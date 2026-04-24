Olšáková (STAN): Veřejné opatrovnictví není ideologické téma ani politický střet

Vážený pane ministře, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci,
já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, který se týká návrhu zákona upravujícího veřejné opatrovnictví, sněmovní tisk 100. Veřejné opatrovnictví je téma, které se dlouhodobě do Sněmovny vrací, opakovaně je odborně diskutováno a zároveň je zcela zřejmé, že jeho neřešení dopadá na jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel, na osoby, které potřebují podporu při právním jednání.
Předložený návrh zákona reaguje na konkrétní a dlouhodobě identifikované problémy v praxi, nejde o teoretickou debatu ani o marginální úpravu, ale o snahu systémově napravit fungování veřejného opatrovnictví tak, aby odpovídalo realitě v obcích, možnostem veřejné správy a především potřebám samotných opatrovanců.
Současná právní úprava je v řadě ohledů nejednoznačná a nedostatečná. Obce dnes nesou zodpovědnost za výkon veřejného opatrovnictví, ale nemají vždy jasně stanovené nástroje, jak tuto agendu efektivně a kvalitně vykonávat. V praxi tak dochází k situacím, kdy některé obce, zejména ty nejmenší, nejsou personálně ani odborně vybaveny. Není jednoznačně umožněn přenos agendy mezi obcemi, chybí systémový sběr dat a návaznost na financování a není jasně určena gesce na úrovni státu.
To vše vede k právní nejistotě, nerovnoměrné kvalitě výkonu opatrovnictví a v konečném důsledku k ohrožení práv opatrovanců. Je třeba otevřeně říci, že tento problém není nový. Návrh vychází z předchozích legislativních iniciativ, které byly již v minulosti připraveny a dokonce projednávány.
Já sama jsem se konkrétně tomuto tématu věnovala i v minulém volebním období. Tento návrh byl projednán vládou, bohužel k jeho projednání ve Sněmovně nedošlo. A co navrhovaná právní úprava přináší? Je to jednak možnost přenosu veřejného opatrovnictví mezi obcemi pomocí nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, což je zásadní krok zejména pro ty malé obce. Je to flexibilnější určení opatrovníka soudem.
Je to také zavedení systematického sběru dat a co je důležité je zde jasně ukotveno, že tato agenda bude spadat do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, které se bude tématem zabývat a odstraní také dosavadní nejasnosti v řízení a metodickém vedení. Veřejné opatrovnictví se týká osob, které často nemají možnost se samy účinně bránit, rozhodovat anebo hájit svá práva.
Kvalita výkonu opatrovnictví proto přímo ovlivňuje jejich důstojnost, bezpečí i každodenní život. Téma veřejného opatrovnictví se v Poslanecké sněmovně, jak už jsem říkala, řeší opakovaně, a to již několik volebních období. My dnes máme před sebou návrh, sněmovní tisk 100, který nevznikl narychlo, ale je výsledkem dlouhodobé práce, odborné shody a praktických zkušeností. Je proto na místě, aby byl tento sněmovní tisk projednán.
Já bych zde chtěla ještě na závěr říct, že veřejné opatrovnictví není ideologické téma. Není to ani politický střet. Je to základní fungování státu, to znamená ochrana těch, kteří se nemohou sami bránit a sami chránit. Zařazení proto tohoto bodu na program jednání považuji za velmi důležité a ráda bych ho zařadila jako první bod po projednaném bodu o cenách, o vratce ze Senátu, tak abych byla přesná.
Děkuji vám za pozornost.
