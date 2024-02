Okamura (SPD): Záložna, ODS a praní špinavých peněz

reklama

Vážené dámy a pánové, máme před sebou opoziční mimořádnou schůzi s názvem Zapomenutý milion premiéra Fialy v pochybné kampeličce a podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz. Premiér Petr Fiala opakovaně neuvedl do svého majetkového přiznání podíl ve výši 950 tisíc korun v Podnikatelské družstevní záložně a tuto finanční transakci tajil před občany téměř devět let. Musím upřímně přiznat, že v první chvíli po zveřejnění zprávy, že si pan premiér Fiala neuvědomil, že má podíl v nějaké záložně, jsem si říkal: vždyť to je hloupost, proč se média nezaměří na skutečné zločiny a zlodějny. Stačí ovšem načíst další informace o Podnikatelské družstevní záložně a bylo jasné, že tentokrát jdou alespoň některá média po skutečných zločinech a skutečných zlodějnách.

Jsme svědky nové kauzy, které veřejnost přezdívá Fialova pračka, kde podíl pana premiéra je jen špičkou ledovce. Na úvod musím říct a konstatovat, že premiér ve vysvětlování kauzy očividně lže. Každý, kdo si ukládá peníze do této pochybné družstevní záložny, musí vědět, že to není banka a běžný účet. Už název "družstevní" napovídá, že jsou věci jinak. Pan premiér samozřejmě musel podepsat papíry, že se stává podílníkem a samozřejmě těžko nám namluví, že šel po ulici s necelým milionem v kapse, ale když viděl první otevřené dveře s nápisem Záložna, tak je tam prostě nechal bez přemýšlení, kam peníze ukládá. I když pověst pana profesora s přezdívkou Nutella k tomu svádí, je zcela jasné, že tuto speciální kouzelnou záložnu, co umí prát a schovávat černé peníze a která léta slouží členům ODS a zřejmě i dalším politikům a kterou spoluvlastnil člen ODS, si pan premiér vybral na doporučení svých stranických kolegů.

Fialova pračka je totiž ve skutečnosti pračka spojená s mnoha významnými členy ODS, a to zatím známe skutečně jen střípky z její činnosti. Mimochodem, to nám osvětluje i fakt, proč Fialovu pračku, o níž dnes už máme otřesná svědectví včetně tunelování peněz pro Ukrajinu, nijak neřeší Česká televize, podle pověstí ovládaná právě ODS, a naopak se v kauze angažují Seznam Zprávy, které podporují pětikoaliční konkurenci ODS. V tomto ohledu čeká zřejmě reportéry Seznam Zpráv kruté procitnutí, protože ze zkušenosti víme, že pokud vládní politici kradou, tak je to napříč vládní koalicí a ODS nepochybně v této kauze nezůstane sama, tedy pokud se policie a státní zástupci pustí do práce, začnou trestnou činnost spojenou s Fialovou pračkou skutečně a důkladně vyšetřovat. Vzhledem k tomu, že policie už v minulosti o zločinech ve Fialově záložně důkazy obdržela a z nějakého důvodu nekonala, podal můj spolupracovník nový podnět státnímu zastupitelství a bude po státním zastupitelství i policii žádat vyšetření celé záležitosti. Pokud tomu tak nebude, otevřeme tuto kauzu ihned po volbách, až policii nebude ovládat předseda partaje vyšetřované v jiné korupční kauze Dozimetr, tedy Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle svědectví byl ještě v roce 2016 největší skutečný akcionář, bývalý náměstek ministrů zemědělství za ODS pana Fuksy a pana Bendla, člen ODS Roman Boček. Kde je pan Boček? Kvůli podezření z politické korupce skončil Boček na měsíc ve vazbě. Podle médií jeden z hlavních aktérů kauzy Nagyová, který například koupil akcie, třetinový podíl v říčanské nemocnici od neprůhledné švýcarské firmy a následně je za zhruba 50 milionů korun prodal společnosti AGEL. Není ovšem jasné, kde na nákup vzal. Ještě coby ministerský náměstek totiž v roce 2012 deklaroval, že žádné větší majetky nevlastní.

Kauza Fialova pračka ukazuje, že se nám vrací devadesátky a s megazlodějnami vládních partají. Tak jako za minulé vlády hnutí ANO byl největším kšeftem covid a jím zaštítěné vládní zakázky, a to není nic konkrétně teď o nějaké straně, ale o těch kšeftech, o tom objemu, tak dnes je největší kšeft Ukrajina, díky v podstatě stejné hysterické proukrajinské kampani, která nemá popravdě v Evropě obdobu.

Musím říct, že odhalení kolem záložny neboli banky konečně ukazují alespoň část důvodů, proč se vrcholní vládní politici tak perou za Zelenského autoritářský režim. Ve Fialově pračce totiž mimo jiné podle zveřejněných zpráv zmizelo 14 milionů euro na pomoc Ukrajině.

Vážené dámy a pánové, dovolte uvést pár konkrétních faktů. Když bývalého náměstka na Ministerstvu zemědělství Romana Bočka z ODS začala stíhat policie ve známé kauze takzvaných "poslaneckých trafik", využil služeb šéfa Podnikatelské družstevní záložny Kamila Bahbouha. Jeden z bývalých podílníků této kampeličky Pavel Wurst dokonce veřejně říká, že šlo o transakci, kdy tehdejší vlivný člen středočeské ODS Boček odklonil v osobně složité situaci před úřady své miliony. Roman Boček poskytl peníze do Podnikatelské družstevní záložny a za ty mu Kamil Bahbouh tajně držel podíl v mé dřívější společnosti Wastech, tvrdí Pavel Wurst, který se nakonec kvůli této transakci obrátil na policii a je tedy ochoten svá svědectví doložit i před úřady.

Podle Wursta šlo o charakteristickou transakci, které se v této kampeličce odehrávaly. V záložně pere Kamil Bahbouh peníze. Kdo potřebuje, přinese mu peníze v hotovosti a on je dokáže vložit na účet nebo za ně koupí třeba podíl v nějaké společnosti, říká Wurst o záložně, na niž v posledních týdnech obrátila pozornost zjištění Seznam Zpráv. To, že Bahbouh pomohl stíhanému Bočkovi odklonit velké peníze popsal Pavel Wurst také policii v trestním oznámení, které podal v říjnu 2020. Mohl ukrýt před správcem daně finanční prostředky v minimální výši 53 milionů korun, přičemž tyto prostředky předal Kamilu Bahbouhovi, aby prostřednictvím jeho manželky pro něj nabyl akciový podíl ve společnosti Wastech, píše Wurst v dokumentu podaném u Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Policie však s trestním oznámením neudělala nic, dokonce oznamovatele ani nevyslechla. Nikdy mě k tomu nevyslechli, nechtěli žádné důkazy, nic. Nerozumím tomu proč, říká Wurst, jehož motivací obrátit se na policii bylo dodnes trvající přesvědčení, že ho při této transakci Kamil Bahbouh podvedl. Informace o transakci s 50 miliony a podílem ve firmě nad to Pavel Wurst dokládá obsáhlou e-mailovou korespondencí, kterou s Kamilem Bahbouhem vedl, a v ní šéf záložny řadu věcí kolem zákulisí obchodu popisuje...

A je tady premiér Fiala? Já se chci zeptat řečnicky. On na to kašle úplně tady! Tak my tady probíráme jeho záležitost, název schůze, je tady jeho jméno a on jde pryč. Tak já bych vás, pane místopředsedo, chtěl požádat, jestli můžete přerušit schůzi na tři minuty. No, tak já tady budu, tedy, jestli tady není, dobře, vládní koalice nechce umožnit přerušení, tak já budu pořád opakovat, že premiér Fiala tady není na schůzi, která se jmenuje jeho jménem! Premiér Fiala není na schůzi, která se jmenuje jeho jménem! Premiér Fiala opakovaně neuvedl do svého přiznání podíl ve výši 950 tisíc korun v Podnikatelské družstevní záložně a odešel při mém projevu pryč a ani to nechce poslouchat! Přitom schůze se jmenuje jeho názvem a já říkám, kde je premiér Fiala. Protože jednací řád neumožňuje tedy, dobře, aby se vyhovělo mé žádosti na přerušení schůze, tak já to tady budu pořád opakovat!

Pane premiére, pojďte zpátky do sálu! Proč se schováváte? Kde jste? Kde jste? Já jsem žádal o přerušení schůze! Vy jste mi... vládní koalice tady kroutí hlavou, já žádám, aby premiér Fiala se dostavil na schůzi, protože jsme na mimořádné schůzi... (Místopředseda Havlíček informuje, že už je pan premiér tady.) Dobře, už jste tady, dobře. Tak... (Premiér Fiala hovoří mimo mikrofon.) Prosím vás, jednací řád je, že se mluví na mikrofon.

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Prosím, kdyžtak si to vyřiďte... (Premiér Fiala říká poslanci Okamurovi, že předsedající mu měl říct, že na tři minuty odešel a omluvil se.) Pane premiére, prosím, neříkejte mi, co jsem měl říkat. Prosím, neříkejte mi nikdo, co jsem měl říct. Já jsem nepřerušil schůzi a právě z tohoto důvodu jsem ji nepřerušil, takže mě, prosím, nepoučujte. To je jedna věc a druhá, prosím, vy pokračujte. Děkuji.

