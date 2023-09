Okleštěk (ANO): Handl Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí s vládou

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já se připojuji k tomu, co tady říkala kolegyně Mračková Vildumetzová. Také jsem spolupředkladatelem těchto pozměňovacích návrhů a co mě velmi, ale velmi, mrzí, je ten handl, který udělaly Svaz měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv ve vztahu k rozpočtovému určení daní a k dani z nemovitostí.

Daň z nemovitosti má téměř konstantní křivku, kdežto daně sdílené mají nějaký progres. 10 miliard na dani z nemovitosti - tyto dva zájmové, respektive odborné, kluby - Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí - vyměnily za 10 miliard, které jim budou ubírány systematicky z jejich rozpočtu, a to tak, že se nebudou moci podílet na rozpočtovém určením daní a vlastně ta snížená varianta 24,47 % tímto klesne až na 24,15 %.

To považuji za neuvěřitelné, protože to je skutečně jenom politická hra. Ale ten progres v té dani se bude projevovat v dalších letech a bude to narůstat o další stamiliony až miliardy. A argument, že prostě obce, města mají dost peněz, je pro mě lichý, protože na ně přechází také velký podíl třeba výkonu a přenesené působnosti, kde se vyskytuje zhruba státní příspěvek ve výši 60, ve výjimečných případech až 70 %, ale zbytek dofinancovávají ta města a ty obce. A ve středních městech se to pohybuje v řádech desítek milionů, takže to není žádná láce, a já si myslím, že to je potřeba také zohledňovat. Takže to je můj první takový příspěvek.

A chtěl bych upozornit na to, že ten příspěvek krajům je pro mě velmi zásadní, protože samozřejmě jsem se podílel na kraji jako hejtman ve funkci a rozpočtové určení daní jsme řešili velmi často. A to, co na nás vlastně stát přenáší, to znamená ve vztahu ke školství, ale to je určeno, silnice, zdravotnictví a tak dál, tak není také žádná legrace, a ty náklady se neustále zvyšují a zvyšují. Protože jsem se přihlásil pouze s faktickou, tak vidím, že čas mi neběží, ale budu férový a opustím klidně tady to svoje pracoviště a umožním reagovat, předpokládám, pana ministra. Děkuji.

