Pekarová Adamová (TOP 09): Absence rychlé pomoci vede k velké frustraci a naštvanosti lidí, kterých se to týká

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych také chtěla stručně okomentovat i pozměňovací návrh, který předkládám a který už je nahraný v systému k tomuto vládnímu návrhu, ale chtěla bych nejdříve začít od trošku širšího popisu současné situace, kdy i včera jsme tady od pana ministra Havlíčka slyšeli, že ve chvíli, kdy přicházela vládní nařízení, tak okamžitě začala platit nebo byla přislíbena jasná konkrétní pomoc, a já už včera jsem namítala, že toto je jasný, zjevný, nepravdivý fakt, který se dá snadno ověřit už tím, že třeba k omezení restaurací a dalších podobných gastronomických provozů docházelo v průběhu září a téměř před měsícem došlo k omezení otevírací doby, které mělo končit ve 22.00 hodin a teprve dnes 21. října tady řešíme kompenzační bonus.

Je tedy potřeba připomenout, že ta pomoc je častokrát právě tím nebo respektive ta absence té rychlé pomoci je často tím, co vede k velké frustraci, nespokojenosti a naštvanosti velké části lidí, kterých se to týká, a pak se nedivme, že tito lidé právě v určitém zoufalství o své vlastní živobytí a o to, z čeho budou platit nájmy a složenky, pak třeba přistupují k ostatním opatřením, která vláda nařizuje, laxněji než by bylo potřeba k tomu, abychom celou situaci zvládli. Tohle je prostě úměra, která je docela, řekla bych, i přímá a nechci tím teď omlouvat nedodržování jakéhokoli z těch nařízení, ale je potřeba si uvědomit, že ta situace desetitisíců lidí je pak naprosto zoufalá a oni opravdu nevidí příliš světlo na konci tunelu.

A píší nám opravdu v obrovských množstvích své konkrétní životní případy, příběhy a poukazují na to, jak těžce se jim po zkroušeném jaru, nelehkém létu, v některých oborech i v tom létu, vrací teď k jejich podnikání s tím, že zase musí omezovat svoje živobytí. My jako TOP 09 a opravdu všichni jsme vždycky tázáni jako pozice, jak bychom to dělali jinak, co bychom dělali, kdybychom byli ve vládě, tak jsme přišli s návrhem takzvaného odškodňovacího zákona. To by byla norma, která by dala jasnou a zákonem danou povinnost vládě ve chvíli, kdy omezí jakékoliv sektory ekonomiky, jakékoliv podnikání, tak zároveň okamžitě nastartovat pomoc s fixními náklady. To jsou ty náklady, které totiž nejvíce živnostníky a podnikatel tíží a jejichž výše častokrát se ani v případě uzavření jejich provozovny nezměnila.

Takže to je zákon, který tady máme možnost projednat. Vláda se na něj tváří bohužel odmítavě. Tvrdí, že nelze kompenzovat škody nebo respektive častokrát i argumentují někteří vládní představitelé, že nelze kompenzovat zisky, to nikdo ani nepředpokládá, je to prostě jenom snaha dát jistotu tomu opravdu dnes zkoušenému sektoru, a to nejenom kultuře, gastronomii, ale prostě všech služeb, které tvoří mimochodem 60 % našeho hrubého domácího produktu, takže to není zanedbatelné a měli bychom se k nim chovat mnohem ohleduplněji. Tato důvěra v to, že když něco se omezí, tak zároveň přichází okamžitě ruku v ruce s tím rychlá, konkrétní pomoc, by pomohla i ke zvládnutí celé situace a to tady zdůrazňuji, proto se tady nebavíme jenom o ekonomickém přežití, ale bavíme se tady i o zvládnutí epidemie. To prostě spolu ruku v ruce jde a souvisí.

Já bych chtěla odůvodnit ještě rychle pozměňovací návrh, který najdete v systému a který ještě nad rámec předlohy navrhuje osobám samostatně výdělečně činným, kterým podle vládního návrhu vzniká nárok na kompenzační bonus, odpustit odvody na zdravotním a sociálním pojištění obdobně jako tomu bylo v období března až srpna 2020. Konkrétně by pak šlo o odpuštění odvodů od října 2020 do konce kalendářního měsíce, který bude následovat po ukončení trvání vládních omezení. (Hluk v sále.) Samotný kompenzační bonus ještě neřeší...

Já už tedy se budu chýlit ke konci tak jako se mi chýlil ten čas, a totiž v současném návrhu není vůbec zohledněna právě možnost odpuštění odvodů, a to je přitom výdaj, který pro mnohé z těch teď uzavřených provozů a z těch, kteří jsou omezeni na svých výdělcích, významně tíží. Takže pojďme jim pomoci tím, že jim odvody úplně promineme a pomůžeme jim zvládnout a překonat tu opravdu nelehkou situaci, která je pro mnohé z nich už údolím smrti. Čím méně jich do toho údolí smrti spadne, tím lépe pro naši ekonomiku poté, co se z tady té nejhorší, příšerné situace podaří dostat. Takže určitě je zájmem TOP 09 podpořit i celou řadu těch ostatních pozměňovacích návrhů, přikládáme i tento svůj vlastní další a pevně věřím, že když s těmi úpravami schválíme kompenzační bonus, tak pomůžeme většímu množství lidí ekonomicky přežít a zvládnout tu velmi zatěžující situaci i na podzim. Děkuji.

