Paroubek: Důvěra představitelům politických stran za květen 2018

Celkově se u A. Babiše jedná zatím o převážně pozitivní čísla, ale pokud by tance kolem vlády pokračovaly nadále, nelze očekávat, že by se hodnocení A. Babiše podstatně zlepšilo. Hodnocení osobnosti A. Babiše i ostatních představitelů politických stran do jisté míry koreluje s pozicí jejich politické formace v průzkumech veřejného mínění. Pokud hnutí ANO má 30 % stoupenců v průzkumech veřejného mínění a je s odstupem nejsilnější stranou v těchto průzkumech, je tim5 pozice A. Babiše v osobnostních průzkumech do značné míry daná.

Na druhém místě v průzkumech důvěry či nedůvěry vůči politikům, je předseda Pirátů, Bartoš, s 28 % podpory tak jako před třemi měsíci. Také Bartoš má dost masivní počet těch, kteří k němu pociťují nedůvěru (45 %). Třetí v pořadí, pokud jde o důvěru, je T. Okamura s 28%, jehož důvěra ovšem za čtvrt roku klesla o 5 %. T. Okamura zůstává nejméně důvěryhodným politikem ze všech, s 62% odpůrců, jejichž počet se zvýšil za čtyři měsíce o 4 %. Na čtvrtém místě žebříčku je předseda komunistů Filip s 26 % důvěry a s nedůvěrou 53 % občanů. Je zajímavé, že u Filipa se ani v jednou z obou ukazatelů neposunula za tři měsíce čísla nahoru, či dolů.

Na pátém místě následuje místopředseda hnutí ANO Faltýnek s důvěrou 25 % občanů a s nedůvěrou 49% občanů (vzrostla za tři měsíce o 5 %). Na šesté místo žebříčku se propracoval předseda ČSSD Hamáček s 24 % důvěry, když zaznamenal za čtvrt roku změnu o 5 % směrem vzhůru. A naopak u J. Hamáčka došlo k růstu nedůvěry u 47 % občanů, což oproti předchozímu měření znamená nárůst 15 %.V každém případě je potěšitelný růst 5 % podpory nového předsedy ČSSD.

Za Hamáčkem následuje předseda lidovců Bělobrádek s 22 % podpory, a s rostoucí nedůvěrou o 4 %, oproti únoru, která v květnu dosáhla překvapivě vysokých 59 %. Až za těmito představiteli se umisťují nejvyšší představitelé stran klasické české pravice, předsedové Fiala z ODS s 20 % a Pospíšil z TOP 09 s 19 %.

V každém případě jde dlouhodobě dolů důvěra A. Babiše, nejvyššího lidoveckého představitele Bělobrádka (i jeho místopředsedy Jurečky). A oproti předchozímu roku klesá také důvěra Tomia Okamury. Naopak roste důvěra v předsedy obou stran levice – tedy KSČM a ČSSD Filipa a Hamáčka. Suverénně a dlouhodobě nejméně důvěryhodným politikem v zemi zůstává T. Okamura s 62 % nedůvěry, poměrně těsně následován pány Bělobrádkem (59 %) a Babišem (58 %). Za nimi v odstupu je s 53 % předseda komunistů Filip.

