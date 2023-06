Ožanová (ANO): Trhací kalendář. Tak já říkám programovému prohlášení vlády

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, navážu na tři kolegy, vaším prostřednictvím, na kolegyni Peštovou, Mračkovou a kolegu Brože. Řádný legislativní proces. Vraťme se k jednomu dokumentu, který já pracovně nazývám trhací kalendář. A co tím myslím? To je programové prohlášení této vlády.

Věci, které máte v programovém prohlášení, máte projednávat v řádném legislativním procesu. Tedy nevím, jestli se něco nezměnilo, protože soutěž Najdi deset rozdílů mezi programovými prohlášeními jsem fakt nedělala, takže nevím, jestli jste změnili své programové prohlášení i v těchto bodech. Nicméně jste se zavázali občanům, deklarovali jste veřejně, že když něco máte v programovém prohlášení, řádný legislativní proces.

Kolegyně a kolegové, ten střet zájmů máte v programovém prohlášení. No a kde máme ten řádný legislativní proces? Na poslední chvíli načten pozměňovací návrh, ke kterému se vládní legislativci nemohou vyjádřit a nemůže to jít do řádného legislativního procesu. To je plnění vašeho programového prohlášení?

Víte, co je nejlepším obstrukčním materiálem k tomuto pozměňovacímu návrhu kolegy Michálka, vaším prostřednictvím, pane předsedající? Stanovisko vlády k tisku 110. To je nejlepší obstrukční materiál, kde si vyčtete, co všechno je v tom špatně. A vztahuje se to i na tento pozměňovací návrh. Takže obstrukce, nejlepší je stanovisko vlády. Takže ani vaše vláda s tím nesouhlasí a vy se tváříte, že ano. Nebo vláda byla donucena změnit názor? Pardon, nebyla, protože ve své podstatě nějaký pozměňovák vládou neprochází. To nevím, kde jste potom spolu o tom diskutovali, ale je to tak. Chcete šetřit, přitom zvyšujete počty úředníků, chcete tímto návrhem - a nedodržujete ani své programové prohlášení vlády. Děkuji.

