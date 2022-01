Okamura (SPD): Podle našeho názoru Vít Rakušan nemůže být ministrem vnitra

reklama

Vážené dámy a pánové,

na titulních stranách se právě objevila zpráva, že hnutí STAN sponzorují firmy stíhaného muže a 1. vicepremiér a ministr vnitra Rakušan říká, že peníze nevrátí. Takže my si myslíme, že je potřeba, aby nejprve proběhla mimořádná schůze, která je svolána od 9 hodin, protože ministr vnitra Vít Rakušan a hlavně premiér Petr Fiala musí vysvětlit, musí vysvětlit to neprůhledné financování hnutí STAN z daňových rájů.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová po domluvě s touhletou pětikoalicí... No, chtěl bych použít jiné slovo, ale budu slušný poté, co to tady čteme... Tak svolali jste záměrně tu naši mimořádnou schůzi, chtěli jste ji svolat po hlasování o důvěře vládě, protože jste se báli to vysvětlovat před tou důvěrou. Nechtěli jste tyhle skandální informace ohledně hnutí STAN. A jde to jedno za druhým. Neprůhledné financování, financování - sponzoring od stíhaných lidí, pan Farský podvedl voliče v rozporu s koaliční smlouvou Pirátů a STAN, kterou jste slibovali voličům před volbami. Tak jste to schválně svolali až po hlasování, které mělo proběhnout. Ale tohleto přece nejde. My nemůžeme přece hlasovat o takovéto vládě, kde 1. vicepremiér, ministr vnitra, říká, že odmítá vrátit peníze z firem, které sponzorují jeho hnutí, firem stíhaného muže.

Takže podle našeho názoru Vít Rakušan nemůže být ministrem vnitra a nemůže být ani vicepremiérem této vlády. Pane premiére, vy byste měl vyzvat k odstoupení, k demisi ministra vnitra Rakušana a předsedu STANu. A navrhněte tam klidně někoho jiného. Ale tento člověk ve vládě být přece nemůže.

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15513 lidí

A my jsme právě iniciovali společně, SPD a hnutí ANO, protože my máme už dvacet podpisů poslanců, je jich potřeba čtyřicet, takže společně je to svoláno, mimořádnou schůzi k neprůhlednému financování STAN. Protože se znovu a znovu potvrzuje, že hnutí STAN je financováno prostřednictvím nejenom podivných kyperských fondů s nejasnými koncovými majiteli - a Vít Rakušan odmítá říct, kdo jsou ti koncoví majitelé firem, ale dokonce firem stíhaného muže. A je potřeba tuto záležitost vysvětlit. Vy si tady nemůžete prostě prohlasovat na sílu důvěru vaší vládě sami sobě, když tady probíhají takto skandální informace. A netýká se to, jak už vidíme, jenom toho vašeho kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalíka za STAN, s jehož jménem je mimo jiné neprůhledné financování spojeno a kterého jste po vlně kritiky stáhli, protože to neuměl vysvětlit, tak jste ho stáhli z nominace na ministra, nicméně jako náměstek středočeské hejtmanky nadále zůstává, ta hejtmanka je za hnutí STAN!

Takže my si skutečně myslíme, že je potřeba projednat nejprve to vaše financování. Takže si bereme dvě hodiny pauzu na to, abychom i vám dali prostor, abyste si rozmysleli ty vaše argumenty a vysvětlení. A tím pádem víceméně plynule přejdeme do té mimořádné schůze - a je to kvůli tomu, že je potřeba nejdřív vyjasnit to vaše financování. Vyjasněte to, postavte se k tomu čelem a Vít Rakušan nemůže být ministrem vnitra! To je tak flagrantní střet zájmů. Na koho mám dávat interpelaci tedy? Normálně bych dal interpelaci na ministra vnitra ohledně financování STAN. Takže vy mi budete sám odpovídat jako ministr vnitra na interpelaci ohledně vašeho financování? To je tak neuvěřitelný střet zájmů, že to snad není vůbec možný!

Takže já jsem svůj návrh řekl a uvidíme se tedy za dvě hodiny. Mimochodem upozorňuji, že jsem se poradil s organizačním odborem a hlasování o důvěře vládě, protože je po jménech, nelze přerušovat, tzn. nelze zahájit to hlasování a přerušit ho. Takže na to jenom upozorňuji.

Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Jak může poslanec Farský sloužit lidem, když bude osm měsíců v Americe? Okamura (SPD): Ministr Jurečka neříká pravdu Okamura (SPD): Stále stejný zmatek na zmatek Okamura (SPD): „Pan čistý", co teď porušuje všechno, co slíbil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama