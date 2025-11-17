Philipp (KDU-ČSL): Veřejnost má právo na jasné a transparentní vysvětlení

18.11.2025 7:04 | Monitoring

KDU-ČSL iniciuje mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů Andreje Babiše.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tom Philipp

Poslanecký klub KDU-ČSL se rozhodl iniciovat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k tématu střetu zájmů poslance Andreje Babiše, který je pověřen jednáním o sestavení vlády. Cílem mimořádné schůze je otevřená debata o ochraně důvěry veřejnosti ve spravedlivé a nezávislé fungování státu. K iniciativě se připojují také dosavadní koaliční partneři, tj. ODS, TOP 09 a STAN.

„Veřejnost má právo na jasné a transparentní vysvětlení. Od politiků očekáváme, že budou dodržovat stejné zákony jako každý jiný občan. Andrej Babiš bude mít na mimořádné schůzi férovou a důstojnou příležitost, aby svůj plán, jak se střetu zájmů zbaví, představil osobně, nikoliv prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích či mediálních vzkazů, ale od řečnického pultu Poslanecké sněmovny, „od pultíku demokracie,“ uvedl předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp.

K debatě ohledně svolání mimořádné schůze došlo také na Celostátním výboru KDU-ČSL, který zasedal včera 13. listopadu.

Andrej Babiš měl dosud spoustu příležitostí, jak veřejnosti sdělit své záměry ohledně vyřešení střetu zájmu, ale nestalo se vůbec nic. Na mimořádné schůzi tak bude mít příležitost a zároveň bude prostor pro položení dotazů. Chceme umožnit poslancům a poslankyním, aby mu v přímé rozpravě položili otázky, které si kladou nejen oni, ale také občané této země. Důležité je, aby odpovědi zazněly veřejně, byly zaznamenány ve stenozáznamu a staly se součástí parlamentní kontroly výkonu moci.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • poslanec
