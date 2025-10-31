Petr Hampl: Antiislám po 10 letech

02.11.2025 12:16 | Glosa

Glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Antiislám po 10 letech
Foto: Screen: XTV
Popisek: PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Liberální server Page Not Found se po deseti letech vrátil k antiislámskému hnutí. Je příznačné, že se zájem objevuje tam, zatímco alternativní média zarytě mlčí. Skoro by se chtělo říct, že mainstreamově mlčí. Možná proto, aby se nezačalo připomínat, kdo z dnešních hrdinů odboje tehdy co dělal. Petr Pavel není sám. I mnozí představitelé „alternativy“ měli své období mladické nerozvážnosti.

Ten text je překvapivě kvalitní a celkem vyrovnaný. Pro mne je nejvíc překvapující, že nejaktivnější tehdejší vítači dodnes litují, že tu nemáme každodenní vraždy, únosy, atentáty, non-go zóny, islamizaci škol atd.

Nicméně určitá omezení ten text má. Třeba tvrdošíjné přesvědčení, že multikulturní aktivisté podporovaní veškerou státní správou, sorosovskými fondy s neomezenými rozpočty, univerzitami, korporace atd. jsou vlastně jakýmisi disidenty, kteří museli prokazovat statečnost. Ve skutečnosti museli prokázat stejnou statečnost, jako členové prověrkových komisí v roce 1970.

Politické neúspěchy ale dnes Hampl i Konvička přesto považují svým způsobem za vítězství. „Udělali jsme svou práci,“ namítá Konvička. „Pak se toho ujaly politické strany a měl jsem pocit, že jsme oproti západním zemím opravdu zabránili tomu, abychom například naplňovali nějaké kvóty.“

Podobně to vidí také Hampl. „Stalo se to, co by se mělo v dobrých společnostech stávat a jsem rád, že se to stalo. Že je nějaké lidové hnutí a pak to od nich převezmou solidní politické strany, udělají si z toho téma a prosadí ho,“ hodnotí.

A totéž zaznívá i z druhé strany. Bronislav Ostřanský, státem placený stoupenec a propagátor co nejrychlejší islamizace České republiky v článku říká: „Ve smyslu zdejší veřejné debaty čeští muslimobijci vyhráli na celé čáře.“

CELÉ JE TO K PŘEČTENÍ TADY.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Petr Hampl: Dvě poznámky ke scénářům národní budoucnosti
Petr Hampl: O darmošlapech, kterým to procházelo
Babiš musí ovládnout ČT a BIS, padlo. „Občanská studená válka“ v Česku
Petr Hampl: Proč nefungují skandály

 

Zdroje:

https://pagenotfound.cz/clanek/deset-let-od-migracni-krize

https://petrhampl.com

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl

autor: PV

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Hlasování

Vážený pane doktore, z medií vyplývá, že jste v EU Parlamentu hlasoval pro "Chat Control", tedy další ze stupínků směrem k omezování svobody slova. Těžko to obhajovat. Velmi mě proto překvapilo, že jste údajně svůj hlas připojil. Můžete prosím vysvětlit tento svůj postoj. Chtěl bych věřit alespoň čá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátorka Ludková: Ve státní správě se tiše, ale o to jistěji, zabydlel „neziskový sektor“

12:17 Senátorka Ludková: Ve státní správě se tiše, ale o to jistěji, zabydlel „neziskový sektor“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neziskovému sektoru a tzv deep state v ČR.