Peštová (ANO): Zákon měl důchodce právě ochránit

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Já samozřejmě tím, že je otevřená rozprava, proto jsem tam dala faktickou poznámku. Mě zaujalo vystoupení vaše, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, když jste řekl, že pan premiér zesinal, když viděl tu částku, nebo pan vicepremiér zesinal. Já se divím, že nezesinal, když tam v tom rozpočtu měl tu nulu. To bych zesinala zase já. Že zesinal až ex post. To je jedna věc. Jsem známá tím, že samozřejmě dbám na to, aby ten legislativní postup byl správný, protože, jak víte moc dobře, osm let jsem tu legislativu připravovala. Proč jste tedy ve své podstatě tento rok neudělali tu legislativu řádně, aby tato legislativa byla platná od 1. 1. 2024? Proč to ženete tím legislativní přes legislativní stav nouze?

A další věc, to říkám, to jsou stát dotazy na vás, když tady říkáte o našich důchodcích, že způsobí hospodářské škody, to jako mám to chápat tak, že ti důchodci, kteří mají ten důchod neustále, tak doteď ty hospodářské škody nezpůsobovali? Způsobí je tou valorizací, která je tady díky této vládě 17,5 %, a ten zákon je měl právě ochránit před tím, když tato situace nastala, že jsme nikdo nečekali, že tato situace nastane, to je fakt, ale taky nikdo nepředpokládal, že to takhle vyženete tu inflaci a že se dostaneme tam, kam jsme se dostali.

