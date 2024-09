Paroubek (ČSSD): Agenti straší Koudelkovi ve věži

Pokud jde o Rusko, je celá věc celkem jasná, alespoň pro Koudelku a letošní variaci výroční zprávy BIS spíše o houževnatém úsilí Ruska přes svou diplomatickou síť vytvořit jakousi sít agentů v České republice. No nevím, jak by to bylo prakticky možné, ruské diplomatické zastoupení na ambasádě v Praze bylo minimalizováno a tak si lze jen stěží představit, jak jsou agenti ve prospěch Ruska loveni ruskými diplomaty. Těch nebohých pár diplomatů Ruska, kteří tu zůstali, jsou jistě v hledáčku českých a možná i jiných zpravodajských služeb. Takže jsou vlastně pro nábor agentů nepoužitelní.

A tak Koudelka naznačuje, že verbování agentů do ruské sítě špionů probíhá přes ruské diplomaty z cizích zemí. Nevím, jak by se to dalo prakticky provést, jestli verbující rezidenti ruské zpravodajské služby pracují přes internet nebo rovnou telefonicky... No prostě je to blbost. Číňané na to jdou podle BIS od lesa, zaměřují se na české akademiky, podnikatele a politiky. Chci jenom skromně dodat, že jsem byl za poslední rok v Číně třikrát. A že by mne někdo verboval jsem nezpozoroval. Již tato zmínka ve výroční zprávě BIS má být vykřičníkem pro všechny politiky na nejrůznější úrovni, akademické funkcionáře, podnikatele, aby se do Číny vůbec neodvažovali jezdit.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3852 lidí

Záleží pochopitelně na míře odvahy každého, kdo možnost navštívit Čínu, ať už z obchodních nebo jiných důvodů, má. Je potřeba se na vlastní oči přesvědčit o vysoce úspěšném ekonomickém vývoji Číny. Pokud bych já takovou možnost dostal, tak bych se snažil na cestu vzít svou patnáctiletou dceru, aby na vlastní oči viděla, jak vypadá rozvoj podle parity kupní síly nejsilnější ekonomiky světa. Prostě Koudelkové a spol by nás rádi uvrhly do temnoty a izolace podobným způsobem, tak jak to za minulého režimu činili starokomunisté. Protože nevědomím se dobře vládne.

Prostě zpráva BIS je celkem legrační snůška domněnek a fantazií zpracovaných českými rádoby agenty, která není zrovna objektivním zrcadlem současného světa a mezinárodních vztahů. Koudelka a spol. by neměli zapomínat na to, že Čína je naším druhým největším obchodním partnerem. A že dovoz levného a kvalitního čínského zboží od elektroniky až po obuv a textilní výrobky je zajímavý zejména pro lidi ze středních a nízkopříjmových skupin obyvatelstva a že tedy dovoz tohoto zboží stabilizuje sociální situaci v zemi.

Rád bych také připomněl, analýzu jedné z renomovaných agentur pro výzkum veřejného mínění dva roky starou, která byla zpracována pro Českou spořitelnu pod názvem „Česko 2022“. Z této analýzy vyplývá, že 33% dotázaných, podporuje západní orientaci naší země. A dále 30% dotázaných občanů se vyjádřilo, že jsou pro politiku mostu mezi Východem a Západem. Tedy de facto se ztotožňují s nadčasovou myšlenkou formulovanou ve 40. letech druhým československým prezidentem Edvardem Benešem. Já se domnívám, že tyto myšlenky nejsou vůbec neslučitelné. Ostatně, např. Rakousko nebo Itálie jsou součástí západních struktur (v případě Rakouska nikoliv NATO). Ale přitom vedou čilé obchodní i politické vztahy s Čínskou lidovou republikou. A zpravodajské služby těchto dvou zemí nestraší čínskými agenty za každým rohem. Tak by měla postupovat i česká vnitřní rozvědka.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

