad 65 let. Nad 65 let! (Zvýšeným hlasem.) Do kdy chcete, aby lidi pracovali? Aby se nedožili důchodu už nikdy? Přičemž tu horní hranici dokonce vůbec neurčujete. Návrh Fialovy vládní koalice je, že nebude (důrazně) vůbec určena horní hranice věku odchodu do důchodu! Vážení občané, dámy a pánové, slyšíte dobře! Fialova vládní koalice navrhla a navrhuje a prosazuje, že bude prolomena hranice 65 let věku odchodu do důchodu a (důrazně) nebude určena horní hranice! A až když vám bude 50, tak se budete dovídat, v kolik vlastně půjdete do důchodu! To je šílený plán, šílený plán.

Takže lidé narození po roce 1981 budou odcházet do penze až po 67. roce života, v případě ročníku 1983 dokonce ještě o půl roku později. A u nejmladší generace, ta se to teď nedozví vůbec a bude se to dovídat až kolem 50 let. Až jim bude kolem 50, tak se konečně dozví, kdy vlastně půjdou do důchodu. V 70? V pětasedmdesáti? V kolika letech? To je otřesné. Takovouhle šílenou vládu jsem ještě nezažil a to je mi 51. Samozřejmě, i já budu odcházet do důchodu později na základě vládního návrhu. Ale dobře, o to nejde. Nestěžuji si sám za sebe, to je v pořádku. Ale co to je za návrh? Co to má znamenat?

A hnutí SPD říká (důrazně) jasně, že je zásadně proti zvýšení odchodu věku do důchodu nad 65 let. A naším cílem je co nejrychleji ukončit vaši škodlivou Fialovu vládní pětikoalici ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Hnutí SPD chce být součástí příští vlády. A pakliže vy si tady prosadíte na sílu zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let, my to (důrazně) vrátíme zpátky! Pakliže bude SPD ve vládě, vrátíme to zpátky. Pro nás je neprolomitelná hranice 65 let, navíc vy tady argumentujete nějakým věkem dožití. Je to opět, opět je to v podstatě špatný pohled, protože důležitý není věk dožití, ale věk dožití (důrazně) ve zdraví! To je oficiální statistika Ministerstva zdravotnictví a ta se pohybuje (důrazně) pod 65 let - už dnes, v tuto chvíli!

To znamená, ti lidé, pakliže zdvihnete věk odchodu důchodu nad 65 let, tak v podstatě lidé, kteří už mají značné zdravotní problémy, mnoho z nich, tak vy je nutíte do práce - a jak si bude v 70 letech člověk hledat práci? Spousta našich spoluobčanů pracuje v manuální profesích, ať jsou to dělníci, prodavačky, servírky, ale spousta, spousta dalších lidí stojí na nohou nebo pracují rukama. Jak si budou hledat práci v 70 letech? Ale i v osmašedesáti? Ale i třeba řidič autobusu - jak bude řídit v 70?

Takže tenhleten neskutečně asociální návrh, který navrhuje, dostal to za úkol předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ale ať jsem spravedlivý, není to jenom jeho návrh, je to návrh celé vládní pětikoalice - ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. A my s tím (důrazně) zásadně nesouhlasíme! A my chceme být v příští vládě - a jestli SPD bude ve vládě - a chceme být součástí příští vlády, tak otevřeme jak tuhletu problematiku, nedovolíme, aby byl věk odchodu do důchodu nad 65 let. Otevřeme i Green Deal Evropské unie na evropské úrovni, o tom jsem tady dneska hovořil, protože energie budou už pořád jenom zdražovat, důsledkem jsou i drahé potraviny. Draze se staví, je drahá doprava, ovšem reálné příjmy českých občanů nestoupají. Jak víme, tak kvůli Fialově vládě má Česká republika nejvyšší propad reálných mezd dokonce (důrazně) v celé Evropské unii! Jsou to oficiální statistická čísla.

Za dva roky vládnutí Fialovy vlády má Česká republika nejvyšší propad reálných mezd vůbec v celé Evropské unii. Za dva roky vašeho vládnutí máme obrovský pokles reálných mezd, rekordní pokles maloobchodních tržeb - logicky, protože lidé za a) nemají peníze a za druhé ty nutné životní potřeby typu potraviny jezdí nakupovat do Polska, případně do Německa, protože i tam mají mnohem levnější, ale i často kvalitnější potraviny. A Fialova vláda není schopná zajistit ani ty nejzákladnější životní potřeby, jako je bydlení, to znamená energie, jako je běžný život, to znamená například potraviny, zdravotní péči. Blíží se kolaps zdravotnictví. Teď od prosince budou zdravotnická zařízení omezovat výkony, odkládají výkony. Odkládá se a omezuje se péče. To znamená, lidé, kteří měli plánované operace, plánované výkony, tak se na ně nedostane. Protože Fialova vláda ve své aroganci a neschopnosti vůbec nezvládá řídit tento stát. Nechce se bavit s nikým. A když zoufalí občané protestují, stávkují, tak na ně ještě premiér Petr Fiala z ODS arogantně plivne a vůbec se s nimi nebaví. To znamená, je tady kolaps zdravotnictví. Předražené potraviny, takže lidé musí nakupovat v zahraničí, což samozřejmě logicky snižuje zase příjem státního rozpočtu v České republice. Cílem každé rozumné vlády, alespoň trochu kompetentní vlády by mělo být, a je to základní ekonomická logika, že ty peníze, které čeští občané a české firmy generují v České republice, tak jakákoliv vláda by měla automaticky se snažit a zajistit, aby co nejvíce těchto peněz bylo opět utráceno ve spotřebě v rámci České republiky a ty peníze se vracely do té naší ekonomiky. Ale vy děláte pravý opak.

Vám vůbec nevadí, že máme dražší potraviny a dražší základní životní potřeby než v okolních státech. A jenom přihlížíte k tomu, je vám to úplně jedno, že čeští občané jezdí nakupovat do zahraničí. Já s nimi souhlasím, protože samozřejmě, co mají jiného dělat? Ale vy dál i těmito kroky ničíte ekonomiku České republiky dál a dál. A jedním vaším řešením, protože vy nechápete ani základní ekonomické premisy, a to nejsem ekonom, ale to by měl snad každý kompetentní politik chápat a vědět a tu znalost mít, zvlášť, když chcete být ve vládě, anebo jste ve vládě, tak vy v podstatě ani to neplníte, a vaším jediným řešením je zvýšit lidem prudce daně. A to i přesto, že už v letošním roce na základě oficiálních statistických údajů jak Českého statistického úřadu, tak Evropského statistického úřadu Eurostat je obrovský pokles maloobchodních tržeb, poslední číslo jsem viděl o 7,5 %. To znamená, i kdybyste nevěděli nějaké základní ekonomické poučky, tak snad tu Lafferovu křivku, aspoň tu byste mohli nějakým způsobem reflektovat. To znamená, když dojde už k takové situaci, že lidé nemají peníze a klesají útraty, tak nemůžete zvyšovat prostě daně. Musíte udělat jiná ekonomická opatření. A já jsem jich tady řadu představil. Protože budete jenom pokračovat v tom špatném vývoji.

Hovořil jsem o cenách energií. Hovořil jsem o cenách potravin. Hovořil jsem o tom, že už každý třetí občan České republiky je na nebo pod hranicí chudoby. A to nemluvím o tom, a ještě to také zmíním, že za vaší vlády, a už od loňského roku tady o tom hovořím, prudce stoupá počet nových exekucí. Protože lidi nemají peníze, takže si zoufale musí půjčovat, ale nemají na to, aby to spláceli. Ale co mají dělat, když mají rodiny, když potřebují žít, jíst, pít, být v teple, nějak se ošatit? Viděl jsem tu statistiku. Tuším, že to bylo v Českém rozhlase, kdy 40 % matek samoživitelek nemá peníze a musí se, a je to ostuda vyspělého státu, často živit i třeba sexuálními službami. Tam, kam vy jste dovedli Českou republiku, to je neuvěřená situace.

A samozřejmě problémy jsou i ve školství. Ministra Beka z hnutí STAN jsem tady naposledy v úterý, předevčírem, tady seděl, seděl tady tři metry ode mě, jsem ho vyzýval, jsem navrhoval bod, abychom dali mimořádný bod, abychom otevřeli řešení problémů a nejistoty ve školství, aby tady s opozicí, protože vy sami to řešit nechcete, neumíte, ostatně ministr Bek se v neděli večer veřejně dokonce omluvil na svém Twitteru stávkujícím občanům, tedy lidem, co se chystali stávkovat ve školství, a rodičům se omluvil, že není schopen řešit problémy školství. On se za to omluvil. Vždyť to je na okamžitou demisi! Jestli to nezvládá, tak ať jde pryč.

Proto já jsem v reakci na to v úterý navrhoval mimořádný bod, kde jsem chtěl řešit problematiku školství, protože i podle školských odborů, které se snažily s ministerstvem bavit, tak není možnost jednání vůbec, není možnost dohody, protože Fialova vláda je arogantní a ministr Bek je podle všeho... nejenom, že není schopen dohody, ale podle toho, co slyším i od odborů, tak je nekompetentní, protože je muzikolog, je to vysokoškolský pedagog a vůbec nemá přehled ani o základním a středním školství, tedy on nemá přehled o regionálním školství, takže neví, on neví. A výsledkem toho, že neví, je, že nemůže dojít k žádnému kompromisu a jednání, protože asi nechce ukázat, že neví. Ale to je katastrofa. To je katastrofa! To už jsme viděli. To už jsme viděli i u jiných ministrů Fialovy vlády. Protože nevědí, tak hrají mrtvého brouka a strkají hlavu do písku a myslí si, že to čas zahladí.

Takhle to mimochodem dělá premiér Fiala. Všimněte si. Dva roky upozorňuji na problém, a on pořád to bagatelizuje a tváří se, že se nic neděje. A samozřejmě výsledkem je, že čas běží, krize narůstá, problémy bobtnají. A je to samozřejmě velký problém.

Čili problémy ve školství, to je poměrně zásadní, protože pro hnutí SPD je zcela klíčové, je zcela zásadní školství, protože je to výchova dalších generací - dalších generací, které budou budovat Českou republiku, a samozřejmě i z hlediska mimochodem i takových věcí jako udržitelnost důchodového systému potřebujeme, potřebujeme takovou mladou generaci, která bude ochotna pracovat, která přispěje do systému, aby byla vůbec Česká republika jako stát udržitelná.

Samozřejmě dneska jsou velké problémy nejenom v těchto ekonomických oblastech, nejenom v oblastech školství, zdravotnictví a podobně, samozřejmě o nedostatku léků, který už trvá více než rok. Rok tady máme nedostatek základních léků. A Fialova vláda to nedokáže řešit a občané jezdí nakupovat léky nejenom do Polska, ale i třeba na Slovensko dokonce, kde ty které léky určité jsou, ale u nás nejsou. To je přece úplně neuvěřitelná situace!

Stoupá také kriminalita, to je potřeba také si říci na rovinu, stoupá také kriminalita. Prudce stoupá kriminalita cizinců v České republice. Já jsem si vyžádal oficiální statistiku z Ministerstva vnitra formou interpelace na ministra vnitra Rakušana, který na to kašle a neustále to bagatelizuje, místo aby to řešil. Prudce stoupá i kriminalita cizinců v České republice. To znamená, nejenom peníze, že nejsou, tedy ony jsou peníze, ale vy je dáváte do ciziny a cizincům. Peníze jsou, to je potřeba zdůraznit. Jsou peníze. Ale vy je dáváte na zájmy ciziny a cizincům. To je problém. A není to žádná xenofobie, ani rasismus. Je to fakt. Je to fakt! Je to prostě bohužel fakt.

Takže to je to, co jsem tady chtěl říci v rámci svého projevu. Děkuju za pozornost. A doufám, že budete souhlasit s návrhem usnesení SPD, protože je potřeba, když to neděláte sami ve Fialově vládě, vás zavázat usnesením Sněmovny. Nicméně iluze si nedělám, protože ve Sněmovně má Fialova vláda většinu. Ale snad alespoň pár vládních poslanců se vzchopí a bude hlasovat pro naše usnesení.

Děkuji za pozornost.

