Pekarová Adamová (TOP 09): Zvýšení příspěvku na péči by nemělo proběhnout jenom v tom nejvyšším stupni

Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři, paní ministryně, ráda bych se v debatě, nejdříve tedy obecné, vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se v podrobné debatě hodlám přihlásit a který jsem představila už na výboru pro sociální politiku.

Myslím si, že tato novela je potřebná. Chtěla bych poděkovat senátorům za to, že ji připravili. Nicméně se domnívám, že zvýšení příspěvku na péči by nemělo proběhnout jenom v tom nejvyšším stupni a jenom pro některé, ale mělo by proběhnout i pro další skupiny zdravotně postižených a vůbec všech příjemců a mělo by konečně být systémové

Můj pozměňovací návrh obsahuje dvě varianty, resp. jsou v něm uvedeny dvě možnosti, ke kterým se můžeme následně vyjádřit samozřejmě hlasováním. Chci tedy představit zejména variantu číslo 1, protože přestože tady pozměňovacích návrhů bylo předloženo nebo bude ještě předloženo hned několik, které se tomu zvýšení věnují, tak můj pozměňovací návrh je přece jenom v něčem jiný, a totiž v tom, že zavádí určitý systém zvyšování příspěvku na péči, který dnes je zvyšován, pokud se tak usneseme, pokud změníme zákon, a já si myslím, že tento systém valorizace je špatný, protože není předvídatelný, protože lidé, příjemci této sociální dávky, tohoto příspěvku na péči, kterých se týká, tak vlastně jsou odkázáni na to, jestli jednou za pár let tady dojde k otevření tohoto zákona, k novelizaci a tedy ke zvyšování absolutních částek, ale nezohledňuje se v průběhu let, ve kterých nedojde k tomuto zvýšení, že třeba dochází ke zvyšování cen, že zdražují služby, které si tito lidé kupují a potřebují je ke svému každodennímu životu.

Proto jsem se zamyslela nad tím, jaký princip valorizace by byl vhodný, který bychom mohli zavést, aniž by se jakkoli naboural systém výplaty třeba ostatních dávek, a myslím si, že ideální je odpíchnout se od minimální mzdy. Je tomu tak, protože ve třetím stupni, který pobírají nejčastěji lidé sice s těžkou závislostí, ale přece jenom ještě ne v tak závažném stavu, že by třeba nebyli schopni některých úkonů sami, tak tito lidé velmi často jsou například /dám konkrétní příklad/ vozíčkáři, kteří jsou schopni se zapojit do celé řady činností, ale potřebují častou asistenci, a pokud mají takovouto asistenci přijímat, tak pokud samozřejmě nemá být poskytována jenom v rámci nejbližšího okolí, rodiny, ale má být třeba i profesionální, tak samozřejmě musí toho člověka ten příspěvek na péči dostatečně ohodnotit, zaplatit, a to nelze jinak než aspoň v úrovni minimální mzdy, i když i to je tedy určitě pro celou řadu lidí naprosto nedostačující.

Každopádně, v této úrovni si myslím, že by tedy měl být příspěvek na péči v současných číslech, pokud se budeme bavit, těch 12 200 Kč, ve chvíli, kdy se minimální mzda zvedne, tak se má zvednout i příspěvek na péči a aby adekvátně k tomu docházelo ke zvyšování příspěvku na péči i v těch ostatních stupních a také byla samozřejmě ta návaznost na tento ukazatel, který zmiňuji, což je tedy ta minimální mzda, tak navrhuji, aby v prvním stupni to byl 0,3násobek.

Ve druhém stupni 0,55 násobek minimální mzdy a tedy v tom třetím stupni, těžké závislosti, jednonásobek, tedy byla by to ta úroveň minimální mzdy. A u čtvrtého stupně, u úplné závislosti by šlo o dvě varianty a totiž 1,1 násobek v případě, že se jedná o člověka, u kterého je pobytová služba nebo nějaký dětský domov a v druhém stupni, druhá varianta by byla 1,5 násobek, pokud se jedná o ostatní případy, což jsou tedy případy péče doma. To se bavíme o bodu číslo 1 v § 11 a bavíme se teď o mladších 18 let. A druhá verze, tedy těch starších osob, starších 18 let, tam by ty násobky byly o něco samozřejmě nižší, a totiž v prvním stupni 0,1 násobek, v druhém stupni 0,4 násobek, ve třetím stupni ten jednonásobek a čtvrtý stupeň by se taktéž nelišil od těch mladších 18 let.

Myslím si, že pokud se shodneme alespoň na tom, že princip valorizace, která by byla předvídatelná, automatická a která by tedy zaručovala těmto lidem postupný růst příspěvků na péči, by opravdu byla svým způsobem přelomová, ale velmi potřebná věc. A jsem si vědoma toho, že samozřejmě předkládat takovouto zásadní změnu systému pozměňovacím návrhem není nejšťastnější a že tedy samozřejmě to je významný argument, a vůbec pro vás ostatní poslance, pro to, takovýto pozměňovací návrh nepodpořit. Nicméně myslím si, že máme možnost tedy alespoň zahájit díky tomu debatu nad celým systémem vyplácení příspěvků na péči a že máme možnost se od tohoto řekněme odpíchnout k nějakému dlouhodobému řešení, které bude právě výhodné pro příjemce i ve své podstatě předvídatelné pro stát.

Pokud tedy pozměňovací návrh, který předkládám, neuspěje, stejně jako neuspěl ve výboru pro sociální záležitosti, tak si dovolím formulovat alespoň usnesení pro Sněmovnu, doprovodné usnesení, které by zavázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, aby takový mechanismus samo našlo a aby i prosadilo ještě v tomto volebním období tak, aby příjemci příspěvku na péči měli pravidelnou valorizaci. Pravidelná valorizace daná zákonem je např. u důchodů, takže nevidím důvod, proč by neměla být i tady v tomto případě. A to usnesení samozřejmě předložím až ve třetím čtení, nicméně ve chvíli, kdy budeme hlasovat, tak si myslím, že už dnes můžeme podpořit významnou změnou příjemce příspěvku na péči a vnést do valorizace jasná pravidla, která jedině zpřehlední celý ten systém.

Varianta II mého pozměňovacího návrhu je o mnoho skromnější, protože tam už se nejedná o změnu toho systému, ale jedná se o zvýšení příspěvku na péči ve třetím stupni, a to právě na úroveň minimální mzdy, a to z těch zřejmých důvodů, které jsem uvedla už v předchozích svých odůvodněních k první části svého pozměňovacího návrhu. Tedy je-li to těžká závislost, tak si myslím, že péče, která by měla být poskytovaná, by měla být ohodnocena stejně, jako je dnes výše minimální mzdy.

Samozřejmě, že oba dva pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás tímto žádám, mají velké finanční dopady do rozpočtu. Konkrétně ve variantě číslo I se jedná o 5,9 mld. Je to kvalifikovaný odhad samozřejmě. A varianta číslo II, v tomto případě je kvalifikovaný odhad 3,3 mld. Nicméně věřím tomu, že zrovna tito lidé si naši pozornost zaslouží a ve chvíli, kdy tady tedy dáváme miliardy ročně, tedy budeme dávat miliardy ročně na různé nové benefity typu slevy na jízdném pro určité skupiny lidí, tak tady toto je mnohem zásadnější pomoc lidem, kteří si jinak příliš pomoci nemohou, nemůže se třeba řada z nich se zapojit vůbec do pracovního procesu, naopak třeba u příspěvku právě pro třetí stupeň se jedná i o to, aby se vůbec mohli někteří zapojit do pracovního procesu, takže samozřejmě je to různé a je to různé u všech těch příjemců, ale myslím si, že by stálo za to zrovna tady tomu věnovat mnohem větší pozornost, než byla doposud věnována.

Takže děkuji vám za případnou podporu obou dvou pozměňovacích návrhů a jak říkám, myslím si, že vnášet do vyplácení sociálních dávek jasný systém v tom, jakým způsobem se zvyšují, jak jsou valorizovány, zrovna v případě této dávky je na místě. Měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus. Já jeden takový nabízím a doufám, že velkou část vás tento konkrétní přístup přesvědčí. Takže děkuji.

Psali jsme: Starosta Kadaně se obrátil na Babiše kvůli zneužívání dávek Babiš chce dál zvyšovat kvalitu života Čechů. Připravuje plán Václav Kovalčík: Vláda při ekonomickém růstu kašle na invalidy Kohoutová (ODS): Změny zákona o sociálních službách je nutné přijmout. Nikoli ale v rychlosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV