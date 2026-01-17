Piráti: Neuhneme z cesty a míříme do příští vlády

V hlasování Celostátního fóra Pirátů, tedy všech členů a členek strany, Hřib zvítězil v prvním kole volby. Získal 469 hlasů z celkem 611 hlasujících. Druhý skončil ve volbě David Witosz s počtem 257 hlasů. Zdeněk Hřib tak Piráty povede v následujícím dvouletém funkčním období a provede je i nadcházejícími komunálními a senátními volbami. Piráti s Hřibem v čele slibují, že neuhnou z cesty. Zamířit chtějí i do příští vlády.
„Děkuji všem Pirátkám a Pirátům za důvěru. Beru ji ale především jako velký závazek. Vůči vám, vůči celé Pirátské straně, i vůči lidem, kteří nám ve volbách dali důvěru a vidí v nás sílu, která může posunout Česko dopředu. Zároveň ji beru jako potvrzení toho, že směr, kterým jsme se společně vydali v listopadu 2024, byl ten správný. A od té doby jsme neuhnuli. A ani teď se uhýbat nechystáme," řekl po svém opětovném zvolení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„Dnes stojíme v situaci, která není pro Českou republiku růžová. Máme vládu, která nevznikla z hodnot, ale ze strachu. Vládu, kde se populisté spojili s extremisty, a která místo řešení problémů země řeší především ty své vlastní. A neštítí se kvůli tomu ničeho. Právě proto je dnes potřeba silná, pracovitá, odhodlaná a konstruktivní opozice. Opozice, která nekřičí pro efekt, ale připravuje se na převzetí odpovědnosti v příštím období. Opozice, která ví, že příští volby nesmíme prohrát. Ale taky to, že volby se nevyhrávají slogany, ale důvěrou občanů. V čele téhle opozice mají stát Piráti,” dodal předseda Pirátů Hřib.
„V první řadě bych chtěl pogratulovat Zdeňku Hřibovi ke zvolení. Volba předsedy ukázala, že Piráti jsou živá, demokratická strana, kde se střetávají různé pohledy. A i když si strana zvolila jinak, jsem připraven dál přispívat k tomu, aby Piráti nabízeli srozumitelnou, odvážnou a kompetentní alternativu k současné vládě a aby byli silní jak v komunálních volbách, tak na celostátní úrovni,“ pogratuloval svému oponentovi David Witosz.
„Piráti dnes stojí pevně nohama na zemi. Víme, kdo jsme, odkud a kam jdeme, a víme, proč to děláme. Jsme Piráti! Neuhneme z cesty a míříme do příští vlády!“ uzavřel Hřib.
