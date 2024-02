Ožanová (ANO): Vytvořili jste tři nová ministerstva, zrušíte je také?

reklama

Děkuji. Po přečtení zpravodajské zprávy mého kolegy Tomáše Kohoutka si dovolím se k věci vyjádřit také já.

Návrhem je sledováno omezení účasti laického prvku na co nejmenší množství případů, na kterých se neprofesionální soudci-přísedící budou podílet. Přísedící se zrušením laického prvku naší justice dlouhodobě nesouhlasí. Vezměme si, že i na půdě Sněmovny v tomto volebním období bylo svoláno jednání podvýboru pro justici. Předpokládám, že k tomu moje kolegyně paní profesorka Válková, vaším prostřednictvím, bude hovořit, takže nebudu říkat o tom, co jsme tam všechno slyšeli, ale přísedící měli velmi výrazný názor na tento institut.

V navrhované právní úpravě je také uvedeno, že dojde k určité úspoře. Je tam uvedeno, že dojde k celé úspoře 8 milionů za rok. Pro mě je to tedy úspora zanedbatelná. A ještě se důvodová zpráva odkazuje, prosím vás, na antibyrokratický balíček. Já se podívám, pan ministr Šalomoun je zde přítomen, to jsem ráda, protože to předložil vládě v polovině loňského roku. A protože já jsem o antibyrokratickém balíčku moc nevěděla, kolegyně, kolegové, já jsem si zjistila, o čem to je, a protože to není moc dlouhé aspoň v této oblasti, bude se to týkat právě tohoto projednávaného bodu, tak si dovolím toto zcela odcitovat:

K problematice přísedících soudců. Přísedící se účastní jednání všech trestních řízení před okresním soudem a krajským soudem, jestliže rozhoduje jako soud prvního stupně a řeší zločin, u něhož je spodní hranice trestní sazby pět let a více, a v civilních řízeních v pracovněprávních věcech. V roce 2020 se Ministerstvo spravedlnosti dotázalo soudů ve věci zrušení míst přísedících a většina z nich byla pro. V některých krajích je problémem nedostatek přísedících, rovněž jsou řízení zpožďována kvůli nemocnosti laiků, což vede ke zpomalování soudních řízení. Ministerstvo spravedlnosti již dříve plánovalo přísedící u soudů zrušit. Poprvé jejich zrušení navrhl Jiří Pospíšil, později Jan Kněžínek, avšak ministryně Benešová od plánu ustoupila.

Odborně jde v zásadě o zbytečný institut, který je hájen spíše z emocionálních pozic. Jakýmsi kompromisem by mohlo být ponechání přísedících v trestních věcech, kde dojde k úmrtí oběti, v závorce dopravní nehody, vraždy. Konec citace.

Tak já se přiznám, že když jsem si to přečetla, jak jsem si říkala, bylo by zajímavé zeptat se lidí, zda nenavrhují třeba zrušení Ministerstva pro legislativu, anebo teď je ještě lepší varianta Ministerstva pro evropské záležitosti. To jsou opravdu nově zřízená ministerstva. A když by ti lidi řekli, že ano, tak přijde tady do Sněmovny návrh na zrušení těchto ministerstev? To bych byla velmi zvědavá. To, že soudy chtějí zrušení, to já plně chápu. Ale když se ptáme jenom jedné skupiny zainteresovaných, tak je to podle mě málo.

Celý tento návrh zákona, já se teď omluvím, trošku si rýpnu do pana ministra, zrovna teď asi nebudou ty pochvalné ódy jako u předchozích zákonů, ale myslím, že to zvládneme, tak mně tam chybí ta hlubší analýza. Nedostatek přísedících soudů - ano, můžeme se bavit, v kterých případech můžeme omezit tento laický prvek. Ale chybí mi tam například u té nemocnosti, máme spodní hranici 30 let, ale možná by nevadila i horní hranice, například 80 let. Chybí tam vlastně... vy vybíráte pouze jeden prvek - když řeknete, snižme počty řízení, u kterých budou přísedící - místo toho, abyste se zabývali tím, jak jsou vybíráni, jaké jsou tam podmínky, prostě komplexně posuzovali tuto věc. To je věc, která mi skutečně vadí, protože samozřejmě vím, že když to rozhodují zastupitelstva, tak nějaký zastupitel přijde, řekne, doporučuju toho a toho, ani se moc nezajímá o ty morální základy, podobně záleží na tom, který zastupitel to je, a zastupitelstvo to obvykle schválí, samozřejmě je různá praxe v různých zastupitelstvech, někteří zastupitelé více lustrují kandidáty a jiní absolutně vůbec. Takže kdybychom se zabývali touto otázkou, já to chápu. Ale takové hromadné rušení se mi nejeví úplně v pořádku.

Takže to je to, co já vidím jako chybu tady na tomto návrhu. A pro mě prostě není tento návrh koncepční. A mě by zajímalo, v čem ta antibyrokratizace je, prosím vás? Já bych chápala, když vy jste vytvořili tři nová ministerstva, díky tomu vzniklo 74 pracovních míst. Kdyby se ta tři nová ministerstva zrušila, tak ušetříte víc než těch 8 milionů na těch pár přísedících. Promiňte mi, je to tak. Takže já bych spíš přivítala, kdybyste se tím zabývali víc koncepčně. Opravdu domnívám se, že nelze to řešit pouze tím, že snížím počet řízení, u kterých budou přísedící, ale jak jejich kvalitu, podmínky výběru, kdo rozhoduje. Já si myslím, že by to mělo být komplexní. Za mě tolik k tomuto návrhu zákona (správně tisku) č. 598.