Poslanec Tomio Okamura: Takže já bych chtěl... už se to urovnalo, ale já bych chtěla pana premiéra důrazně požádat, aby tady neokřikoval mě, který tady vystupuje v souladu s jednacím řádem. A to, že předsedající mi tu informaci nepodal, to není moje vina, to snad uznáváte. Takže takhle to... děkuji, děkuji. Takže to urovnejme, prosím, takhle, protože já jsem k tomu přišel jak slepý k houslím, v uvozovkách.

Pane premiére, děkuji, že jste zde. Byla to tedy pauza a já bych tedy chtěl rád pokračovat. Takže, informace o transakci s 50 miliony a podílem ve firmě na to Pavel Wurst dokládá obsáhlou e-mailovou korespondencí, kterou s Kamilem Bahbouhem vedl, a v ní šéf záložny řadu věcí kolem zákulisí obchodu popisuje.

Další dnes veřejně známou informací je, že ve Fialově pračce podle médií zmizely miliony zaplacené Ukrajině za dodávky zbraní. Šlo o peníze za dva kontrakty uzavřených s firmou Lvovský Arsenál a s chorvatskou firmou WDG. Jde o dva kontrakty ze září a října 2022, popsal obchod ukrajinský investigativní novinář Vjačeslav Kasim, který na serveru Hromadske.ua o případu píše. Podle jeho zjištění byly smlouvy uzavřeny na 100 tisíc dodávek minometné munice a pak i na střelivo na tanky, pro tanky.

Pátrání po ukradených penězích novináře Kasima a serveru Hromadske.ua dovedlo až do Prahy. Seznam Zprávy získal dokumenty a svědectví, které nastiňují další pohyb ukrajinských milionů. Polovina zálohy, kterou Ukrajina vyplatila na objednanou minometnou munici, dorazila ve dvou transakcích na účty Podnikatelské družstevní záložny. Té, z jejíž kanceláře v Celetné ulici 17 byla část sumy odnesena. Šlo celkem o 14 milionů euro.

Že si chorvatský zbrojař Zubak vybral pro převod milionů z Ukrajiny právě Pražskou záložnu a ne renomovanou velkou banku nebyla náhoda. Jednatelem Podnikatelské družstevní záložny byl jeho tehdejší společník v obchodu, pražský bankéř Kamil Bahbouh. Ukrajina poslala na účty Bahbouhovy Podnikatelské družstevní záložny celkem 14 milionů euro. 29. března 2023 si tyto peníze někdo odnesl v hotovosti v taškách neznámo kam. Podle výdajových dokladů to bylo 2 200 000 euro a 30 milionů korun.

Takže to, co jsem teď uvedl, to bylo jen pár malých faktů k záložně, kde pan premiér Fiala, v uvozovkách, zapomíná své peníze. Mezi veřejně známými členy této kampeličky neboli družstevní záložny se zatím objevilo v uvozovkách jen několik významných politiků ODS. Kromě Romana Bočka je to také předseda ODS Petr Fiala, bývalý předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř či bývalý ministr zdravotnictví za ODS Luděk Rubáš. Zprávy ze zákulisí ovšem hovoří, že významnými členy ODS to nekončí.

Nečekám, že by tahle Sněmovna z výše popsaných informací a lhaní pana premiéra Fialy o té takzvané Fialově pračce cokoliv vyvodila, jelikož má ve Sněmovně většinu Fialova vládní pětikoalice. Znovu ale opakuji, že to naopak čekáme od příslušných útvarů policie a že vyšetření všech podezření bude důsledně dozorovat a vymáhat také příslušné státní zastupitelství. Je možné, že se kauzou Fialovy pračky u policie už zabývají. V tom případě doufám, že bude veřejnost co nejdříve informována o výsledcích.

Vyšetřovat by měl, podle mého názoru, i Finančně analytický útvar Ministerstva financí. Bohužel pod vedením ministra financí Stanjury z ODS se toho pochopitelně nedočkáme. Ve slušné zemi by výše uvedená podezření vedla minimálně k pádu premiéra, ministra financí a vnitra. Jsme ovšem v zemi prolezlé korupcí. Nepochybně další motiv, proč si mnozí bohatí Ukrajinci vybrali k životu naší zemi a nešli dál na západ.

Je to smutné zjištění, že se z peněz našich důchodců zločin na Ukrajině za podpory stran Fialovy vlády nejen financuje, ale zřejmě se na něm i někteří lidé spojeni přímo z vládní ODS i podílejí.

