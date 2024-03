Paroubek (ČSSD): Vláda odstavením uhelných elektráren pošle celý Ústecký kraj do nesmírné chudoby

reklama

V posledních měsících se ve veřejném prostoru vášnivě diskutuje nad cenami energií pro domácnosti a firmy. V politice je toto téma neustále skloňováno, která vláda to zapříčinila. Ministr Síkela neustále zdůrazňuje ve své namyšlenosti, že začal zachraňovat energetiku. Přitom neustále mluví o rozvoji obnovitelných zdrojů energií, které by v budoucnu měly nahradit „špinavé“ uhelné zdroje nejen ve výrobě elektrické energie, ale i tepla. Přitom si neuvědomuje, že energetika je součástí života všech občanů bez ohledu na politický souboj v Poslanecké sněmovně i mimo ni. Právě současný ministr Síkela a fialová vláda nejsou schopni hledat řešení napříč politickým spektrem. Obhajují svoje politické proklamace a nejsou schopni veřejné diskuse v Poslanecké sněmovně, což se již potvrdilo při parlamentním jednání 16. listopadu 2023. Minulý týden majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač veřejně oznámil, že uvažuje o odstavení dvou uhelných elektráren v Počeradech a Chvaleticích o celkovém instalovaném výkonu 1 800 MW. Reakce ministra průmyslu a obchodu byla opět nepochopitelná, když začal tvrdit, že se defacto nic neděje. Je tomu skutečně tak? Jaksi pozapomněl sdělit, že uhelná energetika se v roce 2023 z 38,5 % podílela na celkové výrobě elektrické energie České republiky. Navíc elektrárna Chvaletice zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla do města Chvaletice a do dvou průmyslových areálů v lokalitě mezi městem Chvaletice a provozem elektrárny. Celková roční dodávka tepla je cca 130 TJ při tepelném výkonu 4x 15 MW. Při odstavení elektrárny bude CZT do města Chvaletice a obce Trnávka bez tepla.

Již deset let komise pro průmysl a obchod ČSSD upozorňuje na problém náhrady uhelných zdrojů alternativními zdroji. Energetičtí odborníci spolupracující s energetickou subkomisí Sociální demokracie analyzovali dopady odstavením uhelných zdrojů a dospěli k názoru, že provoz uhelných elektráren by měl být do roku 2043. Podstatnou část energetického mixu po roce 2045 musí tvořit jaderné zdroje s cca 50 % podílem, paroplynové a plynové zdroje v kombinované výrobě s teplem cca 25 %, obnovitelné zdroje 20 % a další alternativní zdroje v teplárnách zbylých 5 %. Sociální demokraté by měli mít zájem nejen na vyřešení problému s cenami energií, ale zaujmout stanovisko k udržitelné energetice. Tento návrh nebyl, bohužel, akceptován politickým vedením strany jak za předsedů Jana Hamáčka, tak i Michala Šmardy, kteří s ekologickými organizacemi v dokumentu „Vize ČSSD pro Česko 2030“ prosazují odstavení uhelných zdrojů do roku 2030.

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie bere vážně záměr skupiny Sev.en Energy k odstavení dvou uhelných elektráren v roce 2025 a uvědomuje si negativní dopady nejen v dodávkách elektřiny, ale nárůstem nezaměstnanosti převážně na severu Čech. Prohlášení ministra průmyslu a obchodu, že elektřinu dovezeme ze zahraničí, jsou stejně úsměvná jako tvrzení, že z Ruska do Čech neproudí zemní plyn. Nové vedení ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem apeluje na vládu, aby se již nyní začala vážně zabývat energetickou situací při výpadku výroby elektrické energie a možných důsledků při dalším odstavením uhelných elektráren, jak již delší dobu upozorňuje také největší výrobce ČEZ.

Ve Státní energetické koncepci předkládané MPO je za slabou stránku požadovaná „Stárnoucí zdrojová základna z velké části založená na spotřebě uhlí.“ Přitom systémové uhelné elektrárny byly zrekonstruovány s cílem ekologizace. Zejména se jedná o elektrárny Chvaletice, Tušimice II, Prunéřov II a Počerady. V Ledvicích byl v roce 2016 uveden do trvalého provozu nový uhelný blok o výkonu 660 MW s nadkritickými parametry páry. Tyto elektrárny byly rekonstruovány na dodržení parametrů stanovených legislativou – přísné emisní limity, zajištění stabilní dodávky tepla pro obyvatele Chvaletic, Kadaně, Klášterce nad Ohří a Chomutova po celý rok. U všech uhelných zdrojů se při respektování kvality paliva zajištění minimalizace produkce CO2 instalací nejlepší dostupné technologie schopné spalovat uhlí z lomů Libouš, Vršany a Bílina. Tato opatření vedla k minimalizaci spotřeby emisních povolenek s pozitivními dopady na energetickou bezpečnost státu, to je minimalizace závislosti na dovozu primárních zdrojů ze zahraničí. Na tyto aspekty energetičtí stratégové ministerstva průmyslu a obchodu jaksi pozapomněli. Odborníci zajišťující provoz uhelných elektráren se jednoznačně shodli, že by vláda měla zabrzdit se neustálými změnami v integrovaných povolení s limity znečišťujících látek a najít cestu k tlumení ceny emisních povolenek, která je pro provoz uhelných elektráren přijatelná.

Odstavením uhelných elektráren v Ústeckém kraji dojde ke snížení výkonu o 3 210 MW a ztráty ve výrobě ve výši cca 20 TWh/rok s možnými dopady na zvýšení nezaměstnanosti v okresech Louny, Chomutov a Most. Náhrada alternativními zdroji v Ústeckém kraji nenahradí výpadek 20 TWh/rok elektrické energie. Přitom výstavba nových alternativních zdrojů v Ústeckém kraji nahradí pouze regionální spotřebu do maximální výše 10 TWh/rok. Potenciál pro OZE je v ÚK z hlediska klimatických podmínek maximálně 6 TWh/rok. Zbylou roční spotřebu ve výši 4 TWh se bude muset nahradit dalšími stabilními plynovými zdroji. Navíc dojde k výpadku dodávek tepla v systému CZT měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova, Loun, Bíliny a částečně Teplic. Z hlediska výroby tepelné energie je v současné době potřeba hledat přijatelné alternativy, které zabezpečí dodávku obyvatelům.

Česká suverenita sociální demokracie se v nově vytvořené energetické komisi zabývá problematikou odstavením uhelných zdrojů a dospěla k závěru, že je nutné podporovat udržitelnou energetiku s postupnou náhradou hnědouhelných elektráren alternativními zdroji do roku 2045, kdy skončí technická životnost zrekonstruovaných uhelných bloků.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jiří Paroubek: Sprdnuli papeže… mluvit o míru na Ukrajině se nesmí Jiří Paroubek: Bravo, pane prezidente Klausi! Jiří Paroubek: Ostudné rozhodnutí Fialovy vlády Jiří Paroubek: Co dokážou odposlechy - němečtí generálové v negližé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE