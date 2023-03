Okamura (SPD): Vše se děje ve jménu šílenství Green Deal

reklama

Evropská unie via facti prosazuje brutální zdražení bydlení a domů. Evropský parlament v úterý schválil, že majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost. Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely. To brutálně zdraží už tak drahou výstavbu a přinese to obrovské náklady na starší domy. Vše se děje ve jménu šílenství Green Deal. Green Deal schválil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD odmítá klima-šílenství Evropské unie a diktát Bruselu!

O věci informoval iDnes.cz. Pro směrnici hlasovali pouze čtyři čeští europoslanci. Tři z nich, pirátští zástupci Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja, jsou z frakce Zelených. Podporu návrh získal i od Luďka Niedermayera z lidovecké frakce. Návrh pochází z pera Evropské komise, jejíž místopředsedkyní je Věra Jourová z Babišova hnutí ANO.

Předseda Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) Milan Krček považuje schválený návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii za nereálný a aktivistický. Podle něj jde o bezprecedentní zásah do práv především soukromých majitelů nemovitostí. Podle schváleného návrhu by obytné budovy měly do roku 2033 dosáhnout minimálně energetické náročnosti třídy D, což může podle Krčka vyvolat i paniku a způsobí to další nárůst cen stavebních materiálů i prací. Křeček že EU tímto dává zhruba osm let na renovaci zhruba 35 až 40 procent všech budov v unii.

Nově vzniklé budovy mají mít nulové emise a povinně solární panely na střeše, pokud je to technicky a ekonomicky možné. Pro soukromý sektor má nařízení platit od roku 2028, pro nové budovy, které vlastní či využívá veřejný sektor, dokonce od roku 2026. Podle návrhu mají nové a významně renovované budovy přestat používat od roku 2035 jakákoli fosilní paliva pro vytápění.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

