Pastuchová (ANO): Já bych vám poradila, paní místopředsedkyně, že mlčeti je zlato

Děkuji, pane místopředsedo.

Tak já také zareaguji na paní místopředsedkyni Richterovou. Doufám, že nás poslouchá, když kouká do telefonu. Já bych vám poradila, paní místopředsedkyně, že mlčeti je zlato, a zrovna u vás a Pirátské strany, protože to, co vy tady jste dneska předvedla ve svém hodinovém projevu, mně přijde jako předvolební kampaň na volby do roku 2025, kdy nám tady vyprávíte svůj program a vaše webové stránky.

Já vám jenom připomenu to, co vy jste odhlasovali. Vy tady zvednete ruku pro zvyšování odchodu věku do důchodu, ale prorodinná politika je taky to, že ti rodiče nebo prarodiče, když mohli jít do předčasného nebo dřívějšího důchodu, tak se mohli starat o svá vnoučata a maminky mohly jít dříve do práce, což teď už také padá.

Další věc - prorodinná politika. Nebo vy tady teď, jak vám záleží na lidech, na důchodcích, na dětech - jak jste hlasovali, aby se zvýšil příspěvek na péči v prvním stupni o pouhých 500 korun? Zamítli jste to a teď se tady kasáte, jak ta vláda, v které jste seděli tři roky, dělala všechno špatně? Vy tady - říkáte to nás mrzí. No, nás to mrzelo taky, když jste hlasovali společně s koalicí o takových nehorázných nápadech, které tady předvedli.

Takže, paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím, opravdu, teď už to nezměníte. Vy jste tady napáchali stejnou škodu jako tahle vláda za tři roky.

