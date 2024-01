Pekarová Adamová (TOP 09): Každý máme nějaké priority, nějaké zájmy

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

tak chtělo by se mi říct, konečně se dostáváme k zákonu o korespondenční volbě. Nechci v té debatě opravdu dlouze zdržovat, proto chci jenom na začátek ještě před tím, než se ten samotný bod otevře a ta dlouhá rozprava, která k němu poběží ještě předtím, protože přihlášek s přednostními právy je celá řada, spíše vyjádřit právě určitou radost nad tím, že se k této prioritě konečně dostáváme. (Nesouhlas z lavic ANO.) TOP 09 je totiž ve svém postoji konzistentní. (Obrací se k poslancům vlevo.) Já myslím, že to je stále legitimní kolegyně a kolegové, každý máme nějaké priority, zastupujeme nějaké voliče, nějaké zájmy a nevím, co je na tom úsměvného, spíše je úsměvné to, jaké otočky někteří jsou schopni tady dělat. A já chci právě deklarovat, že my jsme v tom jednoznačně konzistentní, protože TOP 09 už když byla v opozici, tak opakovaně navrhovala korespondenční volbu a my jsme zkrátka už mnoho let bojovali za to, abychom zjednodušili našim spoluobčanům život.

Proběhne tady určitě debata, která bude opřená o celou řadu argumentů, a já bych si moc přála, aby ty argumenty byly faktické a pravdivé. Abychom se nedopouštěli různého šíření mýtů a nepravd o korespondenční volbě, ať už nás a do budoucna strašili veřejnost, že to je manipulace s volbami, nebo ale i o příkladech ze zahraničí. Dva takové jsou velmi často uváděné. Jeden je rakouský příklad, kdy byly zrušeny prezidentské volby a kde se u nás tady šíří informace, která pravdivá skutečně není, a totiž, že právě tím hlavním důvodem bylo korespondenční hlasování.

Musím deklarovat, že jsem o tom tématu hovořila i se svým protějškem, předsedou Parlamentu Rakouska panem Wolfgangem Sobotkou. A i on sám mě ubezpečil, že je to skutečně nepravda a že ten pravý důvod, proč tehdy soud rozhodl tak, že se hlasování má opakovat, byl, že obálky komise otevíraly dříve. Což, jak uznáte, nesouvisí právě s formou hlasování a s tím, že šlo o doručení hlasů korespondenčně. Druhý příklad, který se tady hojně používá a který je také v posledních týdnech využíván některými z vás, je, že i ve Spojených státech došlo vlastně k určitému zpochybnění voleb právě kvůli korespondenční volbě. Připomeňme, že ten, který nebyl schopen se vyrovnat s porážkou v prezidentských volbách, Donald Trump, napadl ty volby opakovaně u několika soudů. A přes 60 soudů rozhodlo a dalo zapravdu tomu, že k manipulacím nedocházelo. To znamená spojovat tu formu hlasování s tím, jakým způsobem se pak vyvíjela situace, dokonce i snad s útokem na Kapitol, jak se už děje, by bylo velmi, řekněme, manipulativní až demagogické.

Chápu, že se bude tady určitě dnes, anebo v dalších dnech znovu objevovat tento argument, a proto jsem chtěla ho tady říci hned na začátek. A obávám se, že už se tady někteří inspirují i tím, jak právě k volbám Donald Trump v Americe přistupoval a teď také přistupuje. To znamená už několik týdnů a měsíců před tím vlastně zaséval do společnosti určitou nedůvěru vůči celému systému a vůči tomu, že mohou být manipulované a podobně, ať se ten výsledek pak, kdyby se mu nehodil, může na toto svést. Buďme v tomhle, prosím, opatrní. Je to nebezpečné a já myslím, že brát si tento příklad a používat ho i tady - a už slýchám podobné náznaky, respektive čteme i na sociálních sítích a podobně od některých z opozice, nebudu jmenovat - tak tady k tomu zkrátka bych chtěla vyzvat, ať se neuchylujeme, ať k tomu nedochází. Korespondenční hlasování vnímám jenom jako ulehčení výkonu jednoho ze základních občanských práv, které máme všichni občané, kteří jsme plnoletí a svéprávní. Toto svoje právo my, kteří jsme v době voleb v České republice, máme možnost uplatnit poměrně snadno. Volební místnosti, ta jejich síť je tady hustá, tak jsou opravdu na každém rohu, obrazně řečeno. Naši spoluobčané, kteří se však v době voleb vyskytují v zahraničí, tak musí mnohdy cestovat k urně, volební urně stovky, někdy i tisíce kilometrů. Na svých cestách do zahraničí se s nimi setkávám. Jedná se nejenom o krajany, kteří dlouhodobě v zahraničí žijí, ale třeba i o studenty, vědce, kteří jenom dočasně pracují na univerzitách v zahraničí, kteří mimochodem se v této věci také dlouhodobě aktivizují, sdružují a kteří nás kontaktují s tím, abychom právě korespondenční volbu umožnili. Je to jedno z jejich témat, které se nám snaží zprostředkovat a tu svoji zkušenost mi právě mnozí z nich říkali a říkají.

