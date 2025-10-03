Okamura (SPD): Více než 70 procent lidí nedůvěřuje vládě Petra Fialy

04.10.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důvěře vládě.

Okamura (SPD): Více než 70 procent lidí nedůvěřuje vládě Petra Fialy
Více než 70 procent lidí nedůvěřuje vládě Petra Fialy. Zbavme se ve volbách škodlivé Fialovy vlády! Důvěra Čechů ve vládu je na historických minimech. Podle posledních dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyjádřilo důvěru kabinetu Petra Fialy pouze 19 procent obyvatel, zatímco více než 70 procent lidí přiznává nedůvěru. Češi se tak řadí k nejkritičtějším národům z celé třicítky zemí, které OECD sleduje. Zbavme se ve volbách škodlivé Fialovy vlády!

Fialova vláda je zodpovědná za obrovskou kumulovanou inflaci vyšší než 30 procent, zvyšování daní, korupční skandály typu bitcoin, Dozimetr a Kampelička, podporu Migračního paktu EU přerozdělujícího imigranty, schválení nových emisních povolenek, které povedou k rekordnímu zdražování, zdražování energií a potravin, nedostupné bydlení, rekordní propad porodnosti, obrovské zadlužování, zhoršující se zdravotnictví a nedostupnou zdravotní péči, zhoršující se životní úroveň velké části občanů, podporu Ukrajiny a Ukrajinců na úkor českých občanů, omezování národní suverenity, omezování svobody slova, postavení naší země jako kolonie globalistů Západu, zhoršující se školství, podporu genderu atd. atd. Hnutí SPD ví, jak všechny tyto negativní věci změnit k lepšímu a je připraveno se účastnit na příští vládě.

„Tahle vláda mimo své kauzy selhala i v hospodářské politice. Hodně slibovala, například vyrovnaný rozpočet, nezvyšování daní, škrty ve výdajích, nic z toho ale nenaplnila. Drží primát v počtu nesplněných slibů, což důvěru dále podkopává,“ říká politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity. Dodává, že propast mezi občany a politikou se v Česku rozevírá už více než deset let. O věci informovalo Echo24.

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

