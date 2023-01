Peštová (ANO): Ten váš cedník proti drahotě, ten je úplně k ničemu

reklama

Já děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já věřím tomu, že ty vaše proslovy budou v obdobném duchu, takže teď to řeknu a myslím si, že už se nebudu muset opakovat. Opozice straší lidi válkou. Kdo tady řekl, že jsme ve válce? To jste byli vy! Vy tady říkáte, že jsme ve válce. Vy strašíte lidi, ne my. Vy strašíte lidi. To je za prvé.

Důchody. Prosím vás, nepřivlastňujte si něco, na čem nemáte absolutně žádnou zásluhu. Kdyby nebylo současné opozice, která se zasloužila o valorizaci, tak vy byste teď tady neříkali, co děláte pro důchodce. Bod číslo 2.

Ten cedník proti drahotě, nebo respektive ten váš cedník, kterému říkáte deštník proti drahotě, ten je k ničemu, běžte se podívat na úřady práce. Běžte se podívat na úřady práce, jak tam ti lidé padají - to se nedá říct jinak, než na hubu. Na hubu, opravdu, myslím to vážně, já jsem s těmi lidmi mluvila, protože se to na ně valí a oni už nevědí, co mají dělat. Ti už za chvilinku budou zobat všichni lexaurin. To je za třetí.

Jestli chodíte do krámu, jako chodím do krámu já, protože mám dvě děti, takže neustále chodím nakupovat, jsou v tom věku, kdy neustále jedí, tak se běžte podívat, kolik vám v tom nákupním košíku za těch tisíc korun - co za to nakoupíte. To jsou ty zvedající se ceny potravin. To už tady také bylo.

No, a zásobníky plynu? Tak si to řekneme, ono to není o tom, jestli ty zásobníky plynu jsou v současné době naplněny, protože ony byly naplněny skoro vždycky v tom období, ale tam spíš jde o to, za kolik byly naplněny, kolik to stálo.

Takže myslím si, že - opakuji ještě jednou - že ty projevy budou stejné, já už se nebudu opakovat, toto bylo jednou a naposled. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