Vyzývám vládní poslance, aby program schválili - program této opoziční mimořádné schůze, abychom se mohli ptát přímo premiéra Fialy, který by měl podle našeho názoru celou záležitost vysvětlit. Tedy krátce řečeno, nevím, jestli pan premiér Fiala hodlá vůbec vystoupit po našich vystoupeních, ale tak jako tak předpokládám, že nebude umožněná diskuse, protože vládní koalice neumožní schválit program této schůze, to je, myslím, zcela zřejmé. To znamená, poslanci nebudou moci diskutovat s panem premiérem Fialou a s dalšími exponenty ODS o tom, jak to vlastně bylo. Takže to je samozřejmě problém, a proto tady o tom hovořím a chci opakovaně vyzvat poslance vládní pětikoalice, aby schválili program této opoziční mimořádné schůze, aby mohla opozice plnit kontrolní funkci a ptát se vás. Ptát se vás, jak to z vašeho pohledu bylo, protože ta fakta, o kterých tady hovořím, hovoří samozřejmě zcela jasně.

Jak jsem již v úvodu řekl, premiér Fiala opakovaně neuvedl do svého majetkového přiznání podíl ve výši 950 tisíc korun v této finanční instituci a tuto finanční transakci tajil před občany téměř devět let. Premiér tuto svou chybu, která je zároveň porušením zákona, dosud nedůvěryhodně zdůvodňoval tím, že měl v této záložně běžný účet a prý si neuvědomil, že to současně znamená i podíl.

S Podnikatelskou družstevní záložnou jsou spojená podezření ohledně nelegálního financování politických stran, například ODS, a praní špinavých peněz. A jak už jsem uvedl, tak tato finanční instituce byla problematická i z hlediska kontrolních orgánů státu, jelikož Finanční analytický úřad jí v roce 2021 udělil pokutu za nedostatečné naplňování povinností podle zákona proti legalizaci zločineckých zisků a Česká národní banka jí v roce 2022 udělilo pokutu za neexistenci vnitřního kontrolního systému.

Hnutí SPD požaduje, aby premiér Petr Fiala na této mimořádné schůzi občanům vysvětlil, jak se tato událost odehrála a zároveň aby zveřejnil veškerá svá daňová přiznání a soupis majetku před vstupem do politiky a nyní, jelikož podezření, že původ peněz, které uložil v Podnikatelské družstevní záložně - jelikož je podezření, že původ peněz, které uložil v Podnikatelské družstevní záložně, nemůže legálně prokázat, což by mohlo znamenat přijetí úplatků, černé peníze a tak podobně. Pokud premiér svá daňová přiznání na soupis majetku před vstupem do politiky a nyní nezveřejní, stává se nedůvěryhodným a měl by podat demisi.

A znovu chci tady apelovat na pana premiéra, který sedí za mnou, jestli byste dal pokyn, aby byla schválena, pane premiére, ta mimořádná schůze, aby byl schválen program, protože my přece potřebujeme diskutovat s vámi, a tady se k té diskusi, pane premiére, jak sám moc dobře víte, jste tady déle než já, v Poslanecké sněmovně, tak k té diskusi se těžko dobereme, když neumožníte vašimi hlasy, aby proběhla diskuse, aby se vás poslanci - opoziční poslanci mohli ptát. Vy jste si vždycky zakládal na tom, když jste byl v opozici, seděli jsme tady vedle sebe čtyři roky, dokonce na místech vedle sebe jsme seděli, tak vím, že prostě - a když jsemdo četl vždycky ta vaše vystoupení, že jste tady napadal - Andreje Babiše jste tady napadal, to se taky netýká SPD, ale jenom to říkám, co a jak finančně Andrej Babiš, a teď máte příležitost tedy ukázat, že vy tedy máte přístup jiný. Takže když máte vy teď kauzu prostě ohledně problémů tady, ohledně vaší úložky, tak já si myslím, že byste teď měl právě ukázat, protože ukázaná platí, po ovoci, poznáte je, a mohl bych pokračovat v dalších přirovnáních, že teď právě ukážete, že jste ten chlap, že jste prostě ten premiér a dáte pokyn vašim poslancům, aby schválili program této schůze, pane premiére. Týká se to vás osobně, proto je to zcela jasné, tento můj požadavek, a abychom to mohli projednat opravdu včetně dotazů poslanců, aby se vás mohli ptát, protože tady je nás v podstatě 90, nebo 80 opozičních poslanců, je nás tady opravdu hodně a já myslím, že tady řada poslanců, když budu mluvit jenom za poslanecký klub SPD, tak by se ráda zeptala v zastoupení našich voličů na tyhle ty podrobnosti. Takže jestli to skončí tím, jestli vůbec vystoupíte, tak jestli vystoupíte, že to bude jednostranný projev a tím to končí, no, tak to mi připadá, že to není správný přístup, který my bychom si představovali. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)

