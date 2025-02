Okamura (SPD): Vedeme fakticky debatu o svobodě slova

Půjdu na tři roky do vězení? Za chvíli se bude hlasovat o mém vydání za protiimigrační plakát. Na základě trestního oznámení z řad vládní koalice na protiimigrační plakát SPD s nápisem „STOP Migračnímu paktu EU“ a další větou Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu, se dnes bude hlasovat o mém vydání či nevydání k trestnímu stíhání, kde mi za tento pravdivý plakát hrozí tři roky vězení.

Dovolte mi, abych dnes nemluvil o sobě, protože už bylo k dané věci řečeno všechno. Myšlenkou, kvůli které tu dnes sedíme, byla kritika špatného rozhodnutí Fialovy vládní koalice, která nehlasovala proti Migračnímu paktu EU a moje varování před doložitelně devastujícími následky neřízené masové a plošné migrace.

Namísto debaty o problému, který vražedně ničí - a to doslova - západní Evropu tu máme ale debatu o tom, co a jak se smí kritizovat. Jak a před čím se smí varovat. Vedeme fakticky debatu o svobodě slova. Ne o mně. Ale o tom, co a jak se smí říkat, ukazovat, na co a jak se smí upozorňovat.

To je to, oč tu dnes běží.

A jsem rád, že tuto debatu můžeme vést, protože svoboda - nejen svoboda slova - je dnes v západním světě ohrožená stejně jako naše bezpečnost v důsledku masové migrace lidí z kulturně odlišných zemí. Začíná éra ne nepodobná normalizačnímu socialismu.

Lidem říkáte, co smí a nesmí říkat, v médiích panuje tvrdá autocenzura a propaganda jedné vyvolené ideologie, protivníci a oponenti jsou dehonestováni, lidé, co otevřou ústa přicházejí o práci. Nařizujete lidem, čím smí topit, majitel hospody si ani ve svém domě nesmí zapálit cigaretu, aby to nepohoršilo ty, kdo k němu ani nechodí. Centrálně se plánuje, kolik kysličníku vypustíme, aniž by to mělo jediný racionální důvod. Prostě chcete to zelené dogma. Nařizujete firmám, jak smí vyrábět a křivíte zemědělství absurdními dotacemi ad hoc vymyšlenými podle toho jaká lobbistická skupina v Bruselu vládne.

Navzdory přírodě prosazujete nepřirozené nebiologické svazky a vymýšlí se nová pohlaví. A z pravdy se dělá dezinformace a ze lži správný postoj. Orwel by zaplakal, jak děsivě se jeho utopické vize naplnily.

A kdo se této diktatuře vedené jen a jen prolhanou, ničivou, nesmyslnou ideologií postaví, je podle samozvaných elit dezolát, dezinformátor a buhvíjaký šváb. Jak příznačné pro současnou dobu, že do této vybrané společnosti přibyla podle liberálních elit i celá americká vláda - včetně prezidenta. A je to americký prezident, který mluví o nutnosti návratu spravedlnosti, nutnosti obnovení svobody slova a potlačení cenzury, zejména na sociálních sítích.

O nelegálních migrantech Donald Trump ve svém inauguračním projevu řekl, že to jsou zločinci a kriminálníci, a vyjádřil tak názor na nelegální migraci. Takže v České republice za Fialovy vlády a za současného stylu práce státního zastupitelství a policejního vyšetřovatele Komárka, který vyšetřuje náš plakát, by měl americký prezident na stole policejní stíhání a také by mu hrozily tři roky vězení jako mě.

Ale je zase milé, že tu je znovu země, kde pronásledovaní lidé s našimi názory, budou moci případně žádat politický azyl a nepochybuji o tom, že by jim ho prezident Trump s chutí udělil.

Vážené kolegyně a kolegové, bez svobody projevu a názoru není svoboda žádná. Bez svobody není demokracie. Filozof a disident Ladislav Hejdánek napsal: "svoboda v demokracii musí být hájena především pro menšiny, neboť ve většinovém systému se většina prosadí svou vahou, i když pravdu nemá. Lidská a politická práva a svobody musí být zajišťovány především pro ty, za nimiž nestojí většina, kteří se neopírají o dav ani o masy, ale kteří proti většině mají pravdu.

Masaryk říkával, že demokracie je diskuse. Nikdo si nesmí osobovat právo nepouštět někoho jiného ke slovu. Smyslem svobody je tedy hledání pravdy, a to jak individuální a soukromé zkoumání, tak veřejné a na veřejnosti působící zdůvodňování, tedy argumentace. Pravdu nikdo nemá ve svém držení, ale všichni ji mohou a mají vyhledávat.

Práva a svobody musí být garantovány právě proto, aby i několik málo lidí smělo a také fakticky mohlo svůj názor a své přesvědčení vyjádřit a zdůvodňovat. Lidské svobody je třeba garantovat proto, že s novým pravdivým nebo pravdivějším poznáním přichází vždycky nejprve jeden člověk nebo několik málo lidí, kteří pak musí ostatní lidi často obtížně přesvědčovat. Práva a svobody musí být garantovány právě proto, aby i několik málo lidí smělo a také fakticky mohlo svůj názor a své přesvědčení vyjádřit a zdůvodňovat. A to je možné jen tam, kde je svobodná půda pro rozhovor, dialog, a také pro spory, pro diskusi.

Jsme hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Svoboda a demokracie je náš program. Jako politické hnutí - pokud je třeba - kritizujeme práci vlády nebo Bruselu a navrhujeme vlastní řešení. Ale prapodstatou naší práce je boj za svobodu a to i za svobodu kritizovat a za právo všech občanů rozhodovat svobodně o své vlastní zemi.

Ukazuje se, že bude nutné i u nás prosadit ústavní právo na svobodu slova bez podmínek. Tak, jako to zaručuje První dodatek k Ústavě USA. Navrhujeme, aby český Parlament měl zákaz přijmout zákon omezující svobodu slova nebo tisku a soudy a státní zástupci, aby měly povinnost svobodu slova a názoru respektovat.

Zakázat je možné jen projevy, které mají za cíl bezprostředně vyvolat násilí nebo protiprávní jednání. V USA se tato výjimka nazývá výjimka „bezprostředně hrozícího nezákonného jednání“ a takové nebezpeční musí být skutečně reálné - nelze tedy stíhat jen za slovní nadsázku, ze které žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí.

Nikdo nejsme dokonalý - učme se od těch, kteří ví, co je demokracie. Jakkoli USA nejsou ideální typ demokracie jsou přece jen stále dál než my, a pro vás, kolegyně a kolegové hlavně z vládní koalice, by nemuselo být až tak těžké přijmout principy, které platí v zemi, kterou v jiných věcech často až nekriticky následujete.

Takže, když si místo „F-pětatřicítek“ z USA přivezeme trochu té demokracie a svobody slova, bude to levnější a násobně prospěšnější pro naši zemi a naše občany.

Děkuji za pozornost.