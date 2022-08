Okamura (SPD): Vy tou vaší zoufalostí obtěžujete celou republiku

reklama

Tak vážené dámy a pánové, já si myslím, že tady nemá smysl komentovat pana ministra Jurečku. Občané už si vás přece vyhodnotili, takže já chápu tady tu nervozitu, ty výkřiky, tu zoufalost, protože my jsme se přece dočetli na titulních stranách, že premiér Petr Fiala má nejhorší důvěru ze všech evropských lídrů. Věřím mu pouze 22 % občanů České republiky a 78 %, neboli 80 % lidí už nevěří vaší vládě. Lidi už nechtějí vaši vládu! Už to ukončete! Jste úplně zoufalí, neschopní. Lidé toho mají dost.

Já chodím na akce mezi občany. Já ty občany poslouchám a lidé prostě i ti, co vás volili, tak prostě už jsou taky z toho zoufalí. A osm z deseti lidí podle tohoto průzkumu, například posledního a bylo to i v mainstreamu, si myslí, že za vaší vlády se ubírá Česká republika špatným směrem. To znamená, lidi vás už nechtějí. Prostě už toho mají dost. To je všechno, takže vy si tady můžete vykřikovat, pane ministře Jurečko, co chcete, ale je to v tuto chvíli - politika je vrtkavá říkám, zase to může být někdy nahoře a ostatní můžou být dole, tak to prostě je, ale v tuto chvíli už vás lidi nechtějí.

To znamená a k té pomoci - vy jste uvrhli miliony lidí, z těch deseti milionů v České republice do velké nejistoty. Miliony lidí neví, jak vyjdou finančně. To je fakt!

Vy jste nenabídli žádné řešení. Odmítáte řešení opozice. Jsme tady dvě opoziční strany. A sami žádné řešení nenabízíte. Teď jsme tady na dnešní schůzi, kde berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám v situaci, kdy lidé nemají na zubaře, v situaci, kdy se měsíce čeká na různé výkony. A vy vezmete lidem ještě z toho zdravotního systému 14 miliard a myslíte si, že to je správně. To se úplně míjí. Vy se míjíte vůbec podle mého názoru s tou realitou většiny občanů České republiky. A nemá smysl se tady rozčilovat a křičet. Vždyť ostatně i KDU-ČSL v tuto chvíli se standardně pohybuje na tříprocentní hranici popularity. Takže nevím, o jaké většině lidí mluvíte. Já nevím, kdo je pro vás tedy normální člověk? (Potlesk z lavic SPD a ANO.) Já to vůbec nechápu.

Určitě tím měřítkem nejste vy, jakože si vážím všech občanů České republiky včetně voličů KDU-ČSL. Ale vy nejste zrovna teď v situaci, možná budete, možná budete za půl roku, možná za rok, opravdu je to vrtkavé, jednou nahoře, jednou dole, takže to já vím a sám jsem to zažil. To jako beze sporu. Ale prostě teď nejste v pozici, abyste nám říkal, co a jak. Protože vaše politika, pane ministře Jurečko, já už jsem vám to říkal minule... Víte, že já znám lidi v KDU-ČSL. Vždyť vás nechtějí ani vaši členové už často. Nechtějí. Oni to říkají. Jsou zoufalí z vás, pane ministře. Vy jste uvrhl stranu KDU-ČSL do situace, že jste závislí na ODS, jestli vás vezme do koalice SPOLU, protože sami už vědí, že za vašeho vedení a za téhleté vaší politiky, že už se nemusíte dostat do Sněmovny. Mají strach vaši členové KDU-ČSL. Jsou z toho úplně vyřízení mnozí z nich. Bublá to u vás. Já to vím. To znamená, taková je u vás teď situace za vašeho vedení. Uvrhl jste stranu, která když jsem vstupoval do Sněmovny, tak jste měli kolem sedmi procent, a dneska jsou to tři. Tak já myslím, že vy nejste v pozici teď, abyste nám říkal co a jak.

Takže za sebe říkám, že je to katastrofa. Miliony lidí uvrháváte do obrovských finančních a sociálních problémů. Ta situace se bude bohužel zhoršovat, protože tím, že jste zamítli naše návrhy, že jste zamítli opoziční návrhy na změny programu schůze, tak vy jste způsobili situaci, že poslední možná schůze, kdy ještě bylo možné udělat nějaké změny před topnou sezonou, protože teď už se začne ochlazovat, teď už lidé budou muset začít topit postupně, tak ten poslední moment, který jsme vám tady nabídli jako opozice, tak vy jste ho teď hodili do koše. Vy jste hodili do koše, vy jste hodili do kanálu miliony občanů České republiky, kteří teď nebudou mít na ty zálohy, nebudou mít na ty energie. Do toho se zdražují potraviny. A to jste tady teď udělali tady tím hlasováním. Vy jste upřednostnili bod vzít ze zdravotnictví českým občanům 14 miliard korun. To je výsledek toho hlasování, který tady byl.

My jsme navrhovali jako opozice, a to si dovolím mluvit za obě opoziční strany, finanční pomoc lidem, návrhy na řešení energetické krize. Říkáme to tady od jara. Tuto poslední možnost jsme chtěli využít. Možná by ta možnost byla o něco dřív, ale vy jste si vzali vládní prázdniny, takže jsme opět tady promrhali čas kvůli vám. A teď jste to celé hodili do koše. Další schůze, když nebudu teď říkat tu nedůvěru vládě, která bude příští týden, tak je až přespříští týden. Už se nestíhá nic.

Takže vy jste plně odpovědní, a to vám chci říct, za veškeré problémy českých občanů, nejen ve zdravotnictví, jestli si to dneska prohlasujete na sílu nakonec, ale i za veškeré problémy ekonomické, sociální, zdravotní, že lidé nebudou mít na energie, padají do dluhových pastí, do exekucí. Je 40procentní nárůst nových exekucí, je tady za vaší vlády. Za všechno můžete vy, to je potřeba říct. Za všechno může vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Máte plnou odpovědnost za všechno. Za všechno můžete vy. A to tady budu neustále dokola i v médiích opakovat. Není nikoho jiného, kdo by za to mohl.

A musím se úplně smát tomu, když byl náš předseda klubu Radim Fiala tuhle v televizi a ministr vaší vlády se ho tam ptá: A jak byste to řešili vy? Tak jestli nevíte, jak to řešit, a musíte se ptát opozice, tak běžte pryč. Tak to položte. Tak to položte a nechte to na někom jiném. Ale neptejte se trapně ještě nás v přímém přenosu, jak byste to tedy řešili vy. To je fakt zoufalé. Ale kdybyste to dělali aspoň sami pro sebe. Jenže vy tou vaší zoufalostí obtěžujete celou republiku. Celá republika jde do obrovských problémů, do obrovských problémů.

A já říkám, už to ukončete, protože jsou lidé zoufalí z toho - vy asi nechodíte mezi lidi - a už toho mají opravdu dost. (Potlesk z lavic SPD a ANO.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

