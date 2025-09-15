Vondráček: Cenzura, dluhy a Green Deal? Už to není demokracie

V nedávném streamu mluvil nejen o brutálním omezování dosahu na sítích a o vládní šikaně opozice, ale také o hrozbě, že bude SPD zakázána a Svobodní poté na řadě. „Tohle už nejsou jen politické neshody. To je režim, který přitahuje šrouby a likviduje odpor,“ říká ostře.
„Vidíte toto video? Tak to máte štěstí.“ Tak začíná Libor Vondráček stream, ve kterém popisuje, jak algoritmy sociálních sítí omezují dosah opozice ve volebním roce. Není to prý náhoda. „Někdo se rozhodl výrazně omezit dosah našich videí. Takhle vypadá shadowban v praxi. Komu se hodí, aby se ve volebním roce informace od naší redakce nedostaly mezi lidi?“
Podle něj jde o koordinovaný útok na kritické hlasy, který má utlumit debatu o selhání vlády, Green Dealu nebo dluzích. A i když se tomu říká „boj proti dezinformacím“, skutečný cíl je jasný – umlčet nepohodlné.
Proč Svobodní spojili síly s SPD?
„Po minulých volbách propadl milion hlasů. A důsledkem je, že dnes vládne vláda, která ani nezískala většinu hlasů těch, kteří přišli k volbám,“ vysvětluje Vondráček důvod spojenectví s SPD. Podle něj voliči sami žádali, aby se takový scénář už neopakoval.
„My jsme si v listopadu stanovili jako hlavní cíl těchto voleb, aby nepropadly naše hlasy. Protože když dvě, tři procenta lidí dají hlas Svobodným, ale my se nedostaneme do Sněmovny, ty hlasy se přepočítají a rozdělí mezi Babiše, Rakušana, Fialu... tedy lidi, kteří jdou proti našemu programu.“
Na dotaz ohledně průzkumu SANEP, kde SPD chybí jen 1,1 procentního bodu do druhého místa, reaguje s nadhledem. „Průzkumy dneska něco naznačují, ale opravdu důležité bude, jak se hlasy sečtou a přepočítají. Já se například děsím scénáře, že by hnutí STAN a ANO měly 101 hlasů.“
Podle něj by v takovém případě mohlo dojít ke kolaboraci. „Zahraniční tlak by je mohl dotlačit k tomu, že spolupracovat budou. Pokud jim ale v tom zabráníme, budou muset spolupracovat s námi. A pak budeme moci tlačit na prosazení programu: referendum o Green Dealu, zachování koruny, zastavení cenzury,“ myslí si Libor Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
Vondráček se ostře staví proti nařízení EMFA z dílny EU, které prý otevírá dveře k ještě tvrdší cenzuře. A viní přímo Věru Jourovou. „Autorkou této legislativy je Věra Jourová. Snažila se to protlačit a zároveň říká, že je potřeba podporovat ta správná nezávislá média. To je přece úplný Orwell. Jakmile bude EU někomu sypat miliony, nemůže to být nezávislý novinář. To je novinář závislý na evropských penězích.“
Dopady jsou prý už vidět: „Za covidu jsme se v médiích nedočítali názory profesora Berana, ale články, že je to dezinformátor. Dnes víme, že pravdu měl on – a dezinformátory byli ti, kdo tvrdili, že vakcína má 100% účinnost.“
Hrozí zákaz SPD? A Svobodní příště?
Libor Vondráček se obává, že stíhání SPD a Tomia Okamury je záměrný politický útok, který má vést k jejímu odstranění ze hry. „Pokud by se udržela tato vláda u moci, čeká nás odsouzení Tomia Okamury. A tím pádem – protože SPD je jako celek trestně stíhána – by mohla být zakázána. A kdo bude další? Svobodní. Proto jsme spojili síly, abychom tomu zabránili.“
Dalším tématem byla také dluhová spirála ČR. Podle Vondráčka je zadlužování cesta k otroctví. A viní obě vlády – Babišovu i Fialovu. „Babiš vytvořil 800 miliard, Fiala 1200 miliard. Každé dítě v ČR dnes dluží 323 tisíc korun, aniž se ještě narodilo. To je šílené.“ Svobodní proto požadují razantní úspory, například sloučení ministerstev a konec financování ideologických projektů.
Jednoznačné NE říká i emisním povolenkám pro domácnosti. „My jsme vytvořili na webu svobodni.cz/ETS kalkulačku, kde si každý může spočítat, o kolik ho Green Deal připraví. A je to v desítkách tisíc korun – za nic.“
A přidává děsivou statistiku: „EU sama přiznává, že 120 milionů domácností bude ohroženo energetickou chudobou. To je polovina Unie. U nás jde o 5,5 milionu lidí.“
„Zabraňme tomu, že by nás EU zničila vlastními penězi“
„Peníze za povolenky půjdou do Bruselu. A odtamtud zpátky k těm, kdo se lepí k asfaltu a řvou, že planeta shoří. Normální pracující člověk, jenž chodí 12 hodin na směny, pak platí aktivistům za to, že blokují silnice. Tohle je konec zdravého rozumu.“
Na závěr se Libor Vondráček vyjádřil i k možnému zapojení české armády na Ukrajině. „Děsí mě nápady, že by naši vojáci měli být posíláni na Ukrajinu. Tohle nemají v popisu práce.“ A dodává: „Kdo chce bojovat, ať jede sám. Ale naši vojáci mají chránit Česko – ne umírat ve válce, kterou nevyhlásili.“
autor: Karel Výborný