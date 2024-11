Ožanová (ANO): Vy rozdělujete občany podle národnosti

Děkuji, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Já jsem poslouchala kolegyni Pastuchovou, vaším prostřednictvím, a protože není to moje téma, nicméně víte, tady přichází k tomu, že (je) určitá nerovnost mezi občany, a to není to, co bychom měli chránit.

Já chápu, že chce pan ministr Jurečka nějakou změnu, ale proč ji neudělá pro všechny? Proč najednou použije lex Ukrajina, aby prostě někdo měl nějaké jiné podmínky? Teď se nebavíme o tom, že je někdo takový makový, prosím vás, kolegyně řekla jednoznačně, národnost, vy rozdělujete občany podle národnosti, kolik kdo dostane peněz na vlastně sociální věci, na to, když je nemocný, když potřebuje peníze? Opravdu to záleží na národnosti? Neměli bychom udělat národnost celého světa, aby každý věděl, kolik u nás dostane peněz? I vzhledem k tomu, kdy to má platit.

Proč vůbec hlasovat pro tento pozměňovací návrh? Tady je to o odpovědnosti pana ministra, že měl připravit komplexní změnu, ale pro všechny, která by dopadala na občany, všechny, kteří budou mít na to nárok, bez ohledu na národnost, to si přiznejme, a vy tady vlastně děláte, já nevím, jak víte, nesmíme ve školách a jinde občany řešit podle toho, jací jsou, jaké jsou národnosti, nesmíme je segregovat.

A tady vy vlastně segregujete, vy říkáte, ti mají nárok na víc, ti mají nárok na míň při stejných diagnózách. Vážení, proč? Tohle není koncepční řešení. Koncepční řešení vypadá, všichni mají stejné podmínky, tady říkáte ne, někteří je mají jiné, protože jsou jiní. Všichni jsme lidi bez ohledu na to, co se děje. A víte co, i já řeším v současné době zdravotní věci ve své rodině... (Předsedající: Čas, paní poslankyně.)...zabývám se tímto.

Děkuji.

