Paroubek: Ještě jednou ke svobodě českých médií

Vyjádřil jsem názor, že nejsou důvody, tedy vážné důvody, pro to, aby se řešily výroky prezidenta a postup při sestavování vlády na ulici.

Nechci se dostat, pokud jde o média, která jsou schopná z bílého udělat černé a opačně, do stejné polohy jako v listopadu 1989 komunistický aparátčík Štěpán, když se nechal strhnout a před dělníky z ČKD řekl, že o politice nemohou rozhodovat nezletilé děti. Ve hře tehdy ale byly emoce a tak zdrcující většina národa přivítala, že tento nabubřelý aparátčík udělal tak ohromnou komunikační chybu (protože děti přece všichni milujeme) a odsoudil se k úplnému politickému sebezničení. Nikdo kvůli němu neplakal.

Ale upřímně, protest části středoškolské a vysokoškolské mládeže z minulého týdne byl poněkud přes čáru toho, co považuji za spontánní protest. Dvanáctiletá holčička tepající v záběrech televize z předem připraveného textu zlořády ve státě, který jen tak mimochodem zažívá velkou prosperitu hospodářství a také zvyšující se míru důvěry veřejnosti v demokracii, což si myslí aktuálně tři pětiny obyvatel republiky.

Upozornil jsem ve svém článku jen na to, že svoboda redaktorů Hospodářských novin a redaktorů v celém vydavatelství Economia, je determinována vlastnictvím tohoto vydavatelství zkrachovalým uhlobaronem Zdeňkem Bakalou. Kdyby Z. Bakala, kterého prezident ve svém inauguračním projevu jmenoval, nebyl majitelem vydavatelství Economia, neměl bych v Hospodářské noviny tak velkou nedůvěru jakou mám nyní. Většina novinářů v HN je profesionální, byť jasně pravicové orientace. Sestavení čistě pravicového redakčního ansámblu zcela jistě nebylo bez vlivu Z. Bakaly.

A pokud jde o svobodu slova, chtěl bych vědět, jak by HN zareagovaly, když bych jim poslal ke zveřejnění svou analýzu týkající se privatizace menšinového podílu v OKD v roce 2004. Anebo analýzu týkající se prodeje téměř 44 000 bytů OKD přes veřejný příslib Z. Bakaly jinému soukromému investorovi. Anebo kdybych napsal článek na téma: Benefity Z. Bakaly v OKD v době jeho působení v této firmě … Asi bych rychle zjistil, že to s tou svobodou slova u Bakalů není tak skvělé.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Chtěl jsem jenom ve svých článcích upozornit na to, že svoboda redaktorů HN je limitována jejich vztahem k zaměstnavateli. A Z. Bakala je velmi problematický zaměstnavatel. Má své zájmy a já pevně věřím, že vyšetřovací komise sněmovny k privatizaci OKD, vzniklá z iniciativy Pirátů a hnutí ANO, udělá všechno pro to, aby viníci této zjevné rošťárny byli nejen demaskováni (my už je všichni známe), ale aby byli vydáni světské spravedlnosti, alespoň tam kde to půjde. A mohlo by to jít u R. Pokorného, osobního poradce tehdejšího ministra financí a nedávného premiéra Sobotky a mělo by to jít možná také u Z. Bakaly a jeho společníka.

Věřím, že si poslanci ve vyšetřovací komisi dobře poradí. Skandální je poslední věta článku v tzv. Svobodném fóru: „Pokud chce Jiří Paroubek podsouvat lidem jiný názor, ukazuje, že stojí za prezidentem a patrně sdílí i jeho neakceptovatelný postoj k novinářům“. No, ono je to trochu jinak. Prezidenta jsem podpořil před volbami a také jsem jej volil. To ale neznamená, že bych nekriticky přijímal vše, co prezident dělá. Prezident sám musí zvážit, zda nemá jiné možnosti než ukazovat na jednostrannost přístupu některých médií právě v inauguračním projevu.

Nemyslím si, že to bylo úplně vhodné a já osobně bych to v žádném případě neudělal. Jiná věc je, zda je vhodné, aby se studenti zastávali médií z vydavatelství, které je vlastněno naprosto zprofanovaným oligarchou, kterému se podle rozhodnutí soudu může beztrestně říkat gauner. Oligarchou, který spolu se společníkem vydělal v OKD, respektive vyvedl z OKD pro své potřeby a potřeby svého společníka, 100 – 120 mld. Kč. Tyto peníze pak investoval vesměs v zahraničí a ještě republiku v zahraničních médiích stačil pomluvit, že zde neinvestuje proto, že je to tady celé zkorumpované.

Připomeňme v této souvislosti, že Bakala byl před 20 lety nulou, která si přivezla, z Ameriky kde žil, možná několik tisíc dolarů. Dnes je majitelem rozsáhlého impéria v hodnotě desítek miliard korun. A z OKD se tento dobrý muž stačil evakuovat ještě předtím, než na něj začaly dopadat ztráty plynoucí z postupné likvidace těžby. Ztráty, jak se zdá, si tedy Bakala na rozdíl od zisků nechce privatizovat. Myslím, že tuto drobnou nuanci, tedy o vlastnictví HN Bakalou, nikdo z těch, kteří mluvili na shromážděních proti Zemanovi a Babišovi, nebo z těch, kteří hecovali studenty k účasti ve stávce, nemluvil. Proč také?

Takže máme svobodu, ale v té svobodě někteří z nás jsme si rovnější. Nechci mluvit za prezidenta, ale alespoň já to takhle cítím. Možná, že i prezident.

