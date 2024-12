Okamura (SPD): Tady vidíte servilitu, neschopnost a zaprodanost Fialovy vládní koalice

Vážené dámy a pánové,

jako první mimořádný bod na schůzi Sněmovny navrhuji bod Kvůli Green Dealu a emisním povolenkám se budou opět zdražovat energie.

A hned k tomu dodám, že SPD prosazuje odstoupení od nesmyslné takzvané Pařížské klimatické dohody a prosazujeme také okamžité vystoupení ze systému obchodování s emisními povolenkami. Teplárenské sdružení České republiky informovalo o tom, že dálkové teplo pro české odběratele se zdraží až o 10 procent, což zvýší celkové výdaje odběratelů na vytápění a ohřev vody až o pětinu. Situace se dále významně zhorší po roce 2027, kdy začne být účinný systém obchodování s emisemi paliv EU ETS 2, pro jehož přijetí v roce 2023, a to je potřeba zdůraznit, hlasoval jménem České republiky v Radě Evropské unie i zástupce Fialovy vlády, čímž samozřejmě Fialova vláda opět velice poškodila peněženky našich občanů a firem.

Jde o nové emisní daně Evropské unie a nové emisní povolenky na topení uhlím a plynem, na benzin a na naftu. Jde i o negativní důsledky toho, že nemůžeme využívat naše levné domácí uhlí pro výrobu elektřiny například minimálně do roku 2049, jak si v orgánech EU vyjednali Poláci. Tady u tohletoho bodu bych se chtěl právě zastavit, protože tady vidíte tu totální servilitu, neschopnost, zaprodanost Fialovy vládní koalice, protože pronárodně uvažující Poláci, kteří samozřejmě pro levnou energii potřebují uhlí a mají ho dostatek, tak znovu zdůrazňuji, si vyjednali v orgánech EU výjimku do roku 2049, ale Fialova vláda jako poslušní poslušní mopslíci, a to mám pejsky rád, tady to ovšem přirovnávám k Fialově vládě, tak právě žádnou výjimku nejenom že nevyjednala, ale dokonce ještě v předstihu, ještě dříve, než bylo zapotřebí, tak přistoupila v podstatě k odstřižení našeho uhlí od výroby energií. Což samozřejmě (znamená) konkrétně uzavření našich uhelných elektráren do roku 2033, které plánuje Fialova vláda, a to je samozřejmě pro nás ekonomická a energetická sebevražda, protože za tyto zdroje nemáme adekvátní náhradu.

Stejně tak je pro Českou republiku likvidační současný systém emisních povolenek EU ETS 2, který zdražuje výrobu elektřiny z uhlí, což likviduje energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky. Souhrn těchto regulací ohrožuje budoucnost českého průmyslu, naši budoucí prosperitu, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů, proto jasně říkáme, že klíčovou prioritou příští české vlády musí být odstoupení od takzvané pařížské klimatické dohody, stejně tak jako to učinilo USA za prezidenta Trumpa a jako to USA má v plánu učinit po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu. Protože právě ta pařížská klimatická dohoda nařizuje signatářským státům dodržovat zcela nesmyslné limity snižování emisí CO2.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Další prioritou musí být okamžité vystoupení ze systému obchodování s emisními povolenkami. Zároveň ta příští, nová česká vláda musí podle našeho názoru jasně deklarovat, že nepřistoupí k plnění závazků a regulací Evropské unie v oblasti klimatu, energetiky a omezování automobilového průmyslu. Toto je zásadní politický a programový postoj hnutí SPD před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Dále bych ještě k tomu problému energetiky dodal, že z rozhodnutí státního Energetického regulačního úřadu vzroste regulovaná část platby za plyn o 15 procent. Hlavním důvodem růstu cen regulovaných plateb za plyn je nutnost pokrýt astronomické náklady státu za nákup společnosti NET4GAS, který realizoval bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Byl to předražený nákup.

Součástí nákupu tohoto provozovatele plynovodů je totiž i dluh přes 34 miliard korun, který musí Česká republika, tedy čeští daňoví poplatníci, kvůli Fialově vládě, splácet. V důsledku poklesu tranzitu plynu přes Českou republiku na západ prakticky na nulu již také nelze počítat s příjmy z takzvaných tranzitních poplatků. Dle nejnovějších údajů společnosti NET4GAS tvoří přes 90 procent současné spotřeby zemního plynu v České republice dodávky této suroviny z Ruska. Meziročně se jedná dokonce o čtyřnásobný nárůst. Nárůst ceny plynu je jen dalším důsledkem katastrofálního a diletantského postupu Fialovy vlády v oblasti energetické politiky, kdy čeští odběratelé platí za energie prakticky nejvyšší ceny v celé Evropě.

Hnutí SPD jasně říká, že stát musí převzít plnou odpovědnost za ceny energií a v případě potřeby je zastropovat. Ohledně dovozu zemního plynu pak musí být jediným kritériem jeho cena, a nikoliv ideologická hlediska nebo podléhání tlaku Německa a EU, a právě to ideologické hledisko a podléháním tlaku předvádí Fialova vládní koalice a výsledkem jsou předražené ceny energií v České republice. Takže to je bod číslo 1, mimořádný bod, který tady navrhuji, s názvem Kvůli Green Dealu a emisním povolenkám se budou opět zdražovat energie.

Jako druhý bod na schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Výsledkem chybné politiky Fialovy vlády je hluboký propad reálných příjmů českých občanů. Propad reálných příjmů českých občanů je nejvýraznější ve srovnání v rámci členských států Evropské unie i OECD za posledních pět let. Zatímco například v Litvě došlo za toto období k celkovému růstu reálných příjmů o 16 procent, v Maďarsku o 13 procent, a na Slovensku došlo k růstu o 4 procenta, tak v České republice došlo k jejich největšímu poklesu, a to o 7,5 procenta.

Premiér Petr Fiala minulý týden v České televizi prohlásil, že pokud zůstane v čele vlády další čtyři roky, tedy dohromady osm let, dostanou se prý mzdy českých zaměstnanců na úroveň Německa a Rakouska. Ekonomičtí experti a akademici označují toto tvrzení za naprosté popírání reality a absolutní nesmysl.

Ekonomové uvádějí, že i v případě, že by tempo růstu české ekonomiky bylo dlouhodobě dvakrát vyšší než německé, tak bychom mohli Němce ve mzdách dohnat nejdříve kolem roku 2070. Základním cílem SPD je proto ukončení působení této vlády a lží premiéra Fialy, který si z lidí dělá doslova legraci.

Jedním z hlavních programových cílů příští vlády pak musí být obnova procesu růstu české ekonomiky a komplexní snížení daňové zátěže občanů i firem, které vytvoří prostředí pro dlouhodobý růst reálných platů a mezd. Takže jenom zopakuji, že jako bod číslo 2 navrhuji bod s názvem Výsledky chybné politiky Fialovy vlády, pardon, Výsledkem chybné politiky Fialovy vlády je hluboký propad reálných příjmů českých občanů.

Jako třetí mimořádný bod na schůzi Sněmovny navrhuji bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě v úrovni bydlení pátá nejhorší v Evropské unii. Úroveň a dostupnost a kvalita bydlení v České republice, jak jsem řekl, je pátá nejhorší v celé EU. Vyplývá to z výsledku nejnovější analýzy indexu prosperity a finančního zdraví. Podmínky bydlení v České republice zhoršují vysoké ceny novostaveb, finanční nedostupnost vlastnického bydlení pro široké vrstvy pracujících občanů a rodin či zdlouhavý proces stavebního řízení.

Současně prudce rostou i ceny nájemního bydlení, kde jsme se meziročně v rámci EU propadli o 10 míst směrem k nejdražším nájmům. V Belgii a Dánsku stačí na pořízení nového bytu 6,8 průměrných ročních platů, v České republice je to 13 průměrných ročních platů, tedy dvojnásobek. Markantní rozdíly jsou i v tempu růstu cen nových bytů za posledních 10 let. Ve Francii a v Irsku průměrné ceny novostaveb stouply o 9 procent, průměrný růst těchto cen v Evropě je 37 procent, ale v České republice je ten růst o 57 procent. Jde o další tragické selhání Fialovy vlády a Pirátů, kteří v ní měli tři roky oblast bydlení na starosti.

Nedostupné bydlení, je i jedním z hlavních důvodů, proč v České republice strmě klesá porodnost. Hnutí SPD jasně říká, že stát musí převzít plnou odpovědnost za dostupnost bydlení pro pracující občany, rodiny, seniory a zdravotně postižené.

Máme připraven projekt výhodných, státem garantovaných půjček na bydlení pro pracující rodiny, plán, jak pomoci občanům s přístupem k hypotečním úvěrům, či program podpory veřejné bytové výstavby ve spolupráci státu, krajům, měst a obcí či formou takzvaného družstevního bydlení. Toto vše jsme připraveni realizovat v budoucí vládě. Takže jsem chtěl zopakovat, že bod číslo 3, který navrhuji, má název Česká republika je kvůli Fialově vládě v úrovni bydlení pátá nejhorší v EU.

Jako čtvrtý bod na tuto schůzi Sněmovny navrhuji jménem SPD bod s názvem Vyzýváme Fialovu vládu, aby přestala dodávat zbraně Ukrajině a podpořila mírová jednání.

Končící prezident USA Joe Biden povolil Ukrajině používání raket dlouhého doletu proti jaderné velmoci Ruské federaci. Ta na tuto skutečnost odpověděla použitím balistické střely. To vše v době, kdy celý svět čeká na inauguraci nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten slíbil, že nastolí mír v této oblasti velmi rychle. Jsme na prahu třetí světové války a hnutí SPD odmítá jakékoliv pokusy o eskalaci tohoto konfliktu. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy, aby na všech úrovních, to znamená Evropská unie, NATO, uskutečnila veškeré kroky vedoucí k zastavení tohoto krvavého konfliktu a zároveň ukončila projekty jeho dalšího prodlužování dodávkami zbraní a munice na Ukrajinu. Je potřeba vyjít z reálných faktů, to znamená, že ta mnohamilionová ruská menšina na Ukrajině, která prostě nechce být součástí Ukrajiny, po jejich zkušenostech z Ukrajinou, prostě nechce. To znamená, jelikož jich je několik milionů, to je ten Doněck, Luhansk a Krym, tak samozřejmě ten, kdo by náhodou hypoteticky chtěl je někam odvážet autobusem do Ruska, tak to nelze za a na těch územích žijou po staletí dlouho před vznikem Ukrajiny.

Za druhé samozřejmě je jich takové množství, že to není žádný reálný scénář i pro ty snílky. To znamená, v okamžiku, kdy oni nechtějí být součástí Ukrajiny po těch svých osobních zkušenostech, tak samozřejmě to nemá vojenské řešení a jediným řešením je dohoda. To je situace na straně té mnohamilionové ruské menšiny. Situace na ukrajinské straně je, že téměř milion Ukrajinců, v posledních číslech to bylo přes 700 tisíc, cirka tři čtvrtě milionu Ukrajinců, jsou v podstatě dezertéři a skrývají se v Evropě před ukrajinským branným zákonem, před platným ukrajinským branným zákonem. Krátce řečeno, nechtějí bojovat. Z toho 90 tisíc je v České republice. Mladí ukrajinští muži, nejen mladí, se vyhýbají vojenské službě, prostě nechtějí bojovat. To znamená, situace je taková, že Ukrajinci masově nechtějí bojovat za Ukrajinu, nechce se jim válčit, což chápu, a na druhé straně mnohamilionová ruská menšina nechce být součástí Ukrajiny. Proto z tohoto pohledu znovu říkám - a já už jsem to říkal jako první před dvěma roky a útočila na mě média a Fialova vláda a provládní aktivisti - a ukazuje se po dvou letech zbytečného zabíjení, že jsem měl pravdu. Je to zamrzlý konflikt, který nelze řešit... Říkal jsem - bude to zamrzlý konflikt, nelze ho řešit vojensky.

Proto tady vyzývám jménem SPD Fialovu vládu, aby podpořila mírová jednání a přestala už dodávat zbraně Ukrajině, protože tento konflikt není řešitelný vojensky a navíc hrozí eskalace konfliktu směrem do Evropy. Navrhuji jako čtvrtý bod bod s názvem Vyzýváme Fialovu vládu, aby přestala dodávat zbraně Ukrajině a podpořila mírová jednání.

Děkuji za pozornost.