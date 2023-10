Piráti: První projev českého prezidenta v europarlamentu chválíme

reklama

„Evropská politika je i česká politika. Já jsem rád, že prezident Pavel opakovaně ukazuje, že si to uvědomuje. Potvrdil to i v dnešním projevu, kde zdůraznil, jakou roli můžeme a umíme jako Česká republika v rámci Unie hrát. Jeho hlas je o to důležitější, že mluví o příjemných i nepříjemných tématech, bez populismu a s upřímností. Ať už to je podpora evropských klimatických cílů, nebo jasné prohlášení, že naše podpora členství Ukrajiny v Evropské unii musí jít ruku v ruce s reformou rozhodování v sedmadvacítce. Každý, kdo o tomto mluví, pomáhá otevírat důležitou debatu o budoucnosti Unie, protože pokud neuděláme důležité změny, je v ohrožení naše akceschopnost,” komentuje projev kvestor a europoslanec Marcel Kolaja.

„Ráda bych panu prezidentovi poděkovala za to, že jednoznačně podpořil rozšiřování Evropské unie. Možná si i kolegové z Francie, kteří se tomu tak brání uvědomí, že je to v zájmu i naší bezpečnosti. Prezident také správně pojmenoval riziko dezinformací v souvislosti se zneužíváním umělé inteligence. Ostatně právě o pomoc s vyvracením hoaxů a dezinformací jsem ho dnes také požádala na naší snídani. Souhlasím s ním, že to bude problém nejen nadcházejících evropských voleb. Doufám, že jeho apel zdržet se jednoduchých řešení a prázdných slibů vyslyší především extremisté a populisté,” říká europoslankyně Markéta Gregorová.

