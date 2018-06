Opl (Rozumní): Nekompetentní Šlechtová končí, nastupuje vítač Metnar

Z bláta do louže, a to je ve hře ještě nominace Pocheho na ZAMINI!

To, že končí Šlechtová je dobře. Nesmyslné fráze, že existují univerzální manažeři, kteří mohou řídit cokoliv, prostě neplatí. Ona si to o sobě myslela a Babiš ji v tom podporoval a na ministryni obrany ji dosadil. Její úvodní slova při vstupu do funkce, že "se s resortem obrany důkladně seznámila intenzivním 14denním samostudiem na internetu", zůstanou dlouho nepřekonána.

Je ale Metnar změnou k lepšímu?

Určitě není. On sice je z bezpečnostní branže, jenže nikoliv armádní, ale především jde o to, že tento člověk v pozici ministra vnitra již dvakrát jednal v neprospěch naší země při jednáních o migraci v souvislosti s chystanou úpravou dublinské smlouvy.

Doufám, že alespoň Poche nebude šéfem ZAMINI...

(převzato z Profilu)

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro komunální volby 2018 v Praze

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opl (Rozumní): Šabatová dostala nejvyšší francouzské vyznamenání. To je zrůdnost ! Opl (Rozumní): Vlastenecký kandidát Hannig se utká s Drahošem o senát v Praze 4 Opl (Rozumní): Šikana řidičů dosahuje obludných rozměrů Opl (Rozumní): Vítači a sluníčka jásají. Už se rýsuje promigračně naladěná vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV