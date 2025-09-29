Peštová (ANO): Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel

Rádoby „demokraté“ zase pořádají happening proti opozici. Místo debaty, místo argumentů – pódium, reprobedny a nálepky: „NE tomu, NE onomu, NE komukoli, kdo si dovolí nesouhlasit“.
Takhle se demokracie nebrání. Takhle se jen umlčuje část společnosti a pohrdá se jejími voliči.
V době drahoty, rekordního zadlužování a rozpadajících se služeb státu se má makat, ne pořádat karneval nálepek.
Nesouhlas s vládou není extremismus. Opozice není nepřítel.
Chcete bojovat za svobodu? Začněte u svobody slova a otevřené diskuse.
Přestaňte křičet „NE!“ a pojďte si sednout ke stolu s argumenty.
Já říkám: ANO férové debatě, ANO respektu k voličům, ANO řešením – a NE politickému aktivismu, který dělá z půlky národa podezřelé.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
autor: PV