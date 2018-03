Opl (Rozumní): Cenzurovaný blog: Zachvátí Evropu válka, nebo se EU dříve "sametově" rozpadne ?

Zachvátí Evropu válka, nebo se EU dříve "sametově" rozpadne?

Možnost reformy EU v reálném čase je naprostou utopií a zkáza Evropy a jejích původních obyvatel se blíží každým dnem.

Jsem ateista, přesto vlastenecky vnímám židovsko-křesťanské hodnoty našeho kontinentu a s tím spojenou kulturu, zvyky, obyčeje i společensky přijatelné vzorce chování, které nám vštěpovali naši předci po dlouhé generace.

To, co se na náš kontinent valí z muslimské Asie a Afriky, je doslova smrtící.

S migrací se k nám blíží nejen zcela zásadní problémy a ohrožení rázu bezpečnostního, ale i zdravotního, ekonomického a sociálního.

A s migrací, i s kriminální činností muslimské komunity mám bohaté zkušenosti z mého působení u Policie ČR.

V souhrnu jsou to problémy tak obrovské, že velmi snadno a rychle mohou destabilizovat celou naši společnost a vyústit v rozsáhlé nepokoje a násilnosti, případně i občanskou válku (to platí pro celou Evropu) - vše je pouze o množství případně vnucených migrantů z výše uvedených regionů.

A všemožné agentury a instituce mluví o desítkách milionů migranrů, kteří se chystají na cestu.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Postoje vládnoucích představitelů mnoha evropských zemí, orgánů EU a papeže, jsou naprosto nepřijatelné a neudržitelné. Tady nelze mluvit o jejich pouhé mýlce či náboženském poblouznění, ale jde o doslova trestuhodné jednání, které hraničí se zradou jednotlivých zemí i celého kontinentu a směřuje k naprosté zkáze nás všech, původních obyvatel Evropy.

Země, které budou mít charakterově pevné vlády, které razantně zamezí přísunu jakýchkoliv migrantů pocházejících mimo náš kontinent a použijí v případě potřeby k ochraně svého území na hranicích veškeré ozbrojené složky, budou mít jako jediné šanci.

Země jako Německo, Francie a další čeká pravděpodobně občanská válka, protože lidé těchto zemí, na rozdíl od jejich politické reprezentace, nebudou chtít dále přihlížet tomu, jak se jejich země mění v muslimské země se vším negativním, co to sebou nese.

Agresivní rétorika na adresu zemí V4 a v poslední době i jmenovitě na adresu České republiky je doslova děsivá. A všichni z historie víme, co obdobně hrozící persony v Německu již dvakrát rozdmýchaly. Tím nejhorším scénářem by bylo, pokud by chtěli některé země skutečně toto realizovat a násilím přinutit ostatní k přijímání migrantů proti jejich vůli. To by znamenalo válku s fatálními následky pro celý kontinent.

Modleme se tedy za "sametový" rozpad EU, po němž na našem kontinentu budou opět zcela suverénní státy, které se budou vzájemně respektovat, obchodovat spolu a žít bez vzájemného vyměšování v klidu a pokoji...

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Opl (Rozumní): Václave Klausi ml., ODS si Vás neváží, přidejte se k nám ! Opl (Rozumní): Udělejme předčasné volby. TOP09, STAN a KDU-ČSL by šli z kola ven. Opl (Rozumní): Trest smrti, nebo "nebrat do zajetí"? Opl (Rozumní): Otřesná ukázka hloupého hazardování se životem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV