Paroubek: Velké ambice

Úspěšný, populární a schopný primátor Brna Vokřál ohlásil, že v několika příštích dnech bude hotová koaliční smlouva hnutí ANO s partnery z tradičních politických stran, s nimiž vesměs byl v předchozí městské radě.

Byť v té bývalé městské radě byla jiná síla politických stran. Zejména sociální demokracie byla po Onderkově osmiletém primátorování velmi silná a respektu hodná. Lidé z hnutí ANO se tehdy problémy města spíše učili řešit, alespoň v tom prvním roce vlády. První setkání Vokřála s možnými budoucími koaličními partnery po volbách probíhalo za účasti televizních kamer a to ve velmi srdečné až přátelské atmosféře. Všichni byli kamarádi. A najednou jsme se z médií dozvěděli, že je všechno jinak. Primátorkou má v Brně být lídr ODS, advokátka Vaňková a partnery ODS v radě mají být KDU – ČSL, Piráti a ČSSD. Prostě hnutí ANO bylo vyšplouchnuto a zatím neznámá advokátka z ODS, mimochodem velmi pohledná dáma, ukazuje, že se v advokacii naučila velmi flexibilnímu chování. Reakce Andreje Babiše byla pochopitelná. Mluví o megapodrazu a hrozí návratem kmotrů na brněnský magistrát. Chladně řečeno, výsledky voleb takové řečení umožňují a A. Babiš může dosavadního primátora Vokřála, který je nesporně jednou z politicky nejtalentovanějších osobností ANO, využít někde jinde. Například ve vládě, či obecně ve vládní administrativě.

Ve volbách na pražskou radnici vyhrála o prsa ODS. Když jsem viděl její předvolební kampaň, v níž útočila na kde koho a kde co, tušil jsem, že to pro ni nebude po volbách jednoduché. Časy, kdy ODS získávala při volbách v Praze třiceti procentní podporu, jsou pryč. A proto se tři, v podstatě liberální, pravostředové formace, které skončily ve volbách za ODS, rozhodly pro jednání mezi sebou. Mají prakticky stejný výsledek ve volbách, a tudíž si jejich lídři mohou myslet, že právě oni to jsou, kdo by měli být primátory hlavního města. Každý z oněch lídrů má však své limity. Jiří Pospíšil je určitě velmi zkušeným politikem, schopným volebním lídrem, který umí ve volbách mobilizovat voliče z měšťanských vrstev, ale nemá zkušenosti v komunální politice. A už vůbec ne v té pražské.

Lídr Pirátů, Hřib, nemá zkušenosti z komunální politiky prakticky vůbec žádné, pokud ovšem nepřistoupíme na jeho argumentaci, že má - podle vlastního vyjádření - velké zkušenosti, neboť sleduje online schůze pražského zastupitelstva. Shrnuto a podtrženo, naprosto mu chybí znalost pražských reálií. Z vlastní zkušenosti vím, že mně trvalo nejméně půl roku, jako v listopadu 1998 nově zvolenému náměstkovi primátora pro finance, než jsem se v nové funkci „rozkoukal“. A to jsem byl předtím osm let opozičním členem pražského zastupitelstva. Ale řadu inside informací z prostředí městské rady jsem prostě neměl. Nejlépe připraven pro výkon funkce primátora je ze všech tří lídrů nesporně Jan Čižinský. Ovšem skok ze starostenství v poměrně bezproblémové městské části do primátorského křesla může být i pro něj problém. Ale byl koneckonců jedno volební období členem pražského zastupitelstva. Jeho reálným problémem může být, že alespoň na první pohled jeho kolegové zvolení na kandidátce hnutí Praha sobě, budou mít vesměs stejný problém jako lídr Pirátů Hřib. Budou se teprve "rozkoukávat". Již dlouhé měsíce před volbami na pražskou radnici jsem říkal, že městská rada vedená primátorkou Krnáčovou je zatím nejhorší, kterou město po revoluci mělo. Ale že ta příští rada složená z lidí zcela nezkušených v komunální politice a neznalých pražských reálií, může být ještě horší. Pražané na to budou reagovat po čtyřech letech v dalších volbách po svém.

Zázrak se nekonal a budou hledat nové zázračné řešení. To, že všechny metropole v okolních zemích se v posledních deseti letech vyvíjejí podstatně dynamičtěji a lépe nežli Praha, zatím Pražany příliš nevzrušuje. Vynikající správa města ve Vídni, Berlíně anebo v Mnichově je dána mj. také tím, a zejména tím, že je zachována kontinuita personální. Jinak řečeno, že se klíčové figury na radnicích těchto města dlouhá léta příliš nemění a už vůbec se nemění schopní úředníci…