Stejně tak se nemůžeme uchylovat podle mého názoru k takovým argumentům, že když tady někdo nežije, tady trvale nepobývá s námi, tak nemá rozhodovat o této zemi. Tím popíráme to, že je občanem této země. To je základní východisko k tomu, že se účastní voleb. A já jsem přesvědčena o tom, že my máme povinnost a máme se starat o občany v tom smyslu, že jim máme život ulehčovat, lidé tady nejsou pro stát, stát je tady pro lidi. A my bychom měli dělat všechno pro to, abychom jim jejich život zjednodušovali. Tady v tomto případě se skutečně jedná o zjednodušení významné, protože považme, když někdo musí opravdu cestovat třeba i stovky, tisíce kilometrů, tak v tu chvíli ho to stojí nejenom ten čas, ale i nemále finanční prostředky, musí si vzít dovolenou v práci a podobně. To bychom měli mít při svém rozhodování také na paměti. Tito lidé nejsou lidé jiné kategorie, a proto si právě to zjednodušení zaslouží.

Drtivá většina zemí v Evropě svým občanům tuto možnost dávno umožňuje, některé i desítky let.

Pojďme srovnat, jenom srovnat tu situaci u nás. Pojďme srovnat tu situaci pro naše občany s tím, jakou ji mají ve většině zemí v Evropě. A používat formu, která je osvědčená, která určitě i důvěřujme našim institucím u nás bude probíhat stejně jako u nich bez jakýchkoliv potíží. Chápu, že jsou tady různé otazníky nad samotným provedením a je potřeba je zodpovědět a to je legitimní, není to žádná marginálie. Volby jsou samozřejmě velmi důležitá záležitost a je nezbytné, aby proběhly tak, abychom je nemohli zpochybňovat, abychom se vyvarovali jakýchkoliv chyb. Chyby se stávají mimochodem i v tom stávajícím systému, kdy víme, že se u soudu pravidelně, ať už se týká jakéhokoliv hlasování do Sněmovny, do Senátu a podobně, objeví celá řada žalob na to, abychom prověřili, aby byly prověřeny postupy, které byly v těch daných volbách uplatněny, zda všechno proběhlo v pořádku. To je zcela normální a má to tak být a je správně, že tomu bude určitě i v budoucnu. Ostatně netýká se to ale toho, jakým způsobem ta volba probíhá, jestli je to prezenčně tak, jak je dnes jediná možnost, anebo bude možné i distančně.

Někteří říkají: Pojďte rovnou zavést i elektronickou volbu. I takové hlasy se ozývají, těch, kteří si myslí, že i korespondenční volba už patří do minulého století a já myslím, že dnes je to příliš velké riziko. Takže pojďme se věnovat právě tomu, co už desítky let mají ověřeno jinde.

Někde opravdu jsou to desítky let, a pojďme našim občanům ujednodušit život. Stát tu skutečně je pro lidi, ne lidi pro stát. Tak to projevme právě i v tomto zákoně. Týká se to nemála lidí, ale to, jestli jich to skutečně ty statisíce, kterých by se to dotklo, využijí, to už je druhá otázka. Jenom je to pro ně jednodušší, je to volba, je to na nich. Je i na každém z nás, jestli se voleb účastníme, nebo ne, povinnost takovou nemáme. A proto si myslím, že je tady celkem jasné, že takové téma, které se týká statisíců lidí, si zaslouží důkladnou debatu, ale znovu prosím, ať v té debatě dbáme na fakta a nešíříme nepravdy.

Děkuji za pozornost a doufám, že na konci celého dlouhého jednání, celé této dlouhé schůze bude dobrá zpráva pro naše spoluobčany, kteří si zaslouží, abychom tento dluh, který vůči nim máme, splatili. Děkuji.

