Baxa (ODS): Kultura není zbytný výdaj státního rozpočtu

06.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře kultury.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Dostal jsem vloni krásný dárek, kšiltovku s aluzí MAKE ART GREAT AGAIN. Ještě jednou děkuju. A ani by mě nenapadlo, že se mi bude hodit do sněmovny! Vzal jsem si ji nakonec na jednání o rozpočtu. Ve středu totiž byla poslední šance pomoci živé kultuře. Umění v česku je skvělé, ale potřebuje adekvátní podmínky. A to se teď bohužel neděje.

Návrh rozpočtu ministerstva kultury na rok 2026 je osekaný. Škrt u Kulturních aktivit je 200 milionů. V této položce bude o 20 % míň, než na můj návrh schválila v září 2025 ještě naše vláda. To jsou peníze, které budou chybět na kulturní dotace, ve všech žánrech, na projekty i na činnost kulturních organizací, po celé zemi. A rozdělované ve spravedlivém a transparentním dotačním řízení.  Stejně tak chybí 100 milionů v Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Předložil jsem pozměňovací návrh, který vrací 300 milionů korun do živé kultury: 200 milionů na kulturní dotace a 100 milionů do programu divadel a orchestrů. A vyzval jsem pana ministra Klempíře, aby tento můj návrh podpořil.

Kultura není zbytný výdaj státního rozpočtu. Kultura je klíčovou součástí našeho života, podporuje sociální soudržnost, posiluje rozmanitost a odolnost nás všech.

Zaslouží si podporu.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
