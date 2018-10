Pernica (KSČM): Volby jsou tady

Máme jedinečnou možnost rozhodnout o tom, jak budeme žít po další 4 roky. Komunální volby může ovlivnit každý z nás. I když má KSČM širokou voličskou základnu, je třeba nepodcenit svou účast ve volbách. Právě náš hlas může rozhodnout o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu našeho města či obce. Proto bych rád poprosil všechny občany, kteří mají chuť měnit věci k lepšímu, aby přišli do volebních místností.



Myslím, že je hodně věcí, které spolu můžeme zlepšit. Ať už se jedná o výstavbu bytů za dostupných podmínek, zlepšení lékařské péče, větší zájem o možnost volnočasového vyžití a to jak v oblasti sportu, tak v oblasti kultury. Je třeba opravit místní komunikace a také zlepšit péči o seniory a hendikepované. A právě toto jsou jedny z důvodů, proč bychom si neměli nechat ujít možnost zvolit do zastupitelstva ty, které známe a můžeme jim věřit v tom, že budou pracovat ve prospěch všech občanů našeho města či obce a ne pro vlastní kapsu.



KSČM má srozumitelný a jasný program, který je možný s vaší pomocí naplnit. Objevují se v něm především vaše požadavky, které jsou smysluplné a reálné. Věřím, že všichni najdeme chvilku zajít v k volebním urnám a rozhodnout tak o tom, jak kvalitní život budeme žít.



Dovolte, abych vám poděkoval za vaši podporu a podporu programu KSČM.



Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko

