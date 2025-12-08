Okamura (SPD): Pražské byty jsou nejdražší ze všech evropských metropolí

Pražské byty jsou nejdražší ze všech evropských metropolí, ceny prudce rostou v celé republice. Víme, jak zajistit dostupné bydlení. Na koupi bytu v Praze aktuálně potřebujete zhruba o třetinu více průměrných českých výdělků než před deseti lety, ukázala analýza. Ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) pak vyplývá, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, informovala tn.nova.
Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je zapotřebí 14,8 průměrné roční mzdy v Praze (Central Group při výpočtu dostupnosti bydlení vychází z toho, že průměrná hrubá měsíční mzda v metropoli je podle dat z Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce 68 239 korun). Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků více než před deseti lety. Nákup bytu v Praze tak nadále zůstává nejméně dostupný mezi evropskými metropolemi. Vyplývá to z analýzy CG Index rezidenčního developera Central Group.
Důvodem nízké dostupnosti vlastnického bydlení je podle předsedy představenstva Central Group Dušana Kunovského dlouhodobě nefunkční povolování. Většina projektů je na úřadech pozdržena, není tak možné přivést je k prodeji.
Podle letošního Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech jsou podmínky k bydlení v Česku páté nejhorší mezi státy EU. Průměrný byt dnes stojí zhruba 13,6 průměrné roční mzdy, což je třetí nejhorší výsledek v EU. Loni na pořízení bytu stačilo 12,9 roční mzdy.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.
Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.
Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).
Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV