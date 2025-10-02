Peksa (Volt): Nedám pokoj

Tak nám pomalu končí předvolební kampaň, která byla dobrým vyvrcholením těch předchozích 8 let bizáru a nenávisti. Protože to nebylo nic než nekonečné strašení “když nebudeš volit, koho chci já, otevře se peklo a ti druzí to tady úplně zničí”. A těch 8 let bylo pro mě osobně hodně speciálních, protože mi dalo šanci nahlédnout pod pokličku toho vládnutí. Se vším všudy, jak se tvoří zákony, rozpočty i jak se kontroluje utrácení peněz.
No, upřímně, z méně odhodlaného člověka by tato zkušenost asi udělala anarchistu. Pokud mají v něčem pravdu jak příznivci současné pětikoalice, tak příznivci týmu Babišova týmu, je to odhad, že ti druzí to tady zničí. Můžeme si povídat o covidových statistikách, o tom, že polské mzdy dohnaly české, naprosto předražených bytech nebo o totálně zpackané digitalizaci. Ve všech případech obě ty vlády perfektně ukázaly, že české problémy neumějí řešit a vlastně dělají víc škody než užitku.
Anarchista nicméně i přesto nejsem, protože si pořád myslím, že to může být lepší. Protože, když se podívám, co průměrná vláda Německa, Nizozemska, Finska nebo Španělska pro české občany udělala prostřednictvím legislativy Evropské unie, tak to pořád bude lepší, než obě poslední české vlády dohromady. Takže ono to jde, jen se musí chtít (a umět).
S ohledem na výše uvedené jsem si řekl, že si nedám pokoj a že tady zkusím zase jednou vybudovat něco nového. Nemá cenu si nalhávat - trvá to a dá to práci. Znamená to postupně mobilizovat dobrovolníky, shánět finance, bojovat o přístup do médií a prostě občas jít do voleb, i když se vás ti ostatní sebevíc snaží odradit a zastrašit, že nemáte šanci, že berete hlasy těm nebo oněm a kdesi cosi.
A protože chci přinášet evropská řešení do Česka, vybral jsem si rovnou tu jedinou celoevropskou, sociálně-liberální stranu, která tu je. Volt Česko jde do svých prvních
parlamentních voleb a já mám tu čest vést pražskou kandidátku. A budu moc rád, pokud nám svým hlasem pomůžete rozproudit Česko!
autor: PV