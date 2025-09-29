Peštová (ANO): Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel

30.09.2025 8:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební rétorice vládních stran.

Peštová (ANO): Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel
Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

Rádoby „demokraté“ zase pořádají happening proti opozici. Místo debaty, místo argumentů – pódium, reprobedny a nálepky: „NE tomu, NE onomu, NE komukoli, kdo si dovolí nesouhlasit“.

Takhle se demokracie nebrání. Takhle se jen umlčuje část společnosti a pohrdá se jejími voliči.

V době drahoty, rekordního zadlužování a rozpadajících se služeb státu se má makat, ne pořádat karneval nálepek.

Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel.

Chcete bojovat za svobodu? Začněte u svobody slova a otevřené diskuse.

Přestaňte křičet „NE!“ a pojďte si sednout ke stolu s argumenty.

Já říkám: ANO férové debatě, ANO respektu k voličům, ANO řešením – a NE politickému aktivismu, který dělá z půlky národa podezřelé.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Peštová (ANO): Začarovaný kruh s emisními povolenkami
Peštová (ANO): Útok na politika ohrožuje nejen oběť, ale i svobodu celé společnosti
Peštová (ANO): Agrofert je jen záminka, jak znovu a znovu útočit na ANO
Peštová (ANO): Ten luxusní dvojí metr už začíná smrdět

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Peštová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyvolávají vládní strany svou rétorikou ve společnosti nenávist?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Dotace

Můžete mi vysvětlit, jak je možné, že dojde k neoprávněnému vyplacení dotací? Kdo a jakou za to nese odpovědnost, pokud vůbec někdo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Peštová (ANO): Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel

8:04 Peštová (ANO): Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební rétorice vládních stran.