Okamura (SPD): Pan ministr tvrdí, že na kriminalitu masová migrace z Ukrajiny neměla vliv

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, programem dnešní opozicí svolané mimořádné schůze Sněmovny je to, že Fialova vláda, konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, odsouhlasili minulý týden v Evropské unii závazek povinné solidarity České republiky se zeměmi s vysokými počty ilegálních migrantů. Evropská unie nám bude na základě souhlasu Fialovy vládní pětikoalice nařizovat přijímání nelegálních afrických, islámských a dalších imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Je to zrada či lépe řečeno přímo vlastizrada a podraz Fialovy vládní pětikoalice na našich občanech a na naší zemi. A naši zemi to nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, sociálně i ekonomicky.

Fialova vláda chce z České republiky udělat zemi imigrantů. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN hlasoval jménem Fialovy vlády na jednání ministrů vnitra členských států Eu dne 8. června pro systém rozdělování imigrantů v rámci Evropské unie. Návrh podpořil na rozdíl od polského a maďarského ministra, a Fialova vláda tak podrazila všechny naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Polsko a Maďarsko hlasovaly proti. Další čtyři státy - Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta - se při hlasování zdržely. Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan tak učinili bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou. V principu se jedná o povinné přerozdělování ilegálních imigrantů mezi členskými státy EU, převážně muslimů, kteří žádají o azyl v určité konkrétní členské zemi, a pokud je jiný členský stát odmítne přijmout, tak zaplatí v rámci v uvozovkách povinné solidarity tzv. výpalné půl milionu korun, 22 tisíc euro za každého imigranta. My v SPD zastáváme názor, že solidarita přece nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity.

Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN by měl podle našeho názoru za toto jednání odstoupit z funkce, stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Název dnešní mimořádné schůze Sněmovny zní, po dohodě s vládní koalicí: Informace ministra vnitra Víta Rakušana o schválené povinné solidaritě. Popravdě, už je název je absurdní. Jsme suverénní země? Pokud ano, tak přece žádná cizí moc nám nemůže ukládat jakoukoliv povinnou solidaritu. Jediný, kdo rozhoduje o pobytu cizinců na našem výsostném území, musíme být my. To by byl normální stav. Současná realita je ale bohužel taková, že nám tady vládne kolaborační Fialova vláda, která nehájí zájmy České republiky, ale zájmy Bruselu, Berlína, Washingtonu a Kyjeva. Český občan a Česká republika jsou pro Fialovu vládní koalici až na posledním místě. Je to smutné konstatování. Jsme demokracie? Pokud ano, pak v demokracii mají veškerou moc v rukou občané a o tom, zda, kdy a koho do své země budeme přijímat, musí rozhodovat občané. Občané, nikoliv nevolení eurokomisaři v Bruselu nebo jejich loutky v Praze. To, že Brusel ukládá pokuty za každého migranta, kterého do své vlastní země nepřijmeme, je urážlivé a ponižující a vypovídá to o vztahu, který má unijní vláda k vazalským zemím, jako jsme my. Neposlechnete, tak přijde trest! A vypovídá to také o přístupu vlastizrádné Fialovy vládní pětikoalice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 k naší zemi a k našim občanům.

To, že se nás pokouší cizinci ovládnout a zabrat naši zemi, cizinci, kteří tady s námi nikdy nežili a ani neumí náš jazyk, to je v naší historii po tisíciletí opakovaný jev. Stejně jako kolaboranti, kteří pro laciný peníz či jinou mrzkou výhodu bezskrupulózně zradí naši zemi a své spoluobčany. Německé říše si odjakživa uzurpovaly právo dobývat naši zemi a naši předci více než tisíc let se zbraní v ruce naši svobodu, náš jazyk, naši kulturu a naši suverenitu bránili. To bylo úkolem všech panovníků a všech vlád a ti, kdo se tomuto zpronevěřili, ti, kdo naši zemi prodávali, ti jsou jen velkou hanbou našich dějin. Fialova vláda je od prvopočátku poslušný lokaj a vykonavatel těch nejhloupějších i nejděsivějších plánů, které choré hlavy v Bruselu plodí. Při čtvrtečním hlasování minulý týden na schůzce unijních ministrů vnitra hlasoval český zástupce, ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, pro. Neměl odvahu se ve jménu Fialovy vlády ani hlasování zdržet, tak jako to udělali Slováci, Malta, Litva nebo Bulharsko, a už vůbec neměl čest a odvahu hlasovat proti, jako Maďaři a Poláci. A ještě nás tu ministr vnitra Rakušan drze krmí hloupou lží, že prý proto, že Fialova vláda již vzala 300 tisíc imigrantů z Ukrajiny, tak prý nebude muset Česká republika nic platit. Pane ministře, přestaňte dělat z lidí idioty! Například Poláci přijali ještě mnohem více ukrajinských migrantů než vaše vláda a přitom hlasovali proti! Navíc tato reforma migrační politiky EU bude platit i do budoucna a svým vyjádřením ministr Rakušan z hnutí STAN přímo potvrdil moje slova, že chce servilní Fialova vláda v souladu s diktátem z Bruselu udělat z České republiky zemi imigrantů.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v této souvislosti prohlásil, že žádné finanční pokuty uvalené na jeho zemi Bruselem platit nebude. Řekl také, cituji: "Dokud bude u moci vláda Práva a spravedlnosti (PiS)," což je polská vládnoucí strana, "nepřipustíme, aby nám někdo ukládal nějaké migrační kvóty, kvóty na uprchlíky z Afriky, Blízkého východu, Araby, muslimy a bůhvíkoho dalšího!" Konec citátu polského premiéra Mateusze Morawieckého.

Polský ministr pro evropské záležitosti Szymon Szynkowski prohlásil, že Varšava nesouhlasí s vnucováním absurdních nápadů. Maďarský premiér Viktor Orbán Evropskou komisi oprávněně ovlivnil, že, cituji: "chce z Maďarska násilně udělat zemi imigrantů". Také napřímo řekl, že Brusel zneužívá pravomoci. To už jsou vyjádření polského a maďarského premiéra. Ať už nám přestane lhát ministr vnitra Vít Rakušan, ať už nám přestane lhát a ničit naši zemi Fialova vláda.

Recept na migraci je přitom jednoduchý a přesně opačný. Brusel a evropské země musí ukončit podporu migrace. Pokud migrant nedostane po vstupu do Evropy ani haléř, pokud ho tu nebudou státy a proimigrační neziskové organizace živit - ještě státem placené proimigrační neziskové organizace - pak zmizí hlavní motivace, proč na Evropu útočí masy Afričanů, Arabů a Ukrajinců.

Je třeba také bránit hranice a každé nelegální překročení hranice trestat okamžitým vyhoštěním. Okamžité vyhoštění by mělo znamenat skutečně okamžitý přesun nelegála za hranici, aby tak, jako naposledy ve Francii, takový frustrovaný migrant nezačal vraždit v touze zůstat alespoň v luxusním evropském vězení.

SPD požaduje obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie, které však Fialova vládní pětikoalice i hnutí ANO odmítají. Hnutí SPD je taky jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje takové referendum, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi.

Brusel bojuje se sodovkovým plynem. Zajímala by mě poctivá analýza, kolik lidí v posledních deseti letech v Evropě zabil kysličník uhličitý ve srovnání s tím, kolik lidí povraždili, znásilnili či napadli a okradli, migranti. Migrace hlavně z kulturně nepřátelských zemí je zcela nepochybně mnohonásobně větší kalamita, než CO2. Čeští důchodci či samoživitelé a rodiny s dětmi mají často horší podmínky, než jaké velkoryse Fialova vláda poskytuje migrantům.

Pokud se chceme starat o chudé, bezmocné a ohrožené lidi, vážený pane premiére, vážení ministři, vážení kolegové z promigrantské pětikoalice, pokud chcete pomáhat, tak máte v naší zemi deseti možná statisíce vlastních občanů, které zbídačujete a kteří potřebují vaši pomoc. Nemusíte zvát bohaté spekulanty z Ukrajiny, máte tady ve své vlastní zemi vlastní krev, která potřebuje pomoc a která o pomoc stále marně volá. Pomáhejte potřebným, ale nejdřív svým vlastním, aby naši občané, kteří tuto zemi vybudovali, měli důstojnou životní úroveň.

Nikdo vám nikdy nedal právo naši zemi cizincům rozdávat. Nikdo z vás ze stran vládní koalice nebyl zvolený s programem zaprodat Českou republiku a její občany, nikdo z vás nebyl zvolený s tím, aby okrádal české důchodce, české firmy, české rodiny, aby zvyšoval daně, snižoval důchody, okrádal zdravotnictví a naopak, aby rozdával peníze migrantům. To jste nám i voličům před volbami tak nějak zapomněli oznámit.

Ministr vnitra Rakušan z hnutí STAN včera na tiskové konferenci obhajoval svůj postoj, že: "Dohoda neznamená povinné relokační kvóty a v současné době je Česká republika zproštěna povinnosti platit jakýkoliv příspěvek". Zproštěny budou podle něj státy, které mají na svém území přes dvě procenta uprchlíků z Ukrajiny. Týká se to Česka, Polska a Pobaltí.

Podle Rakušana zůstanou v České republice uprchlíci v rámci dočasné ochrany dva až tři roky a někteří budou chtít zůstat i pak. Česko by tak mohlo být naopak příjemcem peněz za ně, řekl ministr vnitra. No, tady snad jenom připomenu tu lež toho prolhaného bývalého velvyslance Ukrajiny v České republice Perebyjnise, který veřejně řekl v médiích, že se všichni ukrajinští migranti vrátí zpátky na Ukrajinu. Já jsem říkal, že to je lež už loni. Hned jsem tady byl osočován. Měl jsem pravdu, samozřejmě že jsem měl pravdu, je to tak.

Nevím, co těmi vyjádřeními vlastně chtěl ministr vnitra naznačit. Systém, pokud v unii prostě bude - a my máme, pravda, možnost podle něj skvělou, volit, migranty si ponechat nebo přijmout jiné nebo zaplatit pokuty. To je volba, kterou nabízí ministr vnitra Rakušan a Fialova vládní pětikoalice. Pan ministr vnitra Rakušan mimochodem chválil ukrajinskou migraci a pochvaloval si, že prý se nijak neprojevila na kriminalitě. Ano, pokud jsme loni četli, že nějaký Ukrajinec vraždil, mohli jsme být zdánlivě v klidu. Podle médií vraždil Ukrajinec Ukrajince.

Letos na jaře už například v mém okolí banda Ukrajinců napadla a zmlátila dva manžele, Albánce a Rusku. Důvod? Mluvili večer na ulici rusky. Opět jsme mohli být zdánlivě v klidu, kdy Čechů se to netýká. Poslední vražda či zabití v Brně už se týká českého občana. Ukrajinec zabil Roma a následovala násilná odveta Romů proti Ukrajincům. To nejhorší je, že se tu přímo z řad policie šíří pověst, že policie má údajně pokyn přestupky a drobnější trestnou činnost Ukrajinců neřešit nebo alespoň nemedializovat. Přesto pan ministr tvrdí, že na kriminalitu masová migrace z Ukrajiny neměla vliv.

Mimochodem, tady bych rád zveřejnil, že hnutí SPD chystá novelu zákona, protože jak jsme se dozvěděli, tak policie v případě zadržení podezřelého nesmí podle současného zákona uvést jeho státní příslušnost. Takže chystáme novelu zákona, aby v případě zadržení podezřelého mohla policie uvádět státní příslušnost toho zadrženého. Když to bude český občan - zajisté se nikdo nestydí za to, že je český občan - byl zadržen český občan. Co je na tom, jsme v České republice, v čem je problém? Já si myslím, že je zcela legitimní požadavek vědět, kdy to nebyl český občan. Koho chráníte, v čem máte problém? Nebo se snad oni za to stydí, že byl zadržen ukrajinský občan nebo Arab, anebo někdo jiný? Vůbec na tom nevidím nic pejorativního.

Mně celý můj život lidi říkají, že jsem napůl Japonec. Já s tím nemám vůbec problém. Vždyť jsem napůl Japonec - co je za tím za problém - a napůl Moravák. Nevím, proč někdo říká, že je něco pejorativního nebo urážlivého na tom, když se řekne, jaké je národnosti či státní příslušnosti. Jsem na to pyšný, že jsem napůl Japonec. Napůl jsem člověk z jedné z nejvyspělejších zemí na světě, vyspělejší než Česká republika, bohužel. Tam bych to prostě rád dotáhl samozřejmě, aby to bylo podobné i v České republice, ekonomicky, mimochodem i politicky a tím konzervativně vlasteneckým přístupem. Ale právě tomu brání tady ty vlády, jako je Fialova vládní pětikoalice, které nás uvrhují do bídy a do chaosu.

Protože samozřejmě legitimně se na to teď občané ptají, jaká je - a už to v poslední době trvá od té doby, co tady tenkrát Sobotkova vláda zdvihla stavidla v té migrační krizi v roce 2015 - jaká je národnost nebo jaká je příslušnost. Ale i klidně národnost ať je uvedena. Proč ne? Ať se o tom ví, kdo je kdo a kdo to tady páchá. Myslím, že občané mají právo tyto informace znát.

Takže my připravujeme tuto novelu zákona za SPD. Podáme ji samozřejmě v blízké době a doufám, že nám to tady vládní koalice nebude blokovat, aby skončily ty spekulace, zdali byl zadržen Ukrajinec nebo někdo jiný. Prostě je potřeba to vědět a tyhlety směšné, hloupé, řeči, že to takhle bude vzbuzovat nějakou nenávist. Prosím vás, tak když někdo páchá trestnou činnost na úplně nevinných lidech, tak koho tady chráníte? To je přece úplný nesmysl. Je potřeba vědět, kdo to je, dát to do statistik a ty statistiky veřejně sledovat.

Teď vám připomenu, vážené dámy a pánové, suchá fakta. Podle oficiální policejní statistiky bylo v roce 2022 na území České republiky registrováno 181 991 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 28 758 skutků, což je v procentuálním vyjádření o 18,8 %. Z celkové kriminality narostla násilná kriminalita. I v této oblasti evidujeme nárůst, konkrétně pak plus 10,2 %, tedy konkrétně nárůst o 13 180 skutků. Nárůst násilné kriminality v České republice za vlády Petra Fialy a za ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.

Takže obrovský nárůst je za vaší vlády trestných činů, obrovský nárůst je trestných činů o 18,8 %, o 20 % skoro a z Fialovy vlády a za ministra vnitra Víta Rakušana je i desetiprocentní nárůst násilných trestných činů o 13 180. Představte si, že v desetimilionové republice je o 13 000 násilných trestných činů víc. Tak si to vydělte tady na jednotlivé okresy a na jednotlivá místa. Prostě Fialova vláda nezvládá vůbec situaci, ani ministr vnitra Vít Rakušan. Místo, aby šly tyhlety, šla kriminalita k lepšímu, tak jde strmě k horšímu. Protože vy se věnujete Ukrajině, Ukrajincům, Washingtonu a všemu, ale kašlete na Českou republiku a na bezpečnost našich občanů. Úplně jste se na to vykašlali, vám je to jedno.

Ani mě to nepřekvapilo, že prezident Petr Pavel včera na grémiu hovoří jako prioritu o přijímání česko - americké smlouvy o přítomnosti amerických vojáků v České republice a horuje za to. Já jsem myslel, že - no, tak to jsem si nemyslel zrovna, ale protože je to marné, ale myslel jsem, čekal bych, že tam bude apelovat na to, aby Fialova vláda konečně řešila drahé potraviny, drahé energie, nedostupné bydlení. Ne! Pana prezidenta stejně jako Fialovu vládu zajímá, aby tady mohli být američtí vojáci. No, tak vždyť je to váš kandidát, že jo, vždyť je to, je vlastně samozřejmě ruka v ruce, že jo. Já si myslím, že priority jsou jinde. Třeba je to například i to, že tady stoupá i těžká násilná kriminalita za Fialovy vlády.

A tím viníkem je samozřejmě vláda Petra Fialy, tady o tom přece mluvíme. Násilnými trestnými činy s nejvyšším nárůstem v období leden až prosinec 2022 jsou: úmyslné ublížení na zdraví, nárůst o 12,7 %, na 4 171 skutků. Vydírání; 1 242 případů, nárůst o 29,1 % v loňském roce. Nebezpečné vyhrožování - za loňský rok 1 801 případů, nárůst o 10,8 %. Loupež - 1 413 skutků, nárůst o 15,7 %, a týrání osoby ve společném obydlí, 430 skutků plus 6,7 %. Pane ministře Víte Rakušane z hnutí STAN, tady není jediný parametr, všechny ty parametry, co tady čtu, tak je nárůst. Za tu dobu, co je ministrem vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN a je tady Fialova vláda, tak v podstatě všechny násilné skutky, všechna násilná kriminalita strmě roste! A to jsem ještě neřekl vraždy, protože to si nechávám až jako poslední. Protože tam je ten nárůst největší za ministra Víta Rakušana. Celkem bylo spácháno za loňský rok 150 vražd, nárůst o 42,9 %! Vít Rakušan z hnutí STAN neřídí ministerstvo, místo toho zneužívá ministerstvo k politickému boji proti opozici. Hlavně, že vždycky SPD dává do nějaké zprávy, aby nás pomluvil a pošpinil bez důkazů.

Takže místo, abyste řešil kriminalitu, tak špiníte na Ministerstvu opozici účelově. Přitom tady čteme jednu kriminální kauzu, která se týká vašeho hnutí, teď je zase další kauza, že jo, to byla v Praze 5, ne, jak psala média, že vám dala firma sponzorský dar a vy jste jí za to dali zakázku, Praha 5, to bylo na zastupitelstvu. No jasně, to si všichni progoogluje, to byl mainstream, mainstream, to psal. Přímo jméno zastupitelky, Praha 5, tuším, je zastupitelstvo, STAN, sponzorský dar šel hnutí STAN a ta firma za to dostala zakázku. No, tak nevím, jestli za to, ale evidentně média to spojila. Teď nevím, kdo to psal, Mladá fronta DNES, to, myslím, byla, iDNES, Mladá fronta DNES, investigativní novináři.

To znamená, takhle, já vím, že každý může mít své problémy v rámci strany, to chápu, to zase říkám upřímně to chápu. Ale přece nemůžete zapomínat na tu práci, kterou máte dělat pro občany! Takže za vašeho působení - a proč tady čtu ty statistiky? Protože vy jste tady odsouhlasil reformu migrační politiky EU, která jenom zhorší stav a u zhoršujete stav i tím, jak jste úplně neřízeně přijali statisíce jiných migrantů. A prokazatelně všechny trestné činy, ty násilné za vašeho působení rostou. Já se divím, proč, bylo by dobré, aby třeba média informovala veřejnost o výsledcích vaší činnosti za rok 2022. Protože ty statistiky jsou děsivé úplně. Všechny násilné trestné činy, trestný činy jako takové za ministra vnitra Víta Rakušana zaznamenávají prudký strmý nárůst. No, to přece není dobrý výsledek.

A jsou to tvrdá data, oficiální policejní statistiky. Takže doufám, že stejně jako pan premiér Fiala, který tady rozporuje statistiky evropského statistického úřadu Eurostat z vaší milované Evropské unie, je to statistický úřad, když se to nehodí, tak najednou rozporujete, přitom Eurostat má pravdu. Tak doufám, že tady nebudete rozporovat nějakými osobními útoky tady oficiální policejní statistiky. Tady by bylo skutečně dobré říci, proč je za vašeho ministrování tak strmý nárůst. Proč není pokles? Proč to nezvládáte tedy.

Mimochodem, a abych pokračoval dál v těch statistikách, tak oběťmi vražd jsou v převážné většině osoby mající vztah k pachateli, zejména příbuzenský či partnerský, a zvýšil se počet cizích státních příslušníků jako obětí vražd. Takže další objektivní číslo. Takže jaká je situace? Za Fialovy vlády máme méně míst na školách pro naše občany, chybí léky, takže naši studenti se nemohou dostat na střední školy i s dobrým prospěchem. Vláda se na to vykašlala. Chybí léky pro naše občany, nejsou peníze na důchody kvůli Fialově vládě. Ale za loňský rok tu máme skoro o 43 % více vražd, o 10 % více násilné kriminality. A celkově se kriminalita zvedla skoro o 19 % v České republice, tedy téměř o pětinu oproti předloňsku. To je výsledek Fialovy vlády a výsledek práce ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.

A hlavně, že vás zajímá, pane ministře, abyste zase lokajsky odsouhlasil migrační politiku EU místo abyste řešil a byl někde ve Rwandě nebo kde jste to byl ve střední Africe a přitom tady vám bují kriminalita a oběťmi jsou čeští občané. I cizinci, ale i čeští občané, většina z nich jsou Češi, ty oběti, drtivá většina. Takže když půjdu dál, a to jsou ale závažná čísla a k tomu myslím, že je potřeba, aby se pan ministr vyjádřil. A Fialova vláda.

Pojďme dál. Přínosy ekonomické migrace tu vidíme v přímém přenosu a jsou takové, že klesající reálné důchody nebo chybějící léky jsou de facto ještě mírná daň, pokud se nestaneme obětí nějaké násilné kriminality. Až budete zase tvrdit a lhát, pane ministře Víte Rakušane, že straším, až budete lhát, že to, co tady říkám, je extrémní, nebo populismus, tvrdé policejní statistiky, které dokládají, že nezvládá vaše vláda řízení státu, tak si pečlivě, prosím, přečtěte ty statistiky a podívejte se na statistiky kriminality po celé Evropě. Platí tu jasná a nezpochybnitelná přímá úměra. Čím více migrantů, tím více zločinu. To je fakt. A vy tu máte na výběr: ochránit naše občany, nebo je vydat napospas rostoucímu zločinu cizinců. Vaše volba, vaše odpovědnost.

Jak už bylo mnohokrát řečeno, lhali jste ráno, lhali jste v poledne, lhali jste večer a lžete dodnes. Mimochodem jsou to slova renomované ekonomky Ilony Švihlíkové, které řekla v televizi Prima. Ale kdyby to neřekla, tak mně se to líbí ta slova, protože to plně vystihuje současnou situaci kolem Fialovy vlády. K vládě a moci jste se dostali zcela prokazatelně podvodem, protože voliče jste uvedli v krutý omyl. Říkali jste před volbami úplně něco jiného než říkáte, teď. Respektive, než děláte teď. Nemáte právo na nic z toho, co tady provádíte. Vy jste nejhorší vláda za dobu existence České republiky a premiér Fiala je dokonce nejhorším premiérem na světě ze všech demokratických zemí, což nedávno zveřejnila renomovaná americká agentura Morning Consult na základě podrobného průzkumu mezi občany jednotlivých států. A vůbec se nedivím názorům občanů, kteří říkají, že jste nejhorší vláda, která od okupace německými nacisty této zemi škodila.

Problémy migrantů nevyřešíme tím, že si je vezmeme domů, ne. Jen ty problémy přivezeme do Evropy a do České republiky. A Česká republika není nafukovací. Navíc vaše vláda zadlužila během krátké doby naši republiku až po uši, takže stát nemá peníze a na všechno si půjčujete na dluh. I peníze z Evropské unie jsou dluh.

Je třeba, aby mocnosti, hlavně USA a NATO, přestaly podporovat války, ať už v Sýrii, tak i na Ukrajině. Pojďme pomáhat, ale ne tím, že pošleme tanky a zbraně. Až západní země přestanou podporovat místní zkorumpované vlády a začnou skutečně pomáhat, pomohou budovat jejich ekonomiku na základě rovnoprávného postavení, pak věřte, že nebudou potřeba kvóty, protože i Afričanům bude lépe v jejich vlastní zemi. Ono stačí, aby bohaté západní země neokrádaly ty chudší a slabší a zároveň aby naše vládní elity nenechaly okrádat naši zemi. A jak už jsem řekl, základním motivem je - pomáhejme. Ale nejdřív svým vlastním bezmocným a potřebným, a nikoliv rozdávat naše peníze cizím.

Na závěr zopakuji: Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN by měl podle našeho názoru za toto jednání odstoupit z funkce, stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi, a to i vzhledem k tomu, že podle všech průzkumů z poslední doby důvěřuje vaší vládě již pouze kolem 30 % občanů. A to je opravdu žalostně málo.

Závěrem bych chtěl sdělit, že po otevření rozpravy předseda našeho poslaneckého klubu navrhne jménem SPD usnesení, samozřejmě o kterém se bude hlasovat tady ve Sněmovně, pakliže vládní koalice umožní tuto schůzi, a slyšel jsem, že umožníte schválení programu této schůze.

Takže SPD navrhuje usnesení, o kterém se bude hlasovat:

I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se připojila k postojům Polska a Maďarska a odmítla v orgánech Evropské unie zásady směřování k návrhu nařízení, kterým se stanoví společné řízení o mezinárodní ochraně.

A já bych k tomu na závěr dodal: Pokud toto usnesení Sněmovna odmítne, tak v okamžiku, kdy bude SPD ve vládě, tak tyto postoje k těmto dokumentům a podpoře nelegální migrace vládou Petra Fialy zrušíme a připojíme se tak k postojům Polska a Maďarska. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Brno: Romové šli účtovat s Ukrajinci. Okamura ukázal „další případy“ Povinná solidarita, to je protimluv. Fialova kolaborační vláda zradila, vzkazuje Okamura „Spojujeme vlastenecké a konzervativní síly.“ SPD a Trikolora půjdou do příštích voleb společně Okamura (SPD): Když se daně příliš zvýší, nakonec se vybere méně peněz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama