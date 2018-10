Pilc (Svobodní): EU má alternativu

Pro populistické socialisty (různých barev, nikoliv pouze ČSSD) není problém přehodit výhybku a z internacionálních socialistů se stát národními socialisty. Dřívější budovatelé eurosocialismu tak nyní mohou mávat vlajkou národních zájmů. Jak psal před lety D-FENS, oportunisté nejsou vybaveni k tomu, aby plavali proti proudu. Protože proud se otáčí, nezbývá jim nic jiného, než opět plavat po proudu.



Z mnohých dokonce i socialistů se postupně stávají velcí euroskeptici. Jakýkoli odpor vůči (internacionálnímu) eurosocialismu je pak označován za (krajní) pravici a to i v případě národních socialistů. Voliči pak v evropských volbách budou muset pozorně vytřídit širokou škálu euroskeptiků, pokud tedy místo socialismu chtějí skutečnou změnu.

Eurosocialisté a unijní fanatici jsou schopni dokonce i socialistu Miloše Zemana označit za krajního pravičáka a to už je skutečně na studený obklad. To je tak, když nacionální socialisty označujete za krajní pravici..



Moskva je pak označena za hnízdo krajních pravičáků. Holt marxismus už dnes nesídlí na východě, ale na západě. Železná lady by dnes unijními fanatiky asi byla označována za prokremelského agenta.



EU má alternativu. Nemusí jedni poroučet druhým a přehlasovávat je. Alternativa existuje. Je to dobrovolnost, dobrovolná spolupráce.

