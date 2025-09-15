Výpalné pro ODS? Šlachta má analýzu. Kvůli zakázkám v IKEM dal trestní oznámení

Podezřelé zakázky na srdeční chlopně za více než miliardu korun, které jsou realizovány přes prostředníka v podobě firmy se dvěma zaměstnanci. „ODS chce peníze ze špitálu. A to jinak než ofiko,“ zaznělo na jednom z odposlechů kauzy kolem IKEM.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Robert Šlachta se zakázkám podíval na zoubek a dobral se k podivným skutečnostem. Pražský Institut klinické a experimentální medicíny kupoval technologii umělé srdeční podpory z produkce americké společnosti, která má v Česku své zastoupení. Přesto IKEM tuto technologii nekupoval přímo od Američanů, ale od malé české firmy Omnimedics, která sloužila jako prostředník.
Výběrové řízení bylo dle Šlachty a jeho zjištění vždy připraveno tak, aby vyhověl jeden konkrétní produkt od jediné společnosti. Srovnáním se potom šéf Přísahy a jeho právní tým dobral k tomu, že stejná firmy prodávala stejný produkt i v Maďarsku, ale za cenu nižší až od 25 %.
„Máme podezření, které v trestním oznámení velmi podrobně popisujeme, že zakázky byly ušity na míru konkrétnímu produktu a konkrétnímu uchazeči. Stejné srdeční chlopně jsou firmou Omnimedics, která je pouze přeprodává, u nás prodávány do IKEMu o 10 až 25 % dráž než do Maďarska. U nás je to vždy za nejvyšší možnou cenu, která je dána úhradovou vyhláškou. Výrobce chlopní, kterým je americká firma Abbot, dodává své produkty v ostatních zemích napřímo, u nás přes prostředníky. Velmi zajímavé je i to, že přes prostředníka prodává tato americká firma pouze chlopně, ale nikoli své ostatní produkty,“ popsal šéf Přísahy a bývalý elitní policista Robert Šlachta.
Jeho hnutí Přísaha si k případu nechalo vypracovat obsáhlou analýzu. „Firma Omnimedics získala od IKEM od roku 2016 veřejné zakázky na dlouhodobou mechanickou srdeční podporu v hodnotě téměř 1,2 miliardy. A z toho jsou jejich marže 140 milionů korun. Firma Omnimedics měla pouze čtyři zaměstnance a teď dokonce jen dva,“ upozornil.
Nevynechal důležitou souvislost a tou údajně je spojení firmy Omnimedics s poradcem premiéra a zároveň přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivanem Netukou. „Měl jsem možnost nahlédnout do materiálů, které dokazují, že historicky za firmou Omnimedics stojí právě pan Netuka. Tyto materiály jsou součástí spisu. Našli jsme také jeden odborný článek, ve kterém pan Netuka píše, že vlastní podílové fondy nebo jednotlivé akcie zdravotnických společností jako součást soukromého rodinného investičního porfolia. Podívali jsme se tedy, kde pan Netuka figuruje, a v obchodním rejstříku je jeho jméno evidováno pouze u čtyř subjektů. Jde o dva spolky, jeden nadační fond a společenství vlastníků jednotek. Žádné zdravotnické společnosti,“ narážel Šlachta na možnost skrytého vlastnictví přes daňové ráje.
„Proč trestní oznámení podáváme teď? Jednak se blíží promlčecí doba, ale zásadní je něco jiného. Je vypsána nová zakázka na tyto srdeční chlopně, která končí 30. září. Je proto mimořádně důležité, aby policie začala konat a aby tato zakázka byla soutěžena v jiném módu než dosud. Kromě toho zde je podezření na skryté financování ODS. Díky tomuto trestnímu oznámení může policie konat,“ dodal Robert Šlachta.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka