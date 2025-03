Peštová (ANO): Já vám kašlu na vašich šest platů! Ti lidi mají strach

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla zareagovat na pana Jakoba i na pana Zunu, na své předřečníky. No, vy jste nezažili tu akci, která byla po volbách, nebo respektive, která se odehrála před volbami - dones nám lístek, že jste nevolili ANO, máš pivo zdarma - a podobně? Vy jste to neviděli, co bylo na těch hospodách? A vy nevíte, jaká atmosféra je na pracovištích, že se lidi bojí říct, koho vůbec volí, aby z toho neměli problém? A vy ve své podstatě tímto zaséváte, že vy... Když dáte bez udání důvodu, tak je to bez politického názoru? Takže ti lidi se budou bát? Když náhodou se někdo dozví, koho někdo volí, tak za tohle ho vyhodí, protože je to bez udání důvodu? Já vám kašlu na vašich šest platů! Ti lidi mají strach. Jako chápete to? Vždyť ty rodiny jsou rozhádané, v práci se bojí říct, koho volí, aby z toho nikdo neměl problém. A teď jim ještě dáte takovýhle nástroj? Nezlobte se na mě, je to špatně!

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky