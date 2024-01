Peštová (ANO): Voliči v zahraničí nenesou důsledky své volby

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Nevím, jestli to stihnu do těch dvou minut. Já jsem tedy bedlivě poslouchala, musím říct, že to byl opravdu nádherný proslov, myslím tím i edukativní i vůbec... shodou okolností jsem ten seminář také poslouchala a byl opravdu zajímavý. V každém případě já jsem si z toho ne odnesla, já bych chtěla navázat. Jako občan České republiky když chci volit v komunálních volbách, tak musím prokázat, že mám trvalé bydliště v dané obci. Když chci volit v krajských volbách, musím prokázat, že žiji v daném kraji, nemohu volit v jiném kraji, pouze v tom kraji, kde žiji.

A samozřejmě to, co tam bylo řečeno ohledně toho, že bych měla prokazovat tu příslušnost k té dané obci nebo k tomu danému kraji, s tím já plně souhlasím. Protože můj osobní názor, která já zastávám celá léta, je, že člověk, který žije v zahraničí, tak by měl také prokazovat tu příslušnost k dané obci nebo k danému kraji. Ale za prvé by měl nést odpovědnost za tu svojí volbu. Jestliže mám dvě občanství, třeba americké a české, volím si v Americe, volím si svůj život, respektive tam, kam bude můj život směřovat, mám volební právo.

A na druhou stranu ovlivňuji život těch, co zůstávají v Čechách, ale já už si nenesu důsledky té mé volby. Ty důsledky nechávám na těch lidech, kteří mají tu příslušnost k té dané obci nebo k tomu danému kraji, nebo respektive k celé republice. Takže můj osobní názor je, že člověk by měl být nějak spjat, to znamená měl by platit třeba sociální, zdravotní nebo daně, třeba vlastní nějakou nemovitost v dané obci, takže je příslušný dané obci tím, že tam vlastní nemovitost, platí daně státu, tudíž ano, rozumím tomu, on nějakým způsobem přispívá (Předsedající: Čas.) na chod... Já se přihlásím ještě jednou.

Děkuju.

