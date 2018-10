Payne (Svobodní): Nová sametová revoluce v EU

Při této příležitosti bude možné podepsat do pamětní knihy deklaraci, která zahajuje diskuse o jiných možnostech evropské integrace a společné hledání schůdného scénáře, jak se k nim dostat.

Scénář by měl být pokud možno „sametový“, tedy neměl by způsobit dramatické škody a měl by umožnit zachování evropské spolupráce tam, kde se osvědčila. Zároveň by měl odstranit vleklý demokratický deficit. Jeden z možných scénářů je popsaný ZDE.

RNDr. Jiří Payne Svobodní



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Deklaraci je možné podpořit i elektronicky (ZDE).

Happening je uspořádán s podporou EP skupiny EFDD, ale je explicitně koncipován jako nadstranický a zúčastní se ho i představitelé jiných skupin. Ke shromáždění promluví zástupci z mnoha zemí, samozřejmě také z České republiky.

Psali jsme: Payne (Svobodní): EU – to prý jsme my Payne (Svobodní): Třetí defenestrace Payne (Svobodní): Výsměch voličům Payne (Svobodní): Právo na vlastní chutě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV